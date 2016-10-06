الاتصالات بين موسكو وواشنطن على صفيح ساخن خطة روســـــية مضادة للخطة “ب” الأمريكيــــة وبـــــوارج حربيـــة جديـــدة إلــــى المتوســـط

يمكن القول إن الاتصالات بين موسكو وواشنطن تدور فوق صفيح ساخن، حيث أعلن مصدر عسكري روسي أن بلاده احتاطت لاحتمال انسحاب أمريكا من المباحثات حول سورية ووضعت خطة احتياطية مضادة للخطة “ب” الأمريكية، وفي هذا الإطار أعلن المتحدث باسم أسطول البحر الأسود الروسي أن سفينتي سيربوخوف وزيليوني دول الروسيتين الصاروخيتين ستنضمان إلى مجموعة السفن الحربية الروسية المرابطة في البحر الأبيض المتوسط على أساس دائم.

جاء ذلك في معرض ردها على سياسة الابتزاز والتهديد التي تنتهجها واشنطن فيما يتعلق بالأزمة في سورية وكان آخرها إعلانها بأنها تبحث خيارات متعددة وأحادية للتعامل مع الأزمة بما في ذلك الخيارات الدبلوماسية والعسكرية والاستخبارية والاقتصادية.

وكعادته حرص الجانب الأمريكي على الإبقاء على قنوات اتصال مع الروس حيث بادر وزير خارجيته جون كيري للاتصال هاتفياً بنظيره الروسي سيرغي لافروف بحثا خلاله الوضع في سورية والتعاون لدفع التسوية، وفيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بالملف السوري ، قال فيتالي نعومكين مدير مركز دراسات الاستشراق في الأكاديمية الروسية للعلوم: إن ممثلي ما يدعى المعارضة السورية عمدوا إلى المماطلة وإفشال المحادثات على أمل تلقي المزيد من المساعدة والدعم من الرئيس الأمريكي المقبل في حال فوز هيلاري كلينتون بهذا المنصب.

وفيما أعلنت الخارجية الألمانية أن اجتماعاً خماسياً يضم ممثلين عن كل من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا عقد في ألمانيا ناقش سبل مواصلة أو استئناف التعاون مع روسيا حول الأزمة، شددت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على أن الاتحاد يواصل جهوده الرامية لدعم العملية السياسية.

وفي التفاصيل، بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري خلال اتصال هاتفي أمس الوضع في سورية، فيما أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن جوهر الخلافات بين موسكو وواشنطن حول الأزمة في سورية يكمن في فشل واشنطن بالوفاء بالتزاماتها وتحديد ماهية ما تسميه معارضة معتدلة، وقال: إن روسيا والولايات المتحدة تمكنتا رغم كل الصعوبات التي تحيط بالأزمة في سورية من التوصل إلى اتفاق حول عدد كبير من المسائل والتوقيع على حزمة اتفاقات مشتركة لكن الولايات المتحدة لسبب ما بدأت بالتردد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية نشرت الوثائق واليوم باتت الاتفاقات معروفة للجميع، مبيناً أن آخر ما سمعته موسكو من واشنطن بهذا الشأن هو أن فصائل المعارضة يجب أن تقرر بنفسها انتماءاتها، معتبراً أن هذا الموقف غير جاد وغير مناسب نظراً للأوضاع الحالية في حلب.

وفي إطار ردها على التصعيد الأمريكي أعلن مصدر عسكري روسي رفيع المستوى أن وزارة الدفاع الروسية احتاطت لاحتمال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المباحثات الأمريكية الروسية حول سورية ووضعت خطة احتياطية مضادة للخطة ب الأمريكية.

ونقلت صحيفة ازفستيا الروسية عن المصدر قوله تم وضع خطة لاتخاذ جملة إجراءات عسكرية وسياسية في حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المباحثات بشأن سورية وتحولها لتنفيذ ما يسمى بالخطة ب والتي يمكن أن تتضمن جملة أمور بينها إمكانية زيادة الدعم “للمعارضة” ورفض المصدر كشف تفاصيل الخطة الاحتياطية الروسية.

وفي وقت لاحق أعلن المتحدث باسم أسطول البحر الأسود الروسي نيقولاي فوسكريسينسكي أن سفينتي سيربوخوف وزيليوني دول الروسيتين الصاروخيتين ستنضمان إلى مجموعة السفن الحربية الروسية المرابطة في البحر الأبيض المتوسط على أساس دائم، وقال: إن سفينتي سيربوخوف وزيليوني دول ستظلان في قوام مجموعة السفن الحربية الروسية بالبحر المتوسط إلى أن تحل محلهما سفن حربية أخرى حسب خطة قيادة الأسطول.

يذكر أن سفينتي سيربوخوف وزيليوني دول اللتين دخلتا قوام البحرية الروسية عام 2015 تمثلان مجموعة سفن الصواريخ الحديثة من مشروع 21636 بويان أم وتزود هذه السفن بصواريخ كاليبر المجنحة ومدافع من نوع أ/190 عيار 100 ملم ومنظومات الدفاع الجوي غوبكا المزودة بصواريخ إيغلا المضادة للجو ومدافع دويت المضادة للطائرات.

في الأثناء أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تف بالتزاماتها في إطار الاتفاق الموقع مع روسيا حول سورية كما أنها هي من أعلن الخروج من عملية المفاوضات، وقالت: إن الدبلوماسية هي العمل على صياغة الاتفاقات وتنفيذها وخلال فترة عام كامل تمت صياغة الكثير من الاتفاقيات التي كانت تخلق أساساً قانونياً دولياً مقنعاً لحل الأزمة في سورية وانطلاقاً من هذا الأساس بالذات بدأت الحركة نحو التسوية ولكن جميع الأطراف اصطدمت بحقيقة عدم تنفيذ بندين مهمين جداً الأول فصل جبهة النصرة عما تسميه واشنطن معارضة معتدلة والثاني عدم انسحاب المسلحين من محيط طريق الكاستيلو.

من جانبه أكد فيتالي نعومكين مدير مركز دراسات الاستشراق في الأكاديمية الروسية للعلوم أن ممثلي ما يدعى المعارضة السورية عمدوا إلى المماطلة وإفشال المحادثات حول تسوية الأزمة في سورية على أمل تلقي المزيد من المساعدة والدعم من الرئيس الأمريكي المقبل في حال فوز هيلاري كلينتون بهذا المنصب. وقال نعومكين وهو أيضاً المستشار السياسي الرفيع لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا: إن المعارضة السورية عرقلت المحادثات ورفضتها وماطلت فيها تحت حجج وذرائع مختلفة وذلك بهدف تواصلها حتى موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية وعندها قد تأتي كلينتون وتبدأ إما بإرسال المزيد من الأسلحة المضادة للطائرات إلى المسلحين أو نشر قوات أمريكية.

وفي برلين أكدت وزارة الخارجية الألمانية أنه لا يمكن إيجاد حل للأزمة في سورية دون حصول توافق بين روسيا والولايات المتحدة بهذا الشأن، وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الألمانية مارتين شيفر من الواضح أنه لا يوجد أمل بحل الأزمة في سورية ووقف إراقة الدماء دون التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا حول سورية.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أعلنت أن بروكسل ستواصل جهودها الرامية لدعم العملية السياسية في سورية وقالت: إن الاتحاد الأوروبي سيبذل كل جهوده لدعم العملية السلمية والمصالحة في سورية بما في ذلك في حلب، كما أكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني أيضاً أن بلاده تدعم الحل السياسي للأزمة في سورية بشكل دائم، مشيراً في الوقت ذاته إلى موقف بلاده بعدم وجود حل عسكري للأزمة.