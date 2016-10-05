الهند تدعو دول العالم لحشد طاقاتها في مواجهة الإرهاب ولايتي: السوريون وحدهم من يقررون مستقبل بلادهم

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن الأمريكيين وخلافاً لشعاراتهم الكاذبة ليست لديهم أي إرادة لمحاربة الإرهاب بل لديهم هدف أكبر وراء مغامراتهم الإقليمية الشاملة في المنطقة.

وقال لاريجاني، في افتتاح جلسة مجلس الشورى أمس، إن شخصية أمريكية معروفة شاركت مؤخراً في مؤتمر هرتسيليا الذي عقده الكيان الصهيوني أعلنت أن “إسرائيل” تتمتع بأفضل الظروف الأمنية بسبب معاناة الدول الأخرى من الإرهاب، وأن أسوأ وضع في المنطقة بالنسبة لإسرائيل عندما يتمّ قمع الإرهابيين ويتحقق الانتصار عليهم، مشيراً إلى تأكيد مسؤول إسرائيلي في المؤتمر المذكور ضرورة الحفاظ على هذه الظروف الفريدة وبناء أواصر عميقة مع تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش” الإرهابيين.

من جانبه أكد حسين جابر أنصاري مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية خلال لقائه منسقة الأمم المتحدة لشؤون لبنان سيغريد كاغ أن استخدام الإرهابيين كأداة خطأ استراتيجي فادح ينعكس ضرره على الدول الداعمة له على المدى القريب والبعيد، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأوضاع في المنطقة.

وفي سياق متصل جدد مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أنه لا حل عسكرياً للأزمة في سورية، ومن الضروري الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها وبذل كل الجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار إليها. وأكد ولايتي خلال لقائه في طهران رئيس الوزراء ووزير الخارجية السويدي السابق كارل بيلت أن السوريين وحدهم من يقرر مستقبل بلادهم دون أي تدخل خارجي في شؤونهم الداخلية، مشيراً إن الدول الأوروبية باستطاعتها أن تلعب دوراً بناءً في حل وتسوية نزاعات المنطقة.

من جانبه أكد بيلت أن الأزمة في سورية أثارت قلق الرأي العام العالمي وأن إيران تلعب دوراً مهماً لحل مشاكل المنطقة وخاصة الأزمة في سورية.

وفي نيودلهي، أكد وزير الدولة للشؤون الداخلية الهندي كيرين ريجيجو على ضرورة حل الأزمة في سورية بالطرق السياسية ومن قبل السوريين أنفسهم، وشدد، خلال حفل عشاء أقامه السفير السوري في نيودلهي الدكتور رياض عباس على شرفه بحضور عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وعدد من الصحفيين الهنود، على ضرورة حشد طاقات كل دول العالم لمواجهة الإرهاب، مبيناً أنه لا يوجد إرهاب معتدل أو جيد فالإرهاب هو الإرهاب، لافتاً إلى ثقته بحكمة الشعب السوري وقيادته للخروج من الأزمة. وأشار إلى التعاون وعمق العلاقات الراسخة بين سورية والهند، داعياً إلى تعزيزها من خلال تبادل الزيارات وتوقيع الاتفاقيات الثنائية في كل المجالات وتنسيق الجهود من أجل مواجهة الإرهاب العالمي. ونوّه السفير الإيراني في نيودلهي غلام أنصاري بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب، مؤكداً أن الدول المستاءة من هذه الانتصارات هي ذاتها التي تدعم التنظيمات المتطرفة والإرهابية في المنطقة، وشدد على أن نهاية الأزمة في سورية تكون من خلال حل سياسي يجمع عليه السوريون بعد القضاء على الإرهاب في بلدهم، وهذا يتطلب وقوف الدول الصديقة والحليفة لسورية معها للخروج من هذه الأزمة.

من جانبه أعرب السفير الفلسطيني في الهند عدنان أبو الهيجا عن أسفه لما يجري في سورية البلد الشقيق، مؤكداً دعم القيادة الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الحكومة السورية وقيادتها في استعادة الأمن والسلام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، معرباً عن ثقته بأن سورية ستخرج مما تتعرّض له منتصرة وأقوى من قبل وتلحق الهزيمة بـ “إسرائيل” وتوقف مشروعها في المنطقة.

عواصم-سانا