مجلس الشعب يُحيي ذكرى تشرين التحرير: جيشنا الباسل أعاد للعرب كرامتهم وللسوريين كبرياءهم

دمشق-عمر المقداد:

قدَّر مجلس الشعب، خلال جلسته الثانية من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني التي عقدها برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس، عالياً حرب تشرين التحريرية، والتي أرّخت لفصل مجيد في تاريخ المنطقة والعالم، ورأى أن السوريين يخوضون اليوم معارك العزة والكرامة دفاعاً عن سورية، وأن السوريين على موعد مع تحقيق النصر على الإرهاب.

وقالت الدكتورة عباس في كلمة لها: تمرّ بنا هذه الأيام ذكرى الفخار والانتصار العظيم الذى سطره الجيش العربي السوري في حرب تشرين التحريرية، مشيرة إلى تضحيات أبطال الجيش العربي السوري الذين رسموا بدمائهم ملاحم النصر على العدو الإسرائيلي، فقهروه وحرروا الأرض والإرادة، وأنجزوا نصراً أعاد للعرب كرامتهم وللسوريين كبرياءهم، وأضافت: إن ما يجري اليوم على أرضنا يثبت بالدليل القاطع أن المعركة واحدة منذ اغتصاب فلسطين، وأن ما تتعرض له سورية اليوم هو فصل من فصول الحرب المستمرة ضد هويتنا وأرضنا وحضارتنا، وكما انتصرنا في تشرين الأمس سننتصر اليوم على الإرهاب وداعميه.

وتوجّهت الدكتورة عباس بالتحية إلى الذين يذودون عن الأرض والعرض من تشرين الأمس الذي قاد انتصاره وخطط له القائد المؤسس حافظ الأسد، إلى تشرين اليوم الذي يقوده إلى النصر السيد الرئيس بشار الأسد، كما حيّت أرواح الشهداء الأبرار منذ فجر الاستقلال.

وقالت: في هذه المناسبة العظيمة نعاهد وطننا وشعبنا أن نبقى على قدر التضحيات التي قدمها السوريون وأن نصون سورية القوية الآمنة المستقرة.

واستذكر عدد من أعضاء المجلس المعاني العظيمة لحرب تشرين التحريرية التي سطر فيها الجيش العربي السوري ملاحم البطولة والفداء مثمنين الانتصارات التي يحققها الجيش في حربه ضد الإرهاب المدعوم من الغرب والعدو الصهيوني وأدواته بالمنطقة، وأشاروا إلى أن حرب تشرين تعدّ مثالاً ساطعاً على انتصار إرادة الشعب السوري في مواجهة القوى التي تحاول استباحة الأرض والسيادة السورية، وأضافوا: إن سورية ستبقى صامدة بإرادة شعبها وجيشها وحكمة قيادتها وستواصل معركتها ضد الإرهاب، وإن الجيش العربي السوري الباسل سيصنع الانتصار ضد الإرهاب كما صنعه في حرب تشرين التحريرية.