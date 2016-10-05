أكثر من 840 مليون ليرة إيرادات “التوكيلات الملاحية” خلال العام الجاري

اللاذقية – مروان حويجة

رفدت شركة التوكيلات الملاحية 146 سفينة وناقلة بخدماتها حتى نهاية شهر أيلول من العام الجاري، وبيّن مدير عام الشركة محمد محفوض أن الإيرادات الإجمالية المحققة مقابل عائدات توكيل الشركة وعمولات التوكيل الخاص بلغت 841,5 مليون ليرة، بينما يبلغ المخطط لعام 2016 على مستوى الإيرادات 375 مليون ليرة، وبنسبة تنفيذ مضاعفة عن الإيرادات الإجمالية المخططة.

وأوضح محفوض لـ”البعث” أن حجم البضائع الصادرة والواردة بلغ 627 ألف طن من أصل 1,8 مليون طن، أما العدد الكلي المخطط تنفيذه للسفن والناقلات لكامل العام الجاري فيصل إلى 400 سفينة وناقلة، ولفت محفوض إلى أن تطبيق توصية اللجنة الاقتصادية بحصر توكيل البضائع الأساسية العائدة لمؤسسات القطاع العام بشركة التوكيلات الملاحية قد انعكس إيجاباً على زيادة إيرادات الشركة، وأنه بموجب هذه التوصية أصبحت الشركة وكيلاً حصرياً للسفن المحمّلة بالمواد الغذائية الأساسية كالسكر والقمح وغيرهما والعائدة حمولتها إلى القطاع العام، وأشار إلى التنسيق مع غرفة الملاحة البحرية من خلال اجتماعات متتابعة ليأخذ التوكيل الملاحي طابع التكامل بين العام والخاص في إطار قطاع وطني دون أن يأخذ الجانب السلبي للمنافسة بما يتيح سوق عمل للشركة وللوكالات الملاحية الخاصة، ولفت إلى البحث المستمر عن آليات عمل مدروسة لتنظيم التوكيل الملاحي في قطاع النقل البحري بما ينعكس على الاقتصاد الوطني.