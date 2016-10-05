عمولات التسليف.. “ابتكار مصرفي مسجّل”؟!

حلب – معن الغادري

قرار جديد يمكن تسميته الابتكار المصرفي، يسجّل باسم الإدارة العامة لمصرف التسليف الشعبي بدأ مفعوله والعمل به بداية الشهر الحالي وهو بالتأكيد يشكل إضافة مهمة وجديدة لعمل المصارف وتطويراً لآليات تعاملها مع زبائنها، ويضاعف من الأرباح ولكن على حساب المواطن ويستثني العملاء. وبتفصيل أدق فرضت فروع مصارف التسليف الشعبي عمولات جديدة على صرف أي شيك مهما كان مصدره وبمعدل (500) ليرة لأي مبلغ أقل من مائة ألف ليرة، وتتضاعف العمولة مع زيادة المبلغ المسحوب.

ولأن الموضوع كان مفاجئاً وغريباً حاولنا الاستفسار من مدير فرع حلب الذي لم يجد أي تفسير مالي أو مصرفي لهذه العمولة سوى قوله: إنه قرار صادر من الإدارة العامة ونعمل على تنفيذه. ولدى تواصلنا مع مدير فروع المصارف في الإدارة العامة في دمشق أفاد بأن القرار صحيح وصادر عن الإدارة العامة ويقضي بتحصيل عمولات على أي شيك يتم صرفه من أي زبون، على أن تحدّد العمولة حسب المبلغ المسحوب.

وحول الأسباب الموجبة لمثل هذا القرار أكد مدير فروع المصارف أن السبب المباشر هو تغطية النفقات والمصاريف المترتبة على فتح الحسابات وتدويرها وغيرها من النفقات النثرية المرتبطة بعمل المصارف.

والسؤال الذي يطرح نفسه ما ذنب الزبون وخاصة الموظفين والمتقاعدين بأن يُقتطع من مبالغهم المسحوبة هذه العمولة الكبيرة، ولماذا لا تقتطع العمولة من الجهة صاحبة الحساب على اعتبار أن كل المبالغ مشمولة بالفوائد والأرباح..؟. سؤال برسم المصرفيين بالإدارة العامة للتسليف الشعبي..!.