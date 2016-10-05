عذراً “500 ألف ل.س” قرض التسليف الشعبي لذوي الدخل المحدود

دمشق – نيرمين فرح

تحتاج إلى نظرة ثانية إلى الأصفار على يمين الرقم للتأكد من أن قرار إصدار مصرف التسليف الشعبي تعليمات الحصول على قرض ذوي الدخل المحدود ليس طرفة..!.

فماذا يعني منح مصرف حكومي قرضاً لذوي الدخل المحدود برقم زهيد كهذا بعد كل الدراسات التي أشارت إلى أن المصروف العادي للأسرة السورية يتجاوز 200 ألف ليرة شهرياً، وما قد تصنع 500 ألف في مجرى حياة فرد محدود الدخل من فئات الموظفين وصغار الكسبة والحرفيين إلا تسديد ديون حياتية متراكمة..!..

“عذراً” يقول أحد “محدودي الدخل”: طالبنا بفتح القروض ولكن ليس إلى هذا الحدّ الضئيل إنها دعابة..!.

يذكر أن مصرف التسليف الشعبي بقراره الأخير رفع سقف القرض من 300 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة فقط.

وفي بيان له أوضح أن قيمة القرض المسموح بمنحه تبلغ 499500 ليرة سورية وقيمة العمولات عليه 12144 ليرة سورية وصافي القبض يبلغ 487356 ليرة ومبلغ الفائدة 186300 ليرة، حيث تبلغ القيمة الكلية التي ينبغي على المقترض سدادها 685800 ليرة، أما القسط الشهري فهو 11430 على مدى 5 سنوات.

ولفت المصرف إلى أن المطلوب كفيلان أو أكثر حسب حالة كل قرض وهي العقدة الثانية في منشاره بعد كل المشكلات التي نتجت عن كفلاء القروض والنظرة المتشائمة لها من أغلب الموظفين.

وبيّن المصرف أخيراً أنه يتم استقبال طلبات القروض كامل أيام الشهر ومدة القبض المفترضة تتراوح بين 2 إلى 5 أيام حسب ضغط العمل.