وزارة التعليم العالى تصدر نتائج المفاضلة العامة للفرع العلمى للجامعات والمعاهد

وزارة التعليم العالى تصدر نتائج المفاضلة العامة للفرع العلمى للجامعات والمعاهد

08 / 10 / 2016 نشرة أونلاين

أصدرت وزارة التعليم العالى اليوم نتائج المفاضلة العامة للفرع العلمى والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل فى الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسى 2016/2017/.
ويمكن الاطلاع على الدرجات المطلوبة للتسجيل فى الكليات والمعاهد والنتائج الاسمية على موقعى المفاضلة ووزارة التعليم العالى الالكترونيين.
وأصدرت وزارة التعليم العالى فى الاول من ايلول الماضى اعلان التسجيل المباشر فى السنة التحضيرية للكليات الطبية والمفاضلة العامة للفرع العلمى ومفاضلة ذوى الشهداء وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية والمعوقين جسميا ومفاضلة المحافظات الشرقية للعام الدراسى 2016/2017/.

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