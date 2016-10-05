مدرسة حرب تشرين

لابد للأجيال التي ولدت في ظل تشرين “التصحيح” أن تطرح السؤال الموضوعي، والجوهري وهو: كيف لحرب لم تدم أكثر من مئة يوم في مواجهة العدو الصهيوني أن تصنع هذا المجد الأسطوري، والمهابة العظيمة لسورية العربية مع أنها لم تحرر كل الأراض التي احتلها العدو عام 1967؟!.

والحق أن بطولات جيشنا العملاق في حرب تشرين التحريرية والتي اعتبرت من أمجد أيام العرب في القرن العشرين، قد استطاعت بالتآزر الميداني مع الجيش العربي في أرض الكنانة أن تحرر الإرادة العربية، وأن تقتلع عقدة الخوف من العدو الصهيوني، وأن تقضي الى الأبد على أسطورة طالما رددها الإعلام المعادي وهي أن (جيش إسرائيل لا يقهر) لأن تسليحه، وتوجيهه، وتدريبه، ودعمه بالسياسة والسلاح والمال وكل مستلزمات (التدمير والموت) هو من جانب حاضنته أمريكا.

وقد شهد الأسبوع الأول من هذه الحرب أحداثاً في عمق المعركة، أولها قدرة جيشنا على استرجاع “ذروة” جبل الشيخ التي كانت أعلى وأخطر مرصد عسكري استراتيجي في الجبهة الشمالية، وذلك خلال الساعات الأولى من الحرب، كما تمكن جيشنا العربي في مصر من عبور خط بارليف واجتياز المانع المائي الأهم في الجبهة “السويس” وذلك في ساعات اليوم الأول من الحرب، كما اقتحم الجيش العربي السوري موانع الجنرال آلون في الجولان، وهو المانع الأرهب والأصعب والذي أنفق العدو على إعداده مئات الملايين من الدولارات (العربية النفطية مع الأسف) حيث واصل أبطالنا اكتساح المواقع الجولانية وصولاً الى بحيرة طبريا وذلك صبيحة اليوم الثاني للقتال حيث غسلوا وجوههم بمائها الطهور، مؤكدين الجسارة والاقتدار التي أمست حديث الأجيال وبوصلة الهداية على طريق المقاومة لتحرير الأرض والكرامة واستعادة فلسطين جسر العرب نحو الوحدة القومية المنشودة.

لقد كان مقدّراً و مقرراً لحرب تشرين التحريرية أن تحقق الإنجاز التاريخي للأمة العربية وهو استعادة الأرض كل الأرض، والحقوق كل الحقوق بما فيها حق العودة، ورجوع أبناء فلسطين الى بيوتهم التي ما زالوا يحملون مفاتيحها، أيقونات وطنية، منذ أكثر من ستين عاماً، غير أن خيانة أنور السادات قائد الجبهة الجنوبية، وانسحابه من المعركة رغم انتصارات الجيش العربي المصري العظيم، ونصيحة قادة هذا الجيش له، كل ذلك قاد الى الهزائم السياسية في السنوات اللاحقة التي طعنت الأمة العربية في الصميم وفي مقدمها زيارة القدس المحتلة، وتوقيع “كامب ديفيد” ورهن مصر وعظمتها ودورها للعدو الصهيوني الذي يفاخر باستيلائه عبر “كامب ديفيد” على الأهرام، والنيل وتراث عبد الناصر!.

وقد شعر السادات بانحرافه عن الركب القومي للأمة العربية، وأسس لمدرسة الخيانة القومية التي شجعت ودفعت نواطير النفط والرجعية العربية لإزاحة البراقع عن وجوههم، فإذا بها على تحالف قديم مع العدو الصهيوني يرجع في جذوره الى “خيبر” وما تلاها من وقائع ونتائج وأصول وجذور يهودية المظهر والمخبر والتآمر التاريخي من قتل عبد الناصر بالسم حتى “الربيع العربي”!!.

ويضاف الى إنجازات تشرين أنه أيقظ الذاكرة العربية، وأعاد الحياة والحيوية لليقظة الفلسطينية التي اعتبرها الإعلام المعادي، والأمريكي بخاصة، أنها ماتت وشبعت موتاً بعد نكسة حزيران 1967.

كما آسست لمدرسة قديمة جديدة في حياة شعبنا ومآثره في قراع العدو ومواجهة المؤامرات المتعددة التي شهدها عبر تاريخه العريق والعميق والدامي.

وقد كانت المقاومة الوطنية اللبنانية التي مرغت جبهات جنرالات العدو الصهيوني في وحل الجنوب عام 2000، كما استطاعت في العام 2006 أن تُشهد العالم على انهيار قلاعه وحصونه المصنوعة من الأساطير والأحلام والدعاية المموّهة، فإذا به يتعرّى أمام شمس الحقيقة كياناً وصنيعة امبريالية أمريكية أوروبية مهمتها تصدير المؤامرات لتدمير وإجهاض أي عمل وتوجه قومي عربي يستهدف أي عمل عربي وحدوي، وأي نهوض تنموي علمي يفضي الى ولادة قوة عربية اقتصادية تنموية اجتماعية عسكرية في أمة عربية واحدة كانت ( خير أمة أخرجت للناس ) ومازالت أجيالها تعمل لحرق المراحل وصولاً لأهدافها العروبية.

ويقيني أن صمود شعبنا العظيم، وتضحيات جيشنا الباسل في مواجهة المؤامرة الأخطر على الأمة في الحرب الكونية التي لم تترك مجرماً ولا إرهابياً ولا وهابياً ولا حاقداً على الحق والخير والجمال والعدالة والسلام في الكون إلا وزجّت به في هذه الحرب الطاحنة على سورية العربية .

وإن هذه الإبداعات غير المحدودة في الميدان لم تكن لولا المدرسة التشرينية التي تخرج منها بامتياز أبطال جيشنا العقائدي الذي يواجه ويجابه وحوش الإرهاب التكفيري الوهابي النفطي الرجعي العربي منذ حوالي ست سنوات مدعوماً بشعب عظيم في صموده وعناده، وصبره، وتضحياته، وإيمانه بالنصر رغم المعانات التي لو ذاقها أي شعب في العالم لرفع الرايات البيضاء بعد عامين من مثل هذه الحرب.

إن فضل حرب تشرين على شعبنا، عسكريين ومدنيين، لا حدود لها ولا حصر وحسبها أنها ألهمتنا المناعة المدهشة ضد الاستكانة أو ارتخاء العزيمة أو اليأس أو الاستسلام مهما تلاطمت أمواج نهر الدم والفداء وازدادت عواصف الإعلام، وتكثفت أراجيف المؤامرات الأمريكية والصهيونية والنفطية السعودية.

تحية الإجلال والإكبار في ذكرى تشرين لقائده وسيده وفارسه مؤسس سورية الحديثة الخالد حافظ الأسد، وكل التحايا لشعبنا العظيم وجيشنا العملاق وقائدنا الحكيم، ورمز صمودنا في الحرب الوطنية العظمى الأمين القطري الرئيس بشار الأسد.

د. صابر فلحوط