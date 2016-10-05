من حرب تشرين إلى حرب “ائتلاف الثمانين”

تمرّ ذكرى حرب تشرين التحريرية لهذه السنة، والحرب الكونية التي تشنها الولايات المتحدة على القطر العربي السوري تجاوز عمرها الخمس سنوات ونصف السنة، دون أن يلوح في الأفق ما يدل على نية أمريكية في وقفها، ولقد كثر خلال الأسابيع الأخيرة التساؤل فيما إذا كان العالم يقف على أبواب حرب عالمية ثالثة.

إن المتابعة لما حدث وما يحدث تؤكد أن الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل مع بداية الألفية الثالثة، وأننا نعيش وقائع هذه الحرب منذ عقد ونصف العقد من الزمن. وكل ما في الأمر أن هذه الحرب التي أشعلتها أمريكا استوحت تكتيكها من سياسة الخطوة – خطوة الكيسنجرية، وهي السياسة التي حكمت الدبلوماسية الأمريكية في أعقاب حرب تشرين، وتسبب نجاحها بإخراج مصر، بقيادة السادات، من جبهة المواجهة وتوقيع اتفاقيات كامب دافيد، ثم عقد اتفاقيات أوسلو ووادي عربة في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، وهو ما أدى الى تشجيع من أطلقوا على أنفسهم صفة “المعتدلين” من الأعراب على التواصل والتواطؤ مع العدو الصهيوني في حربه على قوى المقاومة والصمود.

لو أردنا تلخيص المشهد، منذ حرب تشرين عام 1973 وحتى نهاية القرن المنصرم، لكان بوسعنا القول: إن العدو الصهيوني، الذي فوجئ بحرب تشرين، حاول التقاط أنفاسه وإعادة بناء قدراته العسكرية بمشاغلة العرب وإشغالهم، فكان ما كان من إثارة للحرب الأهلية في لبنان في نيسان عام 1975، ثم توريط النظام العراقي برئاسة صدام حسين في الحرب مع إيران بعد انتصار ثورتها عام 1979، وفي التوقيت ذاته جرت تعبئة من أسموا بالمجاهدين لمحاربة القوات السوفييتية ومشاغلتها في أفغانستان، وهذه هي الخلفية التي نشأ على أساسها تنظيم “القاعدة” لاحقاً، وكل ما نشهده اليوم من إرهاب تكفيري يستهدف العرب والمسلمين بالدرجة الأولى. وعلى خلفية ذلك، وقع العدوان الصهيوني الواسع على لبنان عام 1982 وصولاً الى بيروت، والذي أدى الى خروج المقاومة الفلسطينية من المدينة، لكنه أدى في الوقت ذاته الى نشأة المقاومة الوطنية اللبنانية. ولنتذكر كيف أن هذه المقاومة أجبرت العدو على الانكفاء عن العاصمة اللبنانية بعد أن حلت محله قوات المارينز الأمريكية وقوات خاصة فرنسية، وكيف أن الطائرات الأمريكية راحت تشن الاعتداءات على مواقع الجيش العربي السوري في لبنان، وكأنها استلمت بذلك مهمة متابعة العدوان. وقد تصدّى لها الجيش العربي السوري، وأسقط العديد من الطائرات، وأسر طيارين أمريكيين. ثم إن المقاومة الوطنية اللبنانية، التي أجبرت العدو الصهيوني على الانكفاء، وجهت للقوات الأمريكية والفرنسية في بيروت ضربات ساحقة ماحقة أدت الى مصرع المئات من جنود العدوان، الأمر الذي أجبر هذه القوات على الرحيل لتستمر المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان، الى أن أجبرته على التقهقر في أيار 2000.

في غضون ذلك الزمن، وقعت تطوّرات عديدة كان لها تأثيرها الكبير على الصعيدين الإقليمي والعالمي، منها تفكيك الاتحاد السوفييتي، ومنها قيام العراق باحتلال الكويت بعد توقف الحرب العراقية الإيرانية دون أن تتمكن القوى التي سعّرتها من تقويض الثورة في إيران، وتشكّل التحالف الدولي ضد العراق لإخراج القوات العراقية من الكويت، ثم فرض الحصار الأمريكي على العراق، كما أن تلك الفترة شهدت توقيع اتفاقيات أوسلو مع العدو عام 1993، واتفاقية وادي عربة عام 1995.. وهكذا بدأنا نرى ملامح الانهيار الفعلي لمقولة التضامن العربي.

حين نفكر قليلاً في المعطيات السابقة، لا بد لنا من أن نصل الى الاستنتاج القائل بأن العدو الصهيوني، ومن ورائه الامبريالية الأمريكية وأتباعها، فشل خلال الفترة التي أعقبت حرب تشرين وحتى نهاية القرن العشرين من أن يحقق خطوة توسعية واحدة على حساب الأرض العربية بدلالة اضطراره الى الانسحاب من جنوب لبنان بعد احتلال دام 18 عاماً، بعد أن أجبرته المقاومة اللبنانية ومن ورائها محور المقاومة على الانكفاء.

من هنا نستطيع أن نفهم الحقيقة القائلة بأن إدارة الحرب العدوانية على منطقتنا انتقلت الى الإدارة الأمريكية، وأن هجمات 11 أيلول في الولايات المتحدة لم تكن سوى الذريعة التي افتعلت بمؤامرات استخباراتية لتبرير سلسلة الحروب التي جرى شنها من قبل أمريكا وحلفائها أو بإدارتها بعد ذلك، فكان الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، ثم كان الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.

إن احتلال أفغانستان يعني التموضع في وسط آسيا، حيث لها حدود مشتركة مع الصين وباكستان في الشرق والجنوب، ومع روسيا ورابطة الدول المستقلة في الشمال، ومع إيران في الغرب. وأما احتلال العراق فيعني التموضع على حدود إيران في الشرق، وعلى حدود سورية في الغرب وضمان إيجاد حاجز يفصل بين إيران وسورية. فإذا كانت محاولة القضاء على الثورة في إيران قد فشلت فليكن عزل إيران هو الهدف توطئة لاستهداف لاحق. وقد جاءت المحاولة الصهيونية للإجهاز على المقاومة اللبنانية عام 2006، وكما لاحظ العالم بأسره، تنفيذاً لأمر أمريكي عدواني كلفت إسرائيل بتنفيذه، وقد حاولت ولكنها فشلت. وكانت هذه المحاولة لا تقتصر على استهداف المقاومة اللبنانية فقط، وإنما تستهدف أيضاً محاصرة سورية من الغرب، أي من خلال معاودة احتلال جزء من الأرض اللبنانية والعبث بالواقع السياسي في لبنان لجعله يخدم هدف محاصرة سورية. وقد جاء هذا الفشل ليكرّس من جديد الاستنتاج القائل بأنه لا بد من أن يبقى ملف استهداف المنطقة في اليد الأمريكية، لأن الإخفاق الصهيوني عام 2006، واضطرار “إسرائيل” الى سحب جنودها ومستوطنيها من قطاع غزة للتخلص من الخسائر الناجمة عن المقاومة الفلسطينية، أكدا من جديد عجز “إسرائيل” عن تحقيق خططها العدوانية التوسعية، فكان لا بد لواشنطن من أن تتابع خططها للسيطرة على المنطقة العربية، متيقنة أن “إسرائيل” لن تستطيع العبث بمقدرات المنطقة ما لم تقم أمريكا بتمهيد الأرض أمامها ليكون بوسعها أن تفعل ذلك دون أن تدفع ثمناً باهظاً لذلك. وهذا ما أحيا من جديد فكرة الاعتماد على الإرهاب الوهابي، خاصة بعد الخسائر البشرية والمالية الكبيرة التي لحقت بالأمريكيين من جراء احتلالهم للعراق وأفغانستان.

لقد جاءت بعد ذلك مؤامرة “الربيع العربي”، والتي استغلت فيها مشاعر الغضب والإحباط لدى الجماهير العربية في العديد من الأقطار العربية. ودون الدخول في التفاصيل، فإنه يكفي القول بأن هذه المؤامرة أجهزت على القوة الاحتياطية العربية في ليبيا، سواء تمثلت بالقوات أو بالسلاح والعتاد أو بالاحتياطيات النقدية، وحوّلت هذه القوة الى مصدر إمداد للإرهابيين الذين هم بالإضافة الى تمزيقهم لليبيا وإضعافها باتوا يشكلون مصدراً للمخاطر يهدد مصر وتونس والجزائر والسودان بالإضافة الى إسهامهم في استهداف سورية.

وإذا أضفنا الى ما سبق استهداف الجزائر في مرحلة معينة بالإرهاب الوهابي، وتمزيق وحدة السودان وإغراقه في حروب أهلية لا تنتهي بعد أن جرى تحويل الصومال الى دولة فاشلة، ثم استهداف اليمن في محاولة لتمزيقه، بدا واضحاً تماماً أن استهداف سورية إنما هو جزء من المخطط العام للحرب على الوطن العربي كله، ومحاولة لهدم خيمة المقاومة التي تشكل سورية العمود المركزي لها.

وقد يتصوّر البعض أن الحرب كان يمكن أن تنتهي لو نجح الأمريكي في أخذ سورية من خلال عصابات العملاء والمرتزقة والمفسدين التي وظفها، لكن هذا التصوّر ليس صحيحاً. فوفق مخطط الحرب، كما كشف عنه ثعلب السياسة الصهيونية العجوز هنري كيسنجر في أوائل العام 2011، ومع بدء هجمة “الربيع”، في لحظة نشوة وانبساط، فإن الإجهاز على سورية كانت ستعقبه مباشرة عملية تستهدف إيران. ونحن نستطيع أن نلمس مقدمات هذه الحرب المقررة على إيران منذ الآن، إذا نحن رصدنا فضائيات الفتن، وما يتم اكتشافه بين يوم وآخر من عصابات إرهابية يجري تجنيدها وتدفع لها مبالغ مغرية لممارسة الإرهاب داخل إيران. ولكن التفرغ الكلي لاستهداف إيران متوقّف على إنجاز مهمة الحرب على سورية، والمتمثّلة بتقويض الدولة السورية، وهذا ما فشل الأمريكي وأذنابه الصغار والكبار في تحقيقه رغم كل ما بذلوه في حربهم عليها من أموال ومن جهود.

إن المخطط – كما كشف عنه كيسنجر – كان أصحابه يتوقّعون اعتراضاً صينياً، ولكن في مرحلة استهداف إيران، كما يتوقّعون احتمال اعتراض روسي، ولكن بعد ذلك. وهذا يعني عملياً أن واضعي خطة الحرب الكونية الأمريكية كانوا مطمئنين عند وضع خطتهم الى أن روسيا والصين لن تهبّا للمساعدة في مواجهة الحرب على سورية، وربما افترضوا أيضاً أن الوضع سيحسم لصالح مخططهم التآمري قبل أن ينتبه الطرف الإيراني الى حقيقة ما يحصل، فإذا ما انتبه أخيراً وحاول الاعتراض أو التدخل، اتخذ ذلك ذريعة لنقل الحرب الى ساحته. وهنا يبدو أن الأنظمة العربية التي استهدفت في تونس ومصر وليبيا قد عولجت بطريقة تضمن سقوطها السريع للتهيئة لسقوط سريع للنظام في سورية أيضاً، أو على الأقل لخداع أكبر عدد ممكن من الأشخاص “السوريين”، من أصحاب النزعة الانتهازية أو الجبناء، للحاق بركب “الربيع” حتى لا يفوته القطار!! والأهم هو أن المخطط كان يقتضي “أخذ سورية على خوانة” – كما يقول المثل – قبل أن يهرع لمساعدتها أحد. وهذا ما جعلهم يجندون ضدها “ائتلاف الثمانين”، وهو ما لم يستلزم مثله استهدافهم لليبيا.

ولو نحن فكرنا قليلاً بخلفيات المنطق الذي ساقه كيسنجر في ذلك الحين، وافترضنا أن أمريكا نجحت في السيطرة على سورية، وانتقلت للسيطرة على إيران، فإن اعتماد أمريكا في حربها على الإرهابيين المفسدين يعني أن الاستهداف لن يقف عند حدود إيران، وإنما ستتخذ من إيران الى جانب تركيا وأفغانستان منصات انطلاق للإرهاب التكفيري لاستهداف الصين وروسيا ورابطة الدول المستقلة دون حاجة لاستخدام القوة العسكرية التقليدية. أي أن الحرب العالمية الثالثة المدبّرة ستستمر بالاعتماد على الإرهابيين. ولا شك أن ما حدث في أوكرانيا يدلل على محاولة أمريكا المبكرة محاصرة روسيا وإشغالها من الغرب والجنوب. وإذا كانت الإدارة الأمريكية تهدد روسيا الآن بتسليط الإرهاب عليها، فلا يعني ذلك أن هذا التهديد مرتبط حصراً بالدور الذي تقوم به روسيا الآن في محاربة الإرهاب في سورية، إذ إن هذا التهديد سيتحوّل الى حرب فعلية إرهابية تشن على روسيا.

هنا تتضح جيداً الحقيقة القائلة بأن الإجهاز على الإرهابيين وكسر شوكتهم على الأراضي السورية هو دفاع عن إيران وروسيا والصين الى جانب كونه دفاعاً عن سورية. وإن مصلحة هذه البلدان مجتمعة، وكذلك مصلحة لبنان والمقاومة اللبنانية، تتمثّل في قبر هذا الإرهاب في الأراضي السورية قبل أن يتمدّد، وذلك دفاعاً عن بيروت وموسكو وطهران وبكين، وليس دفاعاً عن دمشق وحدها.

لعل هناك الآن من يتساءل: إذا كانت الحرب التي تشن علينا بهذا الأسلوب الجديد من أساليب الحروب هي الحرب العالمية الثالثة، وأن أمريكا تدير هذه الحرب على هذا الأساس، فما الذي يضمن عدم انزلاقها الى حرب مفتوحة شاملة تزج فيها أمريكا بقدراتها العسكرية وبأسلحتها التقليدية وغير التقليدية؟!.

مع أن هنري كيسنجر قد تحدّث عن احتمال نشوب مثل هذه الحرب المدمرة الشاملة في نهاية المطاف بحيث لا تسلم الولايات المتحدة من ويلاتها، إلا أننا نعتقد أن هناك عقدة أساسية تتحكّم بأسلوب هذه الحرب وبالأدوات المستخدمة فيها. وهذه العقدة الأساسية تتمثّل في الواقع بحسابات من يزعمون أنهم “شعب الله المختار”، أي اليهود الصهاينة، وكيف يمكن لهؤلاء أن يدمروا العالم ويبقوا هم؟!.

هنا نلاحظ أن خطة الحرب الأصلية، كما كشف عنها كيسنجر، وهدفها الثابت كما كرر أوباما ذلك مراراً وتكراراً، هو الحفاظ على أمن “إسرائيل”. وضمان أمنها يرتبط بثلاثة أمور أساسية:

1 – الإجهاز على عناصر القوة العربية وتفتيتها دون تعرّض “إسرائيل” لأيّ استهداف خلال هذه المرحلة، فتبقى “إسرائيل” سليمة بينما يتم تهشيم كل ما حولها. ولننتبه هنا الى أن هذا التهشيم يشمل حتى الأطراف العربية المتواطئة مع “إسرائيل” وأمريكا، مثل دول مجلس التعاون الخليجي ومن يسير في فلكها من العرب، وإلا فما هو مبرر تورط هذه الدول في حرب اليمن غير تبديد جزء كبير من مخزونها العسكري وإنهاك قواها؟!.

2 – تظاهر “إسرائيل” بالحياد، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا والصين.

3 – بعد تمكين الإرهابيين من السيطرة على المنطقة العربية، والتحوّل الى استهداف إيران، يأتي دور “إسرائيل” في تنفيذ ما أسماها كيسنجر بـ “البطشة الكبرى”، حين تجتاح المنطقة مستخدمة كل ما لديها من أسلحة الدمار الشامل، ولتستولي على معظم منطقة الشرق الأوسط، ولتسيطر على الأرض الواقعة بين النيل والفرات. وستكون ذريعتها لهذا العدوان هي القضاء على الإرهاب الذي بات يهدد العالم. ومن هنا نفهم السبب الذي يجعل الحرب الكونية الأمريكية ترمي الى تقويض الأنظمة الشرعية في المنطقة بحيث يكون بوسع “إسرائيل” أن تحتل أراضي الدول ذات الأنظمة المقوّضة بذريعة تخليصها من الإرهابيين. وعلينا هنا أن نلاحظ بأن دولتين من دول مجلس التعاون الخليجي ستكونان موضع الاستهداف الإرهابي ثم الإسرائيلي حتماً، وهما الكويت ومملكة آل سعود، في ضوء ما هو معروف عن أطماع “إسرائيل” في أراضيهما. وبالطبع، فإن النظام الأردني لن يكون استثناء من القاعدة.

في ضوء هذه المعطيات، نستطيع أن نفهم جيداً أن دخول روسيا وإيران على خط المحاربة الجدية للإرهاب في سورية من شأنه أن يفسد المخطط الأساسي للحرب، بما في ذلك الدور المرسوم لـ”إسرائيل فيها”. فالاشتباك مع الإرهاب وداعميه على الأرض السورية من شأنه محاصرة المخطط المرسوم والحيلولة دون امتداد أخطبوطه الى البلدان المستهدفة، ذلك أنه طالما كانت أمريكا بحاجة الى الإرهابيين بأقصى طاقتهم في سورية فإنها لن تستطيع ممارسة استهداف إرهابي واسع ضد الدول المستهدفة لاحقاً، وهي بشكل خاص إيران والصين وروسيا. وما هو أهم من ذلك هو أن تطوير الاشتباك الى منطق الحرب التقليدية، كما حاول أذناب أمريكا إقناعها بالإقدام عليه لإنقاذهم من احتمالات هزيمتهم، هو أمر ينطوي في الحسابات الصهيونية على خطر تعرّض التجمعات اليهودية للخطر.

ولعل هذه المسألة بالذات هي التي تلجم الجموح العدواني الأمريكي في مواجهة سورية بعد أن تعثرت أدواته الإرهابية. فإذا كان الأمريكي يراهن حين يلجأ الى استخدام قواته العسكرية في حروبه العدوانية على أن إمكانية استهداف الأراضي الأمريكية بالقصف المضاد لا تمتلكها سوى دول عظمى كروسيا، ما يشجعه على استهداف الدول التي يراها مستضعفة، إذا ضمن بقاء الحرب ضمن الحدود التي تتلاءم مع تفوقه الكبير وعدم قدرة المعتدى عليهم على استهدافه، فإنه في الحالة المتعلقة بمنطقتنا يبقى الخطر الذي يمكن أن يتعرض له الكيان الصهيوني في حالة الحرب الشاملة معرقلاً أكثر من كونه محرضاً للأمريكيين، أو بالأحرى للصهاينة. فمن الممكن تماماً في حالة العدوان الأمريكي المباشر، والذي يتم لحساب “إسرائيل” عملياً، أن يلجأ الطرف المعتدى عليه الى الرد باستهداف “إسرائيل” بالذات كوسيلة للضغط على المعتدي الأمريكي وحمله على وقف عدوانه. فمن يعتدي لحساب “إسرائيل” على الشعوب الأخرى مطمئناً الى أن شعبه في أمن وراء البحار والمحيطات لا يضمن ألا يكون الرد على عدوانه استهدافاً لإسرائيل باعتبارها سبب هذا العدوان. وإذا كان كيسنجر قد لمّح الى استخدام “إسرائيل” لأسلحة الدمار الشامل في بطشتها الكبرى، فإن تداخل قوى الصراع في سورية قد أثّر بشكل كبير على الاحتمالات، فعدا عن تجريد “إسرائيل” من ذريعة تلك البطشة لم يعد بوسعها أن تلجأ الى أسلحة الدمار الشامل في المنطقة دون أن تتعرض هي لدمار شامل، ثم إن حرباً عالمية ثالثة تنشب بين الأطراف الأقوى في العالم لا يمكن أن تدمر العالم دون أن تتعرض “إسرائيل” للدمار.

وإذا كان الرفيق القائد المؤسس حافظ الأسد قد قال في يوم ما: إن “إسرائيل” التي تهدد العرب بالردع النووي لا تحتاج مواجهة تهديدها هذا إلا الى قنبلة نووية واحدة، فإن “إسرائيل” التي حاولت بكل الوسائل التحريض على إيران بدعوى الخوف من برنامجها النووي، خرجت خلال الأيام الأخيرة لتعبر عن خشيتها من التجربة النووية الكورية الديمقراطية بدعوى الخوف من حصول إيران على السلاح النووي من كوريا. ونحن نقول بأن القنبلة الواحدة أو الصاروخ الواحد المحمل برأس نووي والذي يكفي للإجهاز على الكيان الصهيوني يمكن أن يأتي من أي مصدر يمتلك سلاحاً نووياً، أو يستطيع امتلاكه، ويتعرض للعدوان الصهيوني بأسلحة دمار شامل، أو يتوصل الى القناعة بأن هذا الكيان العدواني لا بد وأن يعاقب على عدوانيته.

إن مشكلة اليهودي الصهيوني العملية هي أنه يريد أن يحصل على كل ما يشاء، ولكن دون أن يدفع الثمن. وهذا شرط بات من المستحيل تحققه. فرغم الحرب التي شنت على سورية خلال السنوات الماضية احتفظ محور المقاومة، ككل، بقدراته القتالية التي تمثل مشكلة بالنسبة للكيان الصهيوني، بل إنه طوّر من هذه القدرات على نحو يجعله أقدر على النيل من هذا الكيان في حالة نشوب حرب شاملة مفتوحة. وما هو واضح حتى الآن هو أن إحباط مخطط تمكين الإرهاب من تفتيت المنطقة جعل المخطط المرسوم الساعي الى تمكين “إسرائيل” من تنفيذ “البطشة الكبرى” يواجه نوعاً من الاستحالة. فالسيناريو الذي تمناه كيسنجر لهذه الحرب قد فشل، وبات تفكير “إسرائيل” بمثل هذه الحرب نوعاً من الجنون الذي يدفع الصهاينة ثمنه غالياً إذا هم حاولوا ذلك.

إن الحسابات اليهودية الصهيونية بعد الهزّة التي تعرّض لها الصهاينة في حرب تشرين أولاً، ثم في هزائمهم أمام المقاومة ثانياً، هي التي تفسر ما حدث حتى الآن، وما يمكن أن يحدث. فالإدارة الأمريكية خاضعة تماماً لنفوذ اليهود الصهاينة وأهوائهم. وكل السائرين في فلك أمريكا ضمن ائتلاف الثمانين هم مجرد أدوات تنفيذية يستغلها الأمريكي على أساس الحسابات الصهيونية. ومخطط الحرب العالمية الثالثة وفق منطق الخطوة – خطوة كما تبناه الأمريكي اصطدم بالعقبة السورية، وتعثر أمام الصمود العربي السوري، واكتشاف أبعاده من قبل الأطراف الأساسية المستهدفة به، ومن ثم منازلتها للإرهاب على الأرض السورية قبل أن يستشري. وحين قالت موسكو رداً على التهديدات الأمريكية الصريحة أو المبطنة بأن “أي عدوان أمريكي مباشر على سورية سيؤدي الى تغييرات كارثية في الشرق الأوسط”، فلا شك أن اليهود الصهاينة كانوا أول من رسم خطاً أحمر تحت كلمة كارثية، وراحوا يتفكرون في دلالتها. فالكارثة الناجمة عن تسليط الإرهابيين لحساب اليهود الصهيونيين قائمة، وأما التغييرات الكارثية الأخرى المتوقّعة في الشرق الأوسط فلا يمكن استثناء الكيان الصهيوني منها. وهذا هو الطرف الوحيد الذي يخشى الأمريكي عليه، ويهمه أن يجنبه الكارثة، أما الأطراف الأخرى التابعة لأمريكا فهي مستهدفة أصلاً بالكارثة التي تصنعها أمريكا رغم أنها تؤدي دور عَبَدة الطاغوت في تنفيذ أوامر الأمريكيين.

عبد الرحمن غنيم