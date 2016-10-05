دور القادة في استقرار المجتمعات.. القائد المؤسس حافظ الأسد مثالاً

يعد مفهوم الانتماء إلى العروبة من المفاهيم القديمة التي تعود إلى عصر ما قبل الإسلام.. إلى زمن كان يؤمن به العرب بأنهم شعب واحد تجمعهم أرض ولغة وتاريخ وجغرافيا وثقافة وحضارة ومصالح مشتركة.

وقد بدى ذلك جلياً في أشعارهم وافتخارهم بعروبتهم وجنسهم وحسبهم ونسبهم التي عرفت آنذاك بأشعار عصر الجاهلية، وتأصّل هذا الشعور مع ظهور الإسلام ونزول القرآن الكريم باللغة العربية.

ومثلما أن حاجة الفرد للانتماء إلى مكوّن ما حاجة أساسية، فإن الحاجة الأكبر هي إلى قائد يقود هذا المكون إلى بر الأمان، ويتمتع بصفات القادة. ويمكن تعريف القيادة بأنها القدرة والبراعة في تحديد الأهداف وترتيبها حسب أولوياتها واختيار الوسائل والأدوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما ينسجم مع متطلبات المجتمع. ويدرك القائد الأبعاد المختلفة للمواقف التي تعترضه، ويستطيع تشخيص المشاكل التي تصاحبها واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهتها.

ويُشرك القائد الناجح القيادات الأدنى في اتخاذ القرارات ولا يخرج عن روح الفريق الواحد فلن ينجح القائد بقيادته ما لم تكن لديه قاعدة جماهيرية متينة، كما أن القائد الناجح من يؤهل كوادر قيادية رديفة له تساعده على التنظيم والإدارة، ويستمع القائد إلى الصغير قبل الكبير ويستشير من يراه مناسباً، فاعتماد مبدأ المشاورة من صفات القادة الكبار.

ومن الصفات الأساسية التي ينبغي على القائد التحلي بها: الإيمان بالمبادئ التي يدافع عنها، والالتزام المطلق بقضية أمته والتضحية في سبيلها، والقدرة على تحقيق أعظم المكاسب بأقل الخسائر، وامتلاك الشجاعة خاصة في الأزمات، والإيمان بأن القيادة تعني الثقة والاقتناع والحوار وتعبر عن حالة من التفاعل بين القائد والجماهير.

ومن القادة الكبار الذين امتلكوا هذه الصفات القائد المؤسس حافظ الأسد الذي أرسى دعائم الاستقرار في سورية ووطّد وحدتها الوطنية وصنع منها قوة إقليمية، إذ إنه منذ قيام الحركة التصحيحية عام 1970، عمل على فكرة التضامن العربي إيماناً منه بقدرة العرب على مواجهة المخاطر التي تواجه الأمة، كما أرسى دعائم التعددية السياسية، وتمكن من استعادة ثقة الجماهير بدور حزب البعث العربي الاشتراكي، حيث التفت حوله مكوّنات المجتمع والقوى السياسية الوطنية، وقد وضعت الحركة التصحيحية سورية في مصاف الدول المتقدّمة في المنطقة من خلال إنجازاتها المتمثلة ببناء المؤسسات الدستورية والسياسية والاقتصادية.

ولقد استطاع أن يقرأ التاريخ جيداً، ومن خلاله قراءة الواقع واستشفاف المستقبل، وامتلك قدرة غير مسبوقة على الإصغاء لوقع خطى التاريخ وكان يقرأ المتغيرات الدولية قراءة صحيحة.

وتعد حرب تشرين التحريرية واحدة من أهم الأحداث التي تبرز حكمة القائد الأسد وبراعته في توليف الظروف والإمكانات لخدمة هدف تحرير الأرض، وخاصة أن آثار نكسة حزيران كانت ماثلة للعيان، واللافت أنه خلال أقل من ثلاث سنوات على قيام الحركة التصحيحية، استطاع القائد حافظ الأسد أن يوفّر لسورية القدرة التسليحية والاقتصادية والعسكرية للقيام بهذه الحرب وفي ظل الظروف الصعبة آنذاك.

وكي نقف على مدى حكمة القائد حافظ الأسد، فإنه لابد من تناول أبرز الأقوال التي قالها فيه عدد من الرؤساء والقادة ورجال الدين، ومنهم البابا شنودة الراحل والذي قال: “الرئيس الأسد أهم الرجال المجاهدين، يتصف بالصمود والقوة والثبات، وينبغي السير على خطاه ومساره الذي أثبت القدرة على تحدي الصعاب”.

كما قال بيل كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق: “هذه المرة الأولى في حياتي التي أحس أنني وضعت يدي بيد رئيس… لقد أحسست بشعور لا يوصف عندما سلمت عليه… وعندما نظرت لوجهه، رأيت التاريخ كله والعنفوان كله… في تلك اللحظات بالذات حمدت الله على أنه ليس رئيساً لدولة كبرى لأنه عند ذلك كان ليحكم العالم بدون منازع…”.

وقال فيه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر: “خلال زيارتي إلى سورية كنت أقضي ساعات من الحوار مع الأسد وأصغي إلى تحليله للأحداث في الشرق الأوسط.. كان يبدو وهو يتكلم نسخة جديدة من صلاح الدين الأيوبي، وكأن واجبه تخليص المنطقة من الوجود الأجنبي مع الحفاظ على دمشق نقطة مركزية لوحدة عربية حديثة”.

وقال فيه هنري كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق: “الرئيس حافظ الأسد مفاوض صلب وعنيد ويتمتع بخبرة ودراية كبيرتين، ويحترم كلمته دائماً.. أعترف أن الرئيس حافظ الأسد هزمني في الماضي”.

هذا غيض من فيض مما قيل ووصف به الرئيس المؤسس حافظ الأسد من قبل أعدائه قبل أصدقائه، فقد امتلك مفاتيح عالم السياسة في المنطقة إذ يعتبر قائداً استثنائياً عظيماً وخلاصة مخاض أمة عريقة لها تاريخها وحضارتها وثقافتها المتأصلة.

علاء الدين حمدان