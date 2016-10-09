صناعة التدخل الإيجابي!

أغرى القطاع العام الصناعي “وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها” الكثير من الحالمين بالثروة وفتح شهيّة بعض مَن هم في مواقع المسؤولية حتى غدا رغم مساهماته ودوره الإيجابي في الجانب الاجتماعي والاقتصادي والتنموي من أكثر القطاعات التي عشّش الخلل في عمل مجالس إداراته التي انتهكت بشكل متعمّد منظومته الإدارية الإصلاحية وشوّشت على حضورها خلال السنوات الماضية، وإلى الآن في جميع الأوساط الرسمية والشعبية والإعلامية، وكانت بأبطالها وسيناريوهات مخالفاتها العديدة من “اختلاس للأموال العامة واستنزاف إمكاناته وقدراته الاقتصادية” في مراتب ومراحل متقدّمة من المرض العضال الذي جعل من القطاع الصناعي سوقاً استثمارياً وربحياً بامتياز، ولكن ليس لأصحاب الدخل المحدود بل للسلطات غير المرئية.

وعلى الرغم من الإجراءات والقرارات المتخذة سواء من وزارة الصناعة أم من النقابات العمالية وغيرها من الجهات لإصلاح هذا القطاع الذي كان الرافعة الاقتصادية، إلا أنه ما زال يعيش حالة من التخبّط والفوضى سواء كان ذلك نتيجة الأزمة وتداعياتها أم آليات العمل فيه والقوانين الناظمة له من جهة، ولكثرة التدخلات المسؤولة وتشعّباتها النفعية التي أدخلت الشركات الصناعية في متاهة الخسائر المتلاحقة.

وعلى الرغم من كثرة الاجتماعات وتعدّد الخطط التي وضعت وتوضع لإخراج شركات القطاع العام الصناعي من شرانق التخسير التي كان آخرها التشاركية، إلا أنها لم تفلح إلى الآن في تحقيق تقدّم على جبهة إصلاحه، وما يزيد من تدهور الواقع الصناعي حالة التمترس وراء الأحلام الصناعية الكبيرة والتمسّك بوهم الإصلاح الشامل وتجاهل الحلول الجزئية وما هو موجود فعلياً على أرض الواقع وفي متناول اليد ويمكن الإقلاع به من جديد، هذا فضلاً عن حالة الصراع الدائمة داخل المكاتب الإدارية على المكاسب والتباعد الكبير بين إدارات الشركات الصناعية وإدارات المؤسسات العامة التي يعمل بعضها بشكل مقصود أو غير مقصود على إفشال أي مبادرة إنتاجية وشرعنة ما يسمّى (قرار الرحمة) بحق الكثير من الشركات، وهنا نستشهد بواقع معمل ألبان دمشق الذي تعرّض لانتكاسات عديدة خلال مسيرته الصناعية حيث بات بواقعه الحالي عاجزاً عن منافسة الورش الصناعية الصغيرة العاملة في المجال ذاته رغم امتلاكه جميع مقوّمات التفوّق التي نراها اليوم واضحة من حيث الدور والمنتج في معمل ألبان دير الزور الذي استطاع مواجهة جميع التحدّيات والظروف وإثبات حضوره الإيجابي وتأمين المنتجات للناس بأسعار مقبولة وبجودة عالية، وإذا كانت فكرة طرح معمل ألبان دمشق للاستثمار (التشاركية) حاضرة لدى بعضهم، فلماذا لا يكون ذلك لمصلحة مؤسسات التدخل الإيجابي (الاستهلاكية والخزن والتسويق) لاستثمارها في توازن السوق بدلاً من تغييب هذه المنشأة العامة عن ساحة الإنتاج دون وجود أسباب مقنعة لذلك.

فهل تبقى المؤسسات رهينة الغايات والحلول الورقية أم تنتقل الجهات المعنية إلى مراحل متقدّمة من الحلول السريعة والجريئة وإعادة الثقة بعمل المؤسسات والشركات العامة؟.

بشير فرزان