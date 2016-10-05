انتصارات تشرين تتجدّد بدحر الإرهاب

في الذكرى الثالثة والأربعين لحرب تشرين التحريرية، التي تجسدت مثالاً ساطعاً لانتصار إرادة شعبنا في مواجهة القوى الامبريالية والصهيونية التي تغتصب أرضنا وتحاول استباحة سيادة وثروات وطننا العربي، يثبت الجيش العربي السوري مجدداً قدرته على خوض الحروب الحديثة، ولأنه صاحب حق يسطّر في هذه الحرب التي يخوضها منذ نحو ست سنوات أروع ملاحم البطولة والفداء، ملقناً قوى العدوان والتآمر دروساً في المواجهة والاستبسال.

ونحن نستذكر انتصارات السادس من تشرين، نقف بإجلال أمام بطولات كبيرة قام بها هذا الجيش العقائدي، مستمدين الإصرار والعزيمة، مما أكده صانع تشرين القائد المؤسس حافظ الأسد، عندما قال: “إن الشعب الذي يملك أبناؤه إرادة الشهادة هو الشعب الذي يملك حتمية النصر وقد أصبح شعار الشهادة أو النصر وسيلة فاعلة وركيزة أساسية في مواجهة العدوان الإسرائيلي وأي عدوان على أمتنا العربية”.‏

إن الأمة التي أنجبت أبطال حطين والقادسية، وعين جالوت وميسلون ورجال الثورة السورية الكبرى ضد المحتل الفرنسي، هي نفسها التي أنجبت أبطال تشرين، وأبطال جيشنا الباسل الذي يسطر اليوم بعزيمة واقتدار تباشير النصر على الإرهاب وداعميه من دول المنطقة والعالم، وهو يقدم اليوم أعظم التضحيات في سبيل الحفاظ على عزة سورية وكرامتها، وعلى وحدة ترابها وشعبها، وكما حقق النصر في تشرين سيكون النصر حليفه هذه الأيام ضد من يحاولون النيل من سورية وزعزعة استقرارها وثنيها عن مواقفها الوطنية الثابتة تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.‏

وهنا، لا ينبغي لأحد أن يظن أن أعداء الماضي مختلفون عن أعداء الحاضر، لأن من يحاول أن يفهم ما يجري على الساحة السورية والعربية سيكتشف ببساطة أن المستفيد الوحيد هو العدو الصهيوني وحليفته أمريكا والدول الغربية التي تريد تحقيق مصالحها، وتعمل لخدمة الكيان الصهيوني بهدف تحقيق أهدافه ومطامعه، والعمل كذلك على إخماد صوت المقاومة.‏

إن الشعب السوري المؤمن بقضيته والمتفهم لحقيقة وطبيعة المؤامرة الكونية وأبعادها وخلفياتها سوف يُفشل خطط الأعداء وأهدافهم، فالعدو واحد وإن اختلفت الأدوات، والصهيونية منذ نشأتها أقامت حلفاً استراتيجياً مع الرجعية العربية المتمثلة بمشيخات النفط والغاز، ومع مرور الوقت على ما سمي بـ ” الربيع العربي” أصبح هذا التحالف يشكل حلقة للتآمر والخيانة هدفها تقسيم أمتنا العربية وتحويلها إلى دويلات طائفية متناحرة، لتكون الغلبة والسيطرة للصهاينة ومن خلفهم مشايخ النفط التابعون والخاضعون لأسيادهم في الغرب.

إن سورية بشعبها وجيشها وقيادتها لن تسمح للمتآمرين والأعداء الصهاينة بتحقيق أهدافهم، وكما انتصرت في تشرين واستعادت جزءاً من أراضيها المحتلة ستبقى تقاوم حتى تحقيق النصر، وسيكون النصر حليفها في الحرب التي تخوضها الآن بفضل تضحيات واستبسال جيشها العقائدي الذي لن يسمح بالتفريط بذرة من تراب الوطن، وستبقى سورية قلعة الممانعة أقوى من إرهاب ومخططات العملاء والخونة، وستظل رايتها خفاقة، وسيبقى جيشنا الصامد بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد العين الساهرة والمدافع الحقيقي عن وحدة سورية أرضاً وشعباً.‏

صلاح الدين إبراهيم