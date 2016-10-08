وزارة التعليم العالى تصدر نتائج المفاضلة العامة للفرع العلمى للجامعات والمعاهد

أصدرت وزارة التعليم العالى اليوم نتائج المفاضلة العامة للفرع العلمى والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل فى الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسى 2016/2017/.

ويمكن الاطلاع على الدرجات المطلوبة للتسجيل فى الكليات والمعاهد والنتائج الاسمية على موقعى المفاضلة ووزارة التعليم العالى الالكترونيين.

وأصدرت وزارة التعليم العالى فى الاول من ايلول الماضى اعلان التسجيل المباشر فى السنة التحضيرية للكليات الطبية والمفاضلة العامة للفرع العلمى ومفاضلة ذوى الشهداء وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية والمعوقين جسميا ومفاضلة المحافظات الشرقية للعام الدراسى 2016/2017/.