فرع الجبهة الوطنية في حلب يؤكد حتمية الانتصار احتفالات في حمص ودرعا بذكرى تشرين التحرير وعيد الشبيبة

محافظات-البعث:

بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية، وعيد تأسيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة ، أقيمت أمس، عدة فعاليات وطنية في عدد من المحافظات.

ففي حمص “نزار جمول-صديق محمد” احتضن مسرح دار الثقافة احتفالية شبابية فنية، تمّ خلالها تكريم 100 رفيق من الرفاق المتفوقين والمتميّزين والمبدعين، بحضور الرفيق عمار دراق السباعي أمين فرع الحزب بحمص، ومعن عبود رئيس اتحاد شبيبة الثورة، وحشد من المواطنين.

وأكد الرفيق السباعي ضرورة الاهتمام بفئة الشباب وتكريم المتميزين منهم، مشيراً إلى أن هذا التكريم هو واجب أخلاقي وعلى الجميع دعمهم والوقوف معهم في مواجهة التخلف والجهل، فهم رديف حقيقي للجيش العربي السوري، مبيناً أنه علينا استقطاب الشباب ودعم كل الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تفعيل قدراتهم، فيما أكد الرفيق عبود أن شباب حمص خاصة وشباب سورية عامة أثبتوا وعيهم وانتماءهم الفاعل والحقيقي لوطنهم وأرضهم، وكانوا رديفاً حقيقياً لجيشنا الباسل، الذي قدّم وما زال يقدّم الشهداء ليبقى الوطن شامخاً.

وأشار الرفيق شحادة مطر أمين فرع الشبيبة بحمص إلى إقامة 12 معسكراً خلال الصيف بمشاركة أكثر من 3500 شاب وشابة من التعليم الأساسي، تلقوا خلالها التدريبات والعلوم في أنشطة متعددة، وتميز شباب الفرع بالأولمبياد العلمي العالمي بمشاركة خمسة رفاق حققوا فيه نتائج جيدة على المستوى العالمي.

وقدّمت خلال الحفل العديد من الفقرات الفنية تميّزت بالغناء الجماعي مع باقة من الأغاني الوطنية لفرقة رابطة الشهيد طريف السباعي، وقدّمت فرقة رابطة الشهيد تميم أحمد فقرة للفنون الشعبية تضمنت عدة رقصات ثمّ لوحة فلكلورية لفرقة الرابطة العمالية.

وفي درعا “دعاء الرفاعي” أقامت قيادة فرع الحزب والمحافظة مهرجاناً خطابياً، حضرته العديد من الفعاليات الرسمية والشعبية وثلة من ضباط الجيش العربي السوري.

وتحدّث أمين فرع درعا للحزب الرفيق كمال يحيى العتمة عن منجزات حرب تشرين، مبيناً أن صمود القوات المسلحة آنذاك وامتلاكها قوة الإرادة هي السبب وراء تحقيق الانتصار، وأن ما تعيشه سورية اليوم من حرب ضد الإرهاب هو امتداد لتلك البطولات التي تحققت في وجه “اسرائيل”.

من جانبه تحدّث محافظ درعا الرفيق محمد خالد الهنوس عن ذكرى حرب تشرين التحريرية، التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد وكانت ثمرة من ثمار الحركة التصحيحية المجيدة ونصراً مشرّفاً، كما عرض لمحة عن البطولات العظيمة لضباط وصف ضباط وجنود جيشنا السوري وخاصة في جبهة الجولان وجميع الميادين وساحات القتال، مؤكداً أن السوريين مصممون اليوم على إعادة الألق لهذا الانتصار وتجديده بإرادة صلبة وعزيمة راسخة من خلال سحق ودحر عصابات الإرهاب والغدر.

وأكد المشاركون في المهرجان وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب، مؤكدين أن هذا اليوم هو يوم النصر للسوريين.

وفي حلب “معن الغادري” حيّت قيادة فرع الجبهة الوطنية التقدمية، خلال اجتماعها أمس في فرع حلب للحزب، ذكرى حرب تشرين التحريرية، التي حطمت أسطورة العدو الصهيوني الذي لا يقهر كما يدعون، مبينة أنه كما انتصرت سورية على العدو الصهيوني في حرب تشرين ستنتصر على أعدائها وأدوات الدول الاستعمارية بفضل تلاحم شعبها وقوة جيشها وحكمة قائدها السيد الرئيس بشار الأسد.

ولفت الرفيق أمين فرع حلب للحزب رئيس فرع الجبهة الوطنية التقدمية بحلب أحمد صالح ابراهيم إلى أن ما تتعرض له سورية من حرب كونية تستهدف وجودها الوطني والقومي المقاوم نتيجة لمواقفها من القضايا العربية والعالمية العادلة، مشيراً إلى أن هذه الهجمة الامبريالية على قطرنا الصامد لن تزيدنا إلا عزماً وتصميماً على مواصلة الدفاع عن وطننا ودحر العدوان عن أرضنا.