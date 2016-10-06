الرئيس الاسد لقناة/تى فى2/الدنماركية.. المعارضة المعتدلة خرافة ولا وجود لها.. لن نقبل بأن يسيطر الارهابيون على أى جزء من سورية

أكد السيد الرئيس بشار الاسد أن الولايات المتحدة الامريكية لا تملك ارادة التوصل الى أى اتفاق بشان سورية ولذلك كنا نعرف مسبقا أن اتفاقها مع روسيا لن ينجح لان الجزء الرئيسى منه يتمثل فى مهاجمة ارهابيى تنظيم /جبهة النصرة/المدرج على القائمة الامريكية وعلى قائمة الامم المتحدة كمنظمة ارهابية بينما هو فى سورية ورقة أمريكية.

وقال الرئيس الاسد فى مقابلة مع قناة/تى فى2/الدنماركية..//ان المعارضة المعتدلة خرافة ولذلك لا تستطيع ان تفصل شيئا لا وجود له عن شىء موجود//.

وأوضح الرئيس الاسد ان التوصل الى حل سياسى للازمة يتطلب اولا محاربة الارهابيين.. وقال//لن نقبل بان يسيطر الارهابيون على أى جزء من سورية وليس حلب وحسب هذه مهمتنا وهذا هدفنا وهذه خطوتنا التالية//مضيفا //مهمتنا كحكومة هى التعامل مع الواقع.. هناك ارهابيون فى سورية وهم مدعومون من قبل قوى وبلدان اجنبية ونحن علينا ان ندافع عن بلدنا//.

ولفت الرئيس الاسد الى أن الشعوب الاوروبية ليست عدوة لسورية وأن هناك فرقا كبيرا بينها وبين سياسات حكوماتها وقال..//ثمة فرق كبير بين الشعب الدنماركى الذى كان كمعظم الشعوب الاوروبية صديقا لسورية وبين سياسة

الحكومة.. الامر يتعلق الان بغياب أوروبا بأكملها عن الخريطة السياسية.. على الاقل منذ عام 2003 بعد غزو العراق.. فقط لانه كان عليهم اتباع الامريكيين.. وهم لا يجروءون على اتخاذ مسار مستقل خاص بهم فى السياسة//.

وفيما يلى النص الكامل للمقابلة ..

السوءال الاول..

سيادة الرئيس دعنا نبدأ من الوضع الراهن فى حلب.. فى الاسابيع القليلة الماضية نشرت صور مروعة عما يحدث فى حلب.. أعنى أننا نرى سكان الجزء الشرقى من المدينة الذى تسيطر عليه المجموعات المسلحة فى وضع سيىء للغاية يبدون منهكين وخائفين.. الوضع هناك عنيف جدا..

ما الاستراتيجية الكامنة وراء مثل هذا الهجوم العنيف الذى تشنه القوات السورية والروسية فى الوقت الراهن…

الرئيس الاسد..

فى الواقع.. نحن لم نشن هجوما.. بل ان الجيش السورى تابع اندفاعته نحو تحرير كل جزء من سورية بما فى ذلك حلب أو الجزء الشرقى منها من الارهابيين.. لكن كان هناك وقف اطلاق نار لمدة أسبوع من أجل اعطاء الاتفاق بين الروس والامريكيين فرصة للتنفيذ الا أن ذلك لم ينجح..

عندما انتهى ذلك الاسبوع تابع الجيش السورى اندفاعته لتحرير الجزء الشرقى من حلب من الارهابيين لكن فى الواقع عندما تريد التحدث عن الوضع السيىء فى الجزء الشرقى من حلب فان هذا الوضع لم تتسبب به الحكومة بل تسبب به الارهابيون.. انهم موجودون فى تلك المنطقة منذ سنوات لكننا سمعنا عن/الوضع السيىء/ هناك فى وسائل الاعلام الغربية موءخرا فقط لان وضع الارهابيين بات سيئا جدا هذا هو السبب الوحيد..

بينما اذا أردت التحدث عن الوضع هناك فاننا لم نمنع أبدا دخول أى مواد طبية أو غذائية أو أى شىء اخر الى الجزء الشرقى من حلب.. ليس هناك حصار اذا كان هذا ما تعنيه ودورنا كحكومة هو تطويق الارهابيين من أجل تحرير ذلك الجزء من المدينة.

السوءال الثانى..

لكن ما أعنيه أيضا هو أننا نرى صورا لاطفال يقتلون.. لاطفال فى المستشفيات.. كما نرى صورا لمستشفيات مدمرة من الذى يستهدف تلك المستشفيات…

الرئيس الاسد..

دعنى أخبرك شيئا عن صور الاطفال تلك بالطبع فان كل حرب تقع فيها ضحايا.. ضحايا أبرياء.. ولهذا السبب فان كل حرب هى حرب سيئة.. لكن اذا نظرت الى تلك الصور التى تم ترويجها فى وسائل الاعلام الغربية ترى أنه تم انتقاء بضع صور لاطفال كى تناسب الاجندة السياسية لوسائل الاعلام تلك.. فقط من أجل اتهام الحكومة السورية.. أنت هنا منذ يومين وقد كان هناك قصف يومى مصدره الجزء الشرقى من حلب يستهدف باقى أنحاء المدينة.. وكان هناك قتل جماعى ودمار فى الجزء الاخر من المدينة وقع جراءه عشرات الضحايا وعشرات الجرحى فى حلب لم تتحدث وسائل

الاعلام الغربية عنهم.. لم يصدر المسوءولون الغربيون بيانا واحدا فيما يتعلق بأولئك الاطفال والنساء والشيوخ والابرياء بشكل عام وبالتالى فان هذا جزء من الحملة الدعائية الرامية الى شيطنة الحكومة السورية.. هذا لا يعنى أنه عندما تكون هناك حرب لا تسقط فيها ضحايا كما قلت.. لكن الحكومة السورية فتحت الباب أمام المسلحين فى الجزء

الشرقى من حلب كى يغادروا بأمان وبوجود ضمانات.. كما أتاحت المجال لسكان تلك المنطقة للعودة الى منازلهم.

السوءال الثالث..

لكن السكان فى تلك المنطقة وشهود العيان ومنظمات المساعدات الدولية جميعهم يقولون انه تم استهداف المستشفيات.. وعندما أنظر الى الصور فانى أرى مستشفيات وأسرة داخل المستشفيات.. وبالنسبة لى تبدو فعلا مدمرة وأنه تم استهدافها.. من الذى يستهدف المستشفيات…

الرئيس الاسد..

ليست لدى اجابة عن أى مستشفى تتحدث.. لانه ليس لدينا أى حقائق حوله.. كل ما لدينا هو مزاعم.. وبالتالى فان الرد على المزاعم ينبغى أن يكون من خلال….

السوءال الرابع..

لكن الصور تمثل حقائق.

الرئيس الاسد..

لا يمكن للصور أن تخبرك.. ولا حتى مقاطع الفيديو.. بات من الممكن اليوم التلاعب بكل شىء.. أنا لا أقول انه لا وجود لمثل تلك الهجمات على أى مبنى.. لكننا كحكومة ليست لدينا سياسة لتدمير المستشفيات أو المدارس أو أى منشأة أخرى.. والسبب بسيط أولا.. أخلاقى والسبب الثانى هو أنه اذا فعلنا ذلك فاننا نوفر للمسلحين الحاضنة الاجتماعية

التى يبحثون عنها.. سيكون ذلك بمثابة هدية لهم.. وهذا شىء لا نقوم به لانه يتعارض مع مصالحنا فنكون كمن يطلق النار على نفسه.. اذا كان هناك مثل هذا الهجوم من قبل الجيش فانه يمكن أن يحدث من قبيل الخطأ لكن ليس لدينا أى معلومات بأن ذلك قد حدث.. كل ما لدينا لا يتعدى المزاعم.. وفقط فى وسائل الاعلام الغربية وليس من سورية.

السوءال الخامس..

اذا لم يكن الجيش السورى هو الذى هاجم المستشفيات أو ربما فعل ذلك خطأ كما قلت.. هل أنت متأكد أن القوات الجوية الروسية ليست هى التى تستهدف المستشفيات…

الرئيس الاسد..

السوءال الذى ينبغى أن تطرحه عندما تكون لديك جريمة هو.. من المستفيد من تلك الجريمة… ما الذى سيحصل عليه الروس أو السوريون اذا هاجموا مدرسة أو مستشفى… ما الذى يحصلون عليه اذا هاجموا مستشفى…لا شىء.. لن يحصلوا على شىء.. حتى اذا أردت أن تتحدث عن الارهابيين فان معظم مستشفيات المجموعات المسلحة تكون عادة فى أقبية أبنية عادية وبالتالى فان قيام الجيش بمهاجمة مستشفى عمدايستند الى منطق مشكوك فيه.

السوءال السادس..

اذن.. هل توافق على أن أيا كان من يهاجم المستشفيات فانه يرتكب جرائم حرب…

الرئيس الاسد..

بالطبع انه كذلك طبقا للقانون الدولى.. للمستشفيات حصانة.. كل منشأة أخرى فى أى منطقة سكنية يقطنها مدنيون وليس مسلحين لها حصانة ولا ينبغى على أى حكومة أن تفعل ذلك.. بالطبع أوافقك الرأى.

السوءال السابع..

أنت لديك أطفال.. وأنا متأكد أنك تشاهد التلفزيون.. كما تشاهد صور هوءلاء الاطفال فى المستشفيات وأطفال يدفنون تحت الانقاض.. كيف يوءثر فيك ذلك عندما تنظر الى صور هوءلاء الاطفال السوريين…

الرئيس الاسد..

بالطبع.. لدى أطفال ولدى المشاعر نفسها التى يشعر بها أى أب وأم يكترثان جدا لاطفالهما وما الذى يشعران به اذا فقدا فردا من أسرتهما.. وبالمناسبة فاننا فقدنا أفرادا فى أسرنا خلال الصراع بسبب هجمات الارهابيين.. لكن عندما تنظر الى أولئك الاطفال القتلى تفكر لماذا يحدث هذا… لماذا فعل الارهابيون ذلك… لماذا ارتكبت قطر والسعودية

وتركيا تلك الجرائم… وأنا أتساءل.. لماذا قدمت الدول الغربية وبشكل رئيسى الولايات المتحدة وحلفاوءها فى أوروبا الدعم لاولئك الارهابيين الذين يرتكبون الجرائم فى سورية… هذا أول ما فكرت فيه وبالطبع كرئيس فان الامر الثانى الذى أفكر فيه هو كيف يمكننى حماية الشعب السورى والاطفال السوريين… وكيف أستطيع حماية الابرياء من التعرض لنفس المصير فى أى يوم فى المستقبل…

السوءال الثامن..

اذن.. أنت تحمل المسوءولية للمجموعات المسلحة فى الجزء الشرقى من حلب وتقول بأنهم يقفون خلف تلك الهجمات على أطفال حلب.

الرئيس الاسد..

يمكنك أن تأخذ كاميرتك الى حلب.. الى الجزء الاخر من حلب الواقع تحت سيطرة الحكومة.. أعنى أنك عندما ترى الحقيقة فانها أكثر مصداقية مما يمكن أن أقوله.. لكن بوسعك أن ترى عدد المدنيين الذين قتلوا خلال الشهرين الماضيين فى حلب.. لقد قتل مئات المدنيين على أيدى المجموعات المسلحة.. السوءال هو.. لماذا لم نسمع عن هوءلاء فى وسائل الاعلام الغربية… ذلك هو السوءال مرة أخرى..

أنا لا أقول بأنه ليست هناك ضحايا من المدنيين.. لكن عندما يقوم المسلحون بقصف المدنيين بالهاون عمدا فاننا ينبغى أن نتحدث عن هذه الجريمة أيضا.

السوءال التاسع..

فى الوقت الراهن.. هناك طفلة فى السابعة من عمرها اسمها بانة العابد من حلب.. انها ترسل تغريدات عن حياتها فى الجزء الشرقى من حلب وتتحدث عن عمليات القصف الواسعة.. انها خائفة جدا.. وكل مرة تستيقظ وتدرك أنها لاتزال حية لحسن الحظ.. هل تثق بها كشاهد عيان…

الرئيس الاسد..

لا تستطيع أن تبنى موقفك السياسى على فيديو يقوم بالترويج له الارهابيون أو داعموهم انها لعبة الان.. لعبة بروباغندا ولعبة وسائل الاعلام يمكن أن ترى أى شىء ويمكن أن تكون متعاطفا مع كل صورة وكل مقطع فيديو تراه.. لكن مهمتنا كحكومة هى التعامل مع الواقع.. هناك ارهابيون فى سورية.. وهم مدعومون من قبل قوى وبلدان أجنبية.. ونحن علينا أن ندافع عن بلدنا.. فى بعض المناطق يستخدم الارهابيون المدنيين كدروع بشرية.. لكن علينا أن نقوم بعملنا وأن نحررهم.. لا نستطيع القول//لن نفعل شيئا لان الارهابيين لديهم رهائن//هذه مهمتنا.. مرة أخرى نعود الى نفس النقطة..

هناك دائما أخطاء يمكن أن يرتكبها أى شخص.. لكن هذه ليست سياسة.. ودائما هناك ضحايا وهم ضحايا أبرياء لهذه الحرب.

السوءال العاشر..

أى نوع من الاخطاء ارتكب الجيش السورى…

الرئيس الاسد..

أخطاء فردية.

السوءال الحادى عشر..

هل لديك أى أمثلة على هذه الاخطاء…

الرئيس الاسد..

لدينا موءسسات ويمكن معاقبة أى شخص يرتكب خطأ.. هذا يحدث فى أى حرب.. وفى كل جيش.. هذا أمر طبيعى.

السوءال الثانى عشر..

لقد شجعت المدنيين فى الجزء الشرقى من حلب كما شجعت المتمردين فى الواقع على مغادرة تلك المنطقة.. أردت أن تنشىء ممرا انسانيا.. هل بوسعك أن تضمن سلامة أولئك المدنيين والمتمردين اذا غادروا الجزء الذى تسيطر عليه المجموعات المسلحة من المدينة…

الرئيس الاسد..

تماما.. هذا ما أعلناه قبل بضعة أيام.. كما كنا قد أعلناه قبل شهرين لاننا أردنا أن يغادر المدنيون وأن يبتعدوا عن الارهابيين.

السوءال الثالث عشر..

وكيف ستتمكنون من حمايتهم…

الرئيس الاسد..

يسمح لهم بالمغادرة.. لقد حدث هذا عدة مرات.. وفى مناطق مختلفة من سورية.. سمحنا للارهابيين بمغادرة تلك المنطقة من أجل حماية المدنيين.. لسنا بحاجة للمزيد من سفك واراقة الدماء.. هذه احدى الوسائل أو الطرق التى استخدمناها من أجل حماية المدنيين.. وبالطبع اذا لم ينصاعوا فاننا نخبر المدنيين بأننا سنهاجم تلك المنطقة.. وبالتالى

يمكنهم الانتقال منها.. لكن الطريقة المثلى هى السماح للارهابيين بالمغادرة عندها سيكون المدنيون امنين ومن ثم يمكننا تتبع أو مطاردة الارهابيين.. يمكننا مطاردتهم فى مكان اخر لا يوجد فيه مدنيون.

السوءال الرابع عشر..

هل تتفهم اذا فكر الناس فى مختلف أنحاء العالم ممن يشاهدون هذه الصور المروعة التى تخرج من الجزء الشرقى من حلب بأنك تنكر الحقائق… وأنك تتحمل أيضا المسوءولية بشكل ما عن وقوع ضحايا وعن قصف المستشفيات وقصف البنية التحتية المدنية هل تتفهم أن بعض الناس قد يعتقدون أنك تنكر الحقائق…

الرئيس الاسد..

اذا كنا نتعرض لحملة أكاذيب منذ بداية الحرب على سورية فان موافقتنا على هذه الاكاذيب واعتبارها حقائق لا يجعل منى شخصا ذا مصداقية.. لن يكون من قبيل المصداقية أن أقول.. //نعم أنت محق//.. ولهذا قلت ان ثمة فرقا بين القبول بأن هذه سياسة أو القبول بأن هناك دائما أخطاء.. لم أنكر أى خطأ قد يرتكبه شخص ما.. قلت ان الاخطاء تقع

دائما.. هناك دائما أخطاء ترتكب فى أى حرب.. أنا واقعى جدا.. لكن القول بأن هذا هو هدفنا كحكومة.. وأننا نعطى الاوامر لتدمير المستشفيات أو المدارس أو قتل المدنيين فهذا غير صحيح لانه يتعارض مع مصالحنا..

أعنى حتى لو وضعنا الاخلاق جانبا فاننا لا نفعل ذلك لانه يضر بنا.. وبالتالى كيف يمكن لاولئك الناس الذين يقولون اننا فقط ننكر الحقائق أن يقنعوا أى شخص بأننا نقوم بأعمال تضر بمصلحتنا… هذا أولا.. ثانيا.. اذا كنا نقتل السوريين وندمر المستشفيات ونرتكب كل هذه الفظاعات ونحن نواجه كل القوى العظمى والبترودولارات فى العالم فكيف يمكن لى أن أبقى رئيسا بعد حوالى ست سنوات من بداية الحرب… أنا لست سوبرمان.. لو لم أكن أتمتع بالتأييد لما كنت هنا.. ولاننى أتمتع بالتأييد ولاننا ندافع عن السوريين فاننا نحظى بالدعم كرئيس وكحكومة.. هذا يفند كل هذه المزاعم.. فى المحصلة فان الواقع يتحدث عن نفسه.

السوءال الخامس عشر..

هناك معركة شرسة تدور رحاها فى حلب الان.. ما التحرك التالى للقوات السورية والروسية لاستعادة الجزء الشرقى من حلب الذى يسيطر عليه المسلحون…

الرئيس الاسد..

الاستمرار فى محاربة المسلحين حتى يغادروا حلب .. ينبغى أن يفعلوا ذلك.. ليس هناك خيار اخر.. لن نقبل بأن يسيطر الارهابيون على أى جزء من سورية.. وليس حلب وحسب.. هذه مهمتنا وهذا هدفنا وهذه خطوتنا التالية.

السوءال السادس عشر..

اذن.. هذه الحرب المكثفة التى نراها الان ستستمر.. هذا ما تقولونه…

الرئيس الاسد..

لا.. اذا كان هناك أى خيار اخر مثل المصالحات التى تمت فى مناطق أخرى فان ذلك هو الخيار الامثل وليس الحرب.. ولهذا أعلنا ذلك ومنحنا العفو للمئات.. بل للالاف من المسلحين من أجل حقن الدماء وقد نجح

ذلك.. ولهذا قلنا اننا نعطيهم ضمانات.. سواء أرادوا المصالحة والعفو أو المغادرة مع أسلحتهم الى خارج مدينة حلب بالكامل ويدعون المدينة بأمان ويعود السكان الى حياتهم الطبيعية.

السوءال السابع عشر..

لقد أوقفت الولايات المتحدة المحادثات الثنائية مع الروس حول أى شكل من أشكال اتفاق السلام وقال الروس انهم يأسفون لذلك.. هل تأسفون لذلك أيضا…

الرئيس الاسد..

نحن نأسف لذلك.. لكننا كنا نعرف مسبقا أن ذلك لن ينجح لان الاتفاق لا يتعلق بالمحادثات بين قوتين عظميين وحسب.. لا يتعلق بما ستوقعانه أو تتفقان عليه.. انه يتعلق بالارادة.. ونحن نعرف سلفا.. وكنا نعرف

أصلا أن الامريكيين لا يمتلكون الارادة للتوصل الى أى اتفاق.. لان الجزء الرئيسى من ذلك الاتفاق يتمثل فى مهاجمة/جبهة النصرة/المدرج على القائمة الامريكية وكذلك على قائمة الامم المتحدة كمجموعة ارهابية بينما

هو فى الصراع السورى ورقة أمريكية.. دون /جبهة النصرة/ لا يمتلك الامريكيون أى ورقة حقيقية أو ملموسة أو فعالة على الساحة السورية.. ولهذا فاننا نأسف لوقف المحادثات حول الاتفاق.. لكننا كنا نعرف أصلا ان ذلك لن يحدث.

السوءال الثامن عشر..

لكن من الصعب جدا على الولايات المتحدة أن تفصل ما يسمى /المعارضة المعتدلة/عن بعض المجموعات المسلحة الاكثر تشددا… هذا صعب جدا فى الوقت الذى تهاجمون فيه/المعارضة المعتدلة/طوال الوقت.

الرئيس الاسد..

أنت على حق.. لكن هل تعلم لماذا أنت على حق… هل تعرف ذلك الحيوان الذى يشبه الحصان وله قرن طويل… انه حيوان خرافى.. و/المعارضة المعتدلة/هى أيضا خرافة.. ولذلك لا تستطيع أن تفصل شيئا لا وجود له عن شىء موجود.. جميعهم لهم الاساس نفسه الذى كان يسمى/الجيش السورى الحر/ قبل أربع أو خمس سنوات.. ثم أصبح

/جبهة النصرة/ ومن ثم أصبح /داعش/.. وهكذا فان الاساس نفسه انتقل من مجموعة الى أخرى.. ولهذا السبب لا يستطيعون فصلها.. وهم فى الحقيقة لا يريدون ذلك.. أى حتى وان كان هذا واقعا وليس خرافة فانهم لا يريدون أن يفعلوا ذلك.. لكنهم فى الحقيقة لا يستطيعون فعلهلانه غير موجود.

السوءال التاسع عشر..

لكن لماذا طلبتم منهم ذلك اذا كان غير ممكن…

الرئيس الاسد..

لانهم أصروا على أن هناك /معارضة معتدلة/ فقال لهم الروس.. //حسنا.. اذا كانت هناك معارضة معتدلة نرجو أن تفصلوا المعتدلين عن المتطرفين//.. لن ينجح ذلك لانه لا وجود للمعارضة المعتدلة.

السوءال العشرون..

ما هى /فى رأيكم/ التبعات التى ستترتب على تعليق الولايات المتحدة للمحادثات الثنائية… أعنى أنه حتى الان تجنبت القوات السورية والروسية الصدامات المباشرة مع القوات الامريكية.. هل تعتقدون أن ثمة مخاطرة أكبر فى حدوث هجمات مباشرة بينكم وحلفائكم من جهة والقوات الامريكية من جهة أخرى…

الرئيس الاسد..

العديد من الناس يتحدثون عن التصعيد اذا لم ينجح الاتفاق أو لم يتم تنفيذه.. لكن فى الواقع فان هذا التصعيد مستمر منذ مدة.. أعنى أنه قبل أن يفشل هذا الاتفاق هاجم الامريكيون قواتنا فى دير الزور.. والجميع يعرف أن هناك مجموعة واحدة موجودة فى دير الزور وهى /داعش/.. تقدمت /داعش/ وحلت محل الجيش السورى..

وباتت تهدد مدينة دير الزور بسبب الهجمات الامريكية.. وبالتالى فان التصعيد يحدث أصلا.. أما الحديث عن المواجهة المباشرة فان ذلك لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية.. كان ذلك وشيك الحدوث خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 على ما أعتقد.. لكن الوضع مختلف الان لانه ليس هناك فى الولايات المتحدة رجال دولة من طراز رفيع..

وعندما لا يكون هناك رجال دولة من طراز رفيع فعليك أن تتوقع أى شىء وعليك دائما أن تتوقع الاسوأ.. أنا متأكد أن روسيا تبذل قصارى جهدها من أجل عدم الوصول الى تلك النقطة.. لكن هل يفعل الامريكيون أو لنقل جماعة /الصقور/ فى الادارة ما فى وسعهم لتجنب تلك المواجهة… أم انهم على العكس يفعلون ما فى وسعهم لحدوث هذه المواجهة مع

روسيا… هذا ما يقلقنا.

السوءال الحادى والعشرون..

الحديث عن حادثة دير الزور فى 17 أيلول.. زعم أن المقاتلات البريطانية والاسترالية والامريكية والدنماركية هاجمت الجيش السورى.. وقالت الدنمارك كالدول الاخرى ان ذلك كان خطأ.. هل تقبلون هذا التفسير…

الرئيس الاسد..

اننا نقبل التفسير.. لكن ذلك لا يعنى أننا نقبل الخطأ ولا يعنى أننا نبرره.. يمكن القول بحدوث خطأ.. ربما لحصولكم على معلومات خاطئة وخصوصا أنكم تنفذون مهمة أمريكية.. أنا متأكد أنه لا الدنماركيين ولا البريطانيين قرروا طبيعة الهدف الذى ينبغى أن يهاجموه.. أنا متأكد أن الامريكيين قالوا.. //هذا هو هدفنا وداعش موجود فى هذا المكان//..

انهم يخدعون الاخرين بالطبع ويقولون لهم.. //سنهاجم داعش//.. قد تكون تلك هى الحقيقة.. لكن هل يقبل الشعب الدنماركى أن يقوم جيشكم بتنفيذ مهام عسكرية لبلدان أخرى دون التحقق من الهدف ومعرفة الاتجاه الذى يمضون فيه… هل تستقل باصا دون أن تعرف الى أين يتجه ذلك الباص…

انك لا تفعل ذلك.. ولهذا فهو غير مقبول.. قد يكون ذلك خطأ.. هذا صحيح لكن الخطأ غير مقبول.

السوءال الثانى والعشرون..

هل تعتقدون أن الدنمارك كانت تساعد /داعش/ بشكل غير مباشر…

الرئيس الاسد..

فى واقع الحال فانهم ساعدوا /داعش/ بسبب هذا الهجوم لانهم قتلوا عشرات الجنود السوريين الذين يدافعون عن مدينة دير الزور ومنع وقوعها تحت سيطرة /داعش/ والان استولى /داعش/ على ذلك المكان..

واستولى على التلال المطلة على المدينة.. وبالتالى قد يتمكن /داعش/ يوما ما من السيطرة على دير الزور بسبب ذلك الهجوم.

السوءال الثالث والعشرون..

وهل تعتقدون أن الولايات المتحدة فعلت ذلك عمدا وأن الدنمارك ساعدتها دون أن تعرف ذلك…

الرئيس الاسد..

لا أعرف بشأن الدنمارك.. ولا أعرف اذا كان ذلك دون معرفتها.. ربما يكون كذلك.. والسبب الوحيد الذى يجعلنى أعتقد ذلك هو أن الاوروبيين ينفذون ما يريده الامريكيون فى كل مجال دون سوءال أو نقاش.. قد يكون هذا أحد

الاسباب.. أما بالنسبة للامريكيين فأنا متأكد مئة بالمئة أنهم فعلوا ذلك عمدا لان /داعش/ جمع مقاتليه فى نفس المكان قبل الهجوم.. وعندما بدأ الهجوم الذى استمر لمدة ساعة قام /داعش/بالهجوم فى الساعة التى تليها واستولى على تلك التلال.. كيف كان ل/داعش/ أن يعلم بهذه الغارة الجوية قبل حدوثها… بالطبع ليس هذا هو الموءشر الوحيد بالنسبة لنا على دعم الولايات المتحدة ل/داعش/.. هناك الهجوم على تدمر عندما احتل تدمر وسيطر عليها تحت اشراف الامريكيين.. هناك تهريب النفط واستخراجه من حقوله فى الصحراء السورية فى وضح النهار.. هذا موءشر قوى الى أن الولايات المتحدة تدعم /داعش/ من أجل استخدام هذا التنظيم.

السوءال الرابع والعشرون..

حتى الان كانت الحكومة الدنماركية تتبع السياسة الامريكية حيال سورية.. بل انهم قالوا انهم مستعدون للانخراط فى عملية عسكرية ضد الجيش السورى.. ما رأيكم بالسياسة الدنماركية حيال سورية…

الرئيس الاسد..

أولا.. ان التدخل فى سورية كجزء من التحالف الدولى الذى هو فى الواقع تحالف أمريكى يتعارض مع القانون الدولى وينتهك سيادة سورية لانه لا يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية.. فى حين ان الروس أتوا الى سورية بعد حصولهم على اذن السوريين.. فى الحقيقة بعد تلقيهم دعوة من الحكومة السورية لدعمنا فى حربنا ضد الارهاب.. اذن هذا يتعارض مع السيادة ومع القانون الدولى ومع أى سياسة أخلاقية فى أى مكان من العالم.. انه أمر غير قانونى.. الوجه الاخر لهذه السياسة هو الحصار.. كجزء من الاتحاد الاوروبى.. فانهم فرضوا حصارا على الشعب السورى..

عشرات ملايين السوريين لا يمكن لهم الحصول على الاحتياجات الاساسية للحياة.. وعلى سبيل المثال لم يعد بامكانهم شراء مضخات مياه ولا المعدات الطبية لتشخيص اصابة شخص ما بالسرطان.. وهذا الشخص يمكن أن يموت لعدم وجود هذه المعدات، الحصار يمنع شركات الطيران السورية من الحصول على قطع الغيار لطائراتها لمنع تحطم تلك الطائرات في الجو وقتل المسافرين، هذه سياسة الاتحاد الأوروبي والدنمارك جزء من تلك السياسة.

السوءال الخامس والعشرون..

لكن ما عساهم يفعلون غير ذلك… أعنى أنهم ضد ما يحدث فى سورية الان كما أنهم يدعمون المعارضة.. ربما لا يرغبون بالانخراط فى حرب مباشرة مع الجيش السورى.. اذن ما عساهم يفعلون…

الرئيس الاسد..

بالنسبة للحكومة….

الصحفى..

نعم.

الرئيس الاسد..

السوءال هو.. هل تقبل أنت كمواطن دنماركى أن أقوم أنا كأجنبى بدعم المعارضة فى بلادك بالمال وأن أقول لها..//اذهبوا واقتلوا وبذلك تحققون أهداف سياساتكم…//اذا كانت هناك معارضة.. فما تعريف المعارضة… هل

تقبلون معارضة فى بلادكم تنتمى الى بلد اخر أم ينبغى أن تكون معارضة دنماركية تنتمى الى الشعب الدنماركى… لا يجوز أن يحددوا هم أى معارضة يدعمونها فى أى بلد اخر.. هذا تدخل فى الشوءون الداخلية.. وهذا يتعارض

مع السيادة ومع القانون الدولى.. ليس من حقهم دعم أى شخص فى سورية ضد أى شخص اخر.. هذا ليس من شأنهم.. نحن بلد ذو سيادة ومستقلون.. من حقنا معالجة مشاكلنا.. ليسوا فى موقف يسمح لهم بدعم أى كان سواء أكان

محقا أم مخطئا.

السوءال السادس والعشرون..

هل ترون فى الدنمارك عدوا لسورية…

الرئيس الاسد..

لا.. انها ليست كذلك.. ليست عدوة.. ثمة فرق كبير بين الشعب الدنماركى الذى كان كمعظم الشعوب الاوروبية صديقا لسورية وبين سياسة الحكومة.. الامر يتعلق الان بغياب أوروبا بأكملها عن الخريطة السياسية.. على الاقل منذ عام 2003 بعد غزو العراق فقط لانه كان عليهم اتباع الامريكيين وهم لا يجروءون على اتخاذ مسار مستقل خاص

بهم فى السياسة.. نحن نميز تماما بين الحكومة الدنماركية والشعب الدنماركى.. والامر نفسه ينطبق على البلدان الاخرى.

السوءال السابع والعشرون..

اذا كان من شأن مغادرتك لمنصبك وتولى شخص اخر من الادارة السورية لهذا المنصب أن يسرع فى المفاوضات الرامية الى تحقيق مستقبل سلمى فى سورية فلماذا لا تفعل ذلك…

الرئيس الاسد..

تعنى المغادرة…

الصحفى..

نعم.

الرئيس الاسد..

هذا يعتمد على الشعب السورى.. هذا ليس قرارى.. واذا كنت لا تحظى بتأييد الشعب السورى فعليك المغادرة مباشرة.. لانك دون تأييدهم لا تستطيع تحقيق شىء ولا تستطيع انتاج شىء وستفشل.. هذا ببساطة هو السبب.. وخصوصا خلال الحرب.. عليك أن تقود السفينة الى شاطىء الامان لا أن تهرب لان هناك حربا الا اذا أرادك الشعب السورى أن تغادر.. اذا كنت أنا المشكلة أو اذا كنت أنا سبب الحرب كما يدعون فاننى سأغادر.. لكن الامر لا يتعلق بى.. أنا أستخدم هنا كذريعة.. المسالة أكبر من ذلك بكثير.. انها تتعلق بسورية.. بالحكومة.. بالاستقلالية.. بالحرب على المستوى الاقليمى وبالحرب بين القوى العظمى.. سورية هى مجرد عنوان.. والرئيس هو العنوان الرئيسى.

السوءال الثامن والعشرون..

اذن.. أنت لا تعتقد أنك أحد أسباب الحرب…

الرئيس الاسد..

لا.. أنا لست سببا للحرب لانى لو كنت أنا السبب لكان للحرب أن تبدأ عام 2000 منذ ان أصبحت رئيسا.. وليس عام 2011 عندما بدأت الاموال بالتدفق من قطر وعندما اتخذت الولايات المتحدة القرار بأنها تريد الاطاحة بالحكومات والروءساء لانهم لا يلائمونها.

السوءال التاسع والعشرون..

لكن الا تعتقد بأنك سبب تصاعد الحرب…

الرئيس الاسد..

بسببى أنا…

الصحفى..

نعم.

الرئيس الاسد..

اذن.. طبقا لما تقوله فان الارهابيين ليسوا مسوءولين.. بل انهم أناس مسالمون جدا.. والاموال التى تدفعها قطر والسعودية وتركيا قانونية وطبيعية.. وأجندة الولايات المتحدة لبت احتياجات الشعب السورى.. ان هذا غير واقعى.

السوءال الثلاثون..

سيادة الرئيس لقد قلت مرارا بأنك ستستمر فى القتال الى أن تستعيد البلد بأكمله.. الا تزال هذه هى مقاربتك لهذه العملية…

الرئيس الاسد..

لا.. هذه ليست مقاربتى.. بل انها مهمتى طبقا للدستور.. انها مهمة الجيش طبقا للدستور.. ومهمة موءسسات الدولة طبقا للدستور.. هذا ليس خيارا وليس رأيا شخصيا وليست خطتى أنا.. مهمتى هى الدفاع عن المدنيين ومهمتى هى محاربة الارهابيين ومهمتى هى السيطرة على كل جزء من بلادى انك لا تأخذ جزءا من بلادك وتجعله دولة.. انك لا

تقول.. //يكفينى أن أحصل على نصف البلد// أو ما الى ذلك.

السوءال الحادى والثلاثون..

اذن.. أنت تعتقد أنك تدافع عن المدنيين…

الرئيس الاسد..

بالتأكيد.

السوءال الثانى والثلاثون..

لقد قتل مئات الاف المدنيين.. البعض يقول 250 الفا والبعض يقول 300 الف.. هل تعتقد أنك تدافع عن المدنيين فى سورية…

الرئيس الاسد..

ان أغلبية الضحايا الذين تتحدث عنهم هم من موءيدى الحكومة.. وليس العكس.. وهناك جزء اخر حيادى فى الوسط ولا ينتمى للحكومة ولا للطرف الاخر.. اذن الاغلبية هم من الموءيدين.. بالطبع أنا أدافع عن المدنيين.. مرة أخرى ان لم أكن أفعل ذلك وان كنت أقتل المدنيين كما تروج الحملات الدعائية منذ أربع سنوات لما كنت هنا كرئيس ولما

استطعت الصمود لحوالى ست سنوات.

السوءال الثالث والثلاثون..

سيادة الرئيس.. هل توءمن بالحل الدبلوماسى السياسى أم انك فى أعماق قلبك تعرف أن الحل سيكون عسكريا وأن هذا ما تريده فعلا…

الرئيس الاسد..

لا هذا ولا ذاك.. لانه عندما تكون لديك مشكلة يكون لديك حل لا يكون لديك جزء من حل.. فالمشكلة نفسها هى التى تحدد أوجه الحلول.. على سبيل المثال اذا كنت أوءمن بالحل السياسى لكن كان هناك ارهاب فأنت لا تستطيع انجاز حل سياسى لان هناك فوضى.. واذا كان هناك فوضى فهذا يتناقض مع أى شىء طبيعى بما فى ذلك العملية السياسية..

وبالتالى عليك أولا أن تحارب الارهابيين كى تتوصل الى الحل السياسى..فى الواقع عليك أن تتبع مسارين المسار العسكرى والمسار الدبلوماسى أو السياسى لانهما مرتبطان ببعضهما بعضا.. اذن المسالة لا تتعلق بايمانى بشىء ما.. بل بمتطلبات تسوية هذا الصراع.. لست أنت من يحدده..بل ان الظروف بمجملها هى التى تحدده.. على سبيل المثال فيما يتعلق بالارهابيين المسالة لا تتعلق بالحل العسكرى فقط.. بل بتوقف الدول المجاورة والدول الغربية عن دعم الارهابيين.. اذا توقفوا عن دعمهم فان الجانب العسكرى من الحل سيصبح هامشيا ولن يكون مهما لانهم سيكونون

ضعفاء.. من شأن ذلك أن يعطى فرصة للمزيد من المبادرات السياسية فى ذلك الصدد.. أما اذا دعموهم أكثر فان ما سيحدث فعليا هو العكس وسيصبح الحل أو المسار السياسى مهمشا.. اذن المسالة لا تتعلق بما أوءمن به.. أتمنى

لو استطعنا حل كل شىء سياسيا.. هذا ما أتمناه.. هذا ما أعتقد أنه المناسب.. لكن الامر لا يتعلق بما أتمناه.. بل بالحقائق على الارض.

الصحفى..

شكرا جزيلا سيادة الرئيس.

الرئيس الاسد..

شكرا لمجيئكم.

