إيران تحذّر البحرية السعودية من الاقتراب من مياهها الإقليمية

وجهت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني إنذاراً شديداً للقطع البحرية التابعة للنظام السعودي التي تجري مناورات عسكرية في الخليج، محذّرة إياها من الاقتراب من المياه الإقليمية الإيرانية. وقالت القوات البحرية للحرس الثوري في بيان: “إن أي تحرّك من هذا القبيل سيواجه برد فوري”، مؤكدة أن المناورات السعودية ستخلق حالة من التوتر وإخلال الأمن المستدام في الخليج. وأكد البيان أنه لن يسمح لأي من السفن العسكرية السعودية أن تخرق المياه الإقليمية لإيران، أو الاقتراب منها أو حتى العبور من المياه الدولية القريبة من مياه إيران، وأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية ستعمل جاهدة من أجل حفظ الأمن المستدام، ومنع أي تحرّك أو محاولة تؤثر على زعزعة الأمن في الخليج ومضيق هرمز.

وأعلنت البحرية أنها وبمشاركة الجيش الإيرانيّ ستردّ فورياً وبالشكل المناسب على أي تحرّك أو سعي أو خطوة “تزعزع أمن الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان”.

وكانت القوات البحرية السعودية قد بدأت الثلاثاء مناورات “درع الخليج-1″، في مياه الخليج وبحر عمان مروراً بمضيق هرمز.

يذكر أن قوات الحرس الثوري الإيراني تمنع أي انتهاك للسيادة الإيرانية في المياه الإقليمية في الخليج، وقد اعتقلت في هذا الإطار عشرة بحارة أمريكيين مطلع العام الجاري وأطلق سراحهم بعد التأكّد من دخولهم إلى المياه الإقليمية الإيرانية عن طريق الخطأ.