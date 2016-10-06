قوات الاحتلال تقرصن علناً السفينة “زيتونة” وتعتقل الناشطات

استولت قوات الاحتلال على السفينة “زيتونة”، والتي توجّهت إلى غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، واقتادت الناشطات إلى ميناء أسدود.

وسبق ذلك إعلان منظمي القافلة البحرية الإنسانية لكسر الحصار عن غزة، انقطاع الاتصال مجدداً مع طاقم السفينة، في إشارة إلى بدء هجوم إٍسرائيلي عليها عقب تشويش استهدف أجهزة الاتصال الخاصة بالسفينة.

وكانت السفينة واصلت إبحارها دون أي مشاكل ودخلت في المئة ميل المتبقية في البحر المتوسط للوصول إلى القطاع المحاصر.

ناشطات على متن السفينة ذكرن أنهن مستعدات لكل الاحتمالات والتحديات، مؤكدات أن الرحلة سلمية، وأن الرسالة قد وصلت حيال كسر الحصار عن القطاع المحاصر.

وكانت السفينة “زيتونة” انطلقت الثلاثاء الماضي من مدينة ميسّينا الإيطالية، ثم توقفت في جزيرة كريت اليونانية لإصلاح أعطال فنية فيها والتزوّد بالوقود لإكمال رحلتها بهدف كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان من المفترض أن تنطلق السفينة “أمل2” مع “زيتونة”، بيد أنها لم تتمكن من الإبحار بسبب عطل فني طرأ عليها. وتصدّت قوات الاحتلال الإسرائيلي في السابق لسفن كانت تقل ناشطين دوليين، ومنعتها من الوصول إلى غزة.

وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، قد دعت في بيان صادر عنها كافة النشطاء والمتضامنين مع فلسطين وقطاع غزة المحاصر إلى “بذل ما في وسعهم، والبدء في حملات إعلامية وسياسية وجماهيرية، للضغط على سلطات الاحتلال وعلى الدول التي لها رعايا على متن السفينة، من أجل ضمان عدم المساس بها وبمن عليها من ناشطات وشخصيات نسوية”.

وقال رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر البيراوي: “نحن ندرك أنّ كيان الاحتلال الإسرائيلي يمارس القرصنة البحرية ويتصرّف كعصابة”، وأوضح “نحن مستعدون لكل الاحتمالات، وما يمكن أن تقوم به سلطات الاحتلال لن يمنع المتضامنين الدوليين من الاستمرار بأداء الواجب تجاه أهل غزة لأنهم يرزحون تحت حصار ظالم”.

ورأى رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أنه إذا لم يستطع المتضامنون الدوليون الوصول إلى شواطئ غزة فإنهم سيصلون إلى قلوب أهل غزة ليؤكدوا تضامن الشعوب معهم، كما طالب جميع المنظمات الدولية بالتحرك الآن، لأنها لحظة عمل وليست لحظة تفرّج، وأضاف: “لا يليق بحكومات العالم وخاصة حكومات العالم العربي الإسلامي أن تبقى في مربّع الاستنكار ويجب أن يكون هناك تحرك سياسي يضغط على الاحتلال الإسرائيلي”.

واعتبر البيراوي أنّ محاولة السفينة “زيتونة” كسر الحصار المفروض على قطاع غزة عبارة عن حملة إعلامية وسياسية نجحت بتحريك المياه الراكدة، كما أشار إلى أنّ كيان الاحتلال عادة تعترض السفن التي تريد كسر الحصار في الليل لتفويت الفرصة على المتضامنين من الاستفادة من الحملات الإعلامية ومن الصورة خلال النهار حتى لا تصل صور الاحتلال القبيحة وهو يجر سفينة على متنها نساء.