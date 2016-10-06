الهلال يلتقي وفد الجبهة العالمية لمناهضة الامبريالية: لن نســمح لأحد بالتدخــل في شؤوننا الداخلية

دمشق-بسام عمار:

استقبل الرفيق الأمين القطري المساعد للحزب المهندس هلال الهلال، أمس في مبنى القيادة، وفد الجبهة العالمية لمناهضة الامبريالية والتي تضم أعضاء من فلسطين والأردن والعراق وسورية ولبنان وإيران وتركيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا ويتبع لها عدد من المنظمات والمؤسسات والمجالس الشعبية في تركيا والمنطقة والعالم.

وعبّر الرفيق الهلال عن تقدير قيادة الحزب للجبهة ومواقفها من الحرب الإرهابية على سورية، والتي تعدّ أشرس حرب عرفها التاريخ، مشيراً إلى أن حزب البعث، ومنذ تأسيسه، ناضل ولا يزال، ضد الامبريالية لأن هدفها استغلال الشعوب ومنع تقدّمها، مؤكداً أن أحد أهداف هذه الحرب هو النيل من الحزب وأهدافه، مشيراً إلى أن “البعث” و”الجبهة” تجمعهما أهداف مشتركة هي مناهضة الامبريالية بمختلف أشكالها.

وأضاف الرفيق الهلال: إن زيارة الوفد لسورية تؤكد أننا لسنا وحدنا في مواجهة هذه الحرب، بل هناك منظمات وأحزاب وجبهات وتيارات ترفضها، وتؤيد ما نقوم به للقضاء على الإرهاب، وتؤكد أيضاً أن هناك من لم تستطع الامبريالية إسكات صوته، على شاكلة بعض الدول التي رضخت لها، وللأسف منها بعض الدول الأوروبية العريقة، التي رضيت أن يكون قرارها وسيادتها رهناً للخارج، وعبّر عن الأمل بأن تعيد هذه الدول النظر بسياساتها، وألا تتدخل بسيادة الدول الأخرى، ومنها بلدنا، لأننا دولة ذات سيادة، وترفض أن يتدخل فيها أحد أو يملي عليها أوامره، فسيادتنا وشرعيتنا مستمدة من شعبنا وهو صاحب الحق فيهما.

وحول العلاقات مع تركيا، قال الأمين القطري المساعد: إن القيادة السورية، وعلى مر العقود الماضية، كانت ومازالت تراعي حسن الجوار، وترغب بإقامة أفضل العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الدول المجاورة، ومنها تركيا، والشعب السوري يكنّ المحبة والاحترام للشعب التركي، وعلاقته به خلال الأعوام الماضية كانت علاقة طيبة وقوية، ونمت بشكل سريع في مختلف المجالات، لأن العوامل المشتركة والعلاقات والتقاليد والروابط الاجتماعية والتاريخ المشترك كفيلة بأن تبني أفضل العلاقات، وأضاف: قيادة الحزب والشعب السوري يقدّران للفعاليات والقوى التركية مواقفها المشرفة من الأحداث التي تجري في بلدنا، والتي تنم عن الوعي الكبير بما يحاك من خطط ومؤامرات لدول المنطقة، ومنها تركيا، وهذه المواقف معارضة لسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، التي جعلت الشعب السوري يتساءل ألف مرة عن سبب هذا العداء له والدعم الكبير للمجموعات الإرهابية التي تقوم اليوم بأبشع الأعمال الإجرامية، رغم أن سورية لم تتدخل يوماً في الشؤون التركية، ولم تقم بأي عمل إرهابي ضد تركيا، على العكس من ذلك كانت دائماً مع إقامة أفضل العلاقات. وتابع: التدخل التركي الآن في شمال سورية خير دليل على أهداف ومشروع هذا الحزب الإخواني.

وأكد الرفيق الهلال أن القيادة السورية حسمت أمرها لجهة مكافحة الإرهاب، وحققت نتائج إيجابية، بفضل الجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصارات في مختلف المناطق، مبيناً أن سورية تحارب اليوم الإرهاب نيابة عن دول العالم، وهذا الإرهاب سيرتد على داعميه، و قد حذّر السيد الرئيس بشار الأسد منذ بداية الأحداث من هذا الموضوع، وما تشهده بعض الدول الشريكة بالحرب على سورية خير دليل على ذلك، وبالتوازي مع ذلك تمّ إصدار العديد من مراسيم العفو عن المتورطين بالأحداث الذين عادوا إلى جادة الصواب وتمّ العمل بالمصالحات الوطنية التي حققت نتائج إيجابية في مختلف المناطق، وكل يوم هناك مناطق جديدة تنضم إلى ركب هذه المصالحات.

وحول التواجد الأمريكي في بعض المناطق السورية أكد الرفيق الهلال أنه اعتداء سافر على دولة ذات سيادة، لأنه لم يتمّ بالتنسيق مع القيادة السورية، بعكس التواجد الروسي، مبيناً أن التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا لا يريد محاربة الإرهاب بل وجد أصلاً لدعمه.

وفيما يتعلق بالواقع الاقتصادي أوضح الرفيق الهلال أنه صعب بسبب الحصار الظالم المفروض على سورية، والتدمير الممنهج للمنشآت والبنى التحية، إلا أن مؤسساتنا لا تزال تقوم بتقديم الخدمات والمتطلبات الأساسية للمواطنين.

وأكد أعضاء الوفد أن هدف الزيارة هو التضامن مع سورية، شعباً وقيادة وجيشاً، في وجه الحرب الإرهابية عليها، ونقل حقيقة الأحداث إلى العالم، مبينين أن هدف الحرب النيل من سورية لمواقفها الوطنية ورفضها إملاءات الامبريالية العالمية، مشيرين إلى أنهم اختاروا سورية كأول دولة يزورونها كونها دولة مهمة في المنطقة ومناهضة للامبريالية، مؤكدين أنهم سيعقدون مؤتمرهم القادم في دمشق دعماً لها، معربين عن تعازيهم الحارة لأسر الشهداء، وتمنياتهم بالشفاء العاجل للجرحى. وشدد الوفد على أن الولايات المتحدة تسعى للاستيلاء على المنطقة ونهب ثرواتها، وهي تهاجم، بذرائع مختلفة، كل دولة تقاوم مشاريع الهيمنة، وأضاف: إن سورية تقوم بواجبها التاريخي من أجل المنطقة والعالم.