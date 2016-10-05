“العلوم الاقتصادية” تدخل على خط المسابقات 300 ألف ليرة لأفضل بحثين حول وضعنا الاقتصادي وسبل معالجته

دمشق – ق.د

أعدّت جمعية العلوم الاقتصادية السورية إعلاناً عن إجراء مسابقة لأفضل بحثين حول الوضع الاقتصادي الراهن في سورية وسبل معالجة مشكلاته، وستمنح الجمعية البحثين الفائزين جائزة تشجيعية قيمتها 300 ألف ليرة سورية، أي 150 ألف ليرة لكل بحث.

وأكد فؤاد اللحام أمين سر الجمعية في تصريح لـ”البعث” أنه تم تخصيص جائزة للباحثين الشباب دون سن 35 سنة وتخصيص الجائزة الثانية للباحثين من الفئات العمرية الأخرى، كما تم تحديد الموعد النهائي لاستلام الأبحاث من المشاركين في نهاية الدوام الرسمي من يوم الإثنين 3/1/ 2017.

وأوضح أن من شروط المسابقة التي حدّدتها الجمعية، التزام البحث المقدّم بموضوع المسابقة وتقديم البحث في الوقت المحدد، وعدم مشاركته بأية مسابقة أو بحث علمي محكم، وألاَّ يتجاوز عدد صفحات البحث 20 صفحة، وأن يقدّم البحث على نسختين ورقية وإلكترونية.

وبيّن اللحام أن الأبحاث المقدّمة ستخضع للتقييم من لجنة تحكيم خاصة تشكّلها الجمعية، وسيتم إعلان أسماء الفائزين وتقديم الجوائز خلال حفل تقيمه الجمعية بهذا الخصوص.

ووفقاً لمضمون الإعلان الذي لم يوقّع بعدُ طلبت الجمعية من الذين يودّون مزيداً من الاستفسار عن المعلومات حول المسابقة، مراجعة مقرّها الكائن في شارع 29 أيار – جادة شرف – خلف مشفى الشرق هاتف 2325461 – 2325462، فاكس 2324427.