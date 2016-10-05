15 ألف منشأة مرخّصة ومساعٍ لتنظيم ورش الظل “الصناعة”: 90% من أصحاب المنشآت يرغبون بالترخيص

دمشق – نجوى عيدة

ميّز المهندس ماهر ثلجة مدير مديرية صناعة دمشق بين نوعي التراخيص الممنوحة من وزارة الصناعة، مبيّناً أن ترخيص قرار إقامة منشأة يعطى لعام كامل قابل للتجديد، حيث يكون الصناعي لديه فكرة لقيام منشأة وبناء عليها يمنح قرار الإنشاء، وبين قرار استثمار منشأة صناعية تكون قائمة دون ترخيص وهنا يعطى قرار الاستثمار لستة أشهر.

وسلّط ثلجة الضوء خلال ندوة الأربعاء التجارية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق وحملت عنوان “السجل والترخيص الصناعي”، على صعوبات الحصول على القرار الإداري في دمشق بسبب خصوصيتها، ولاسيما أن أغلب المنشآت يقع داخل الأحياء والأبنية السكنية ما جعل إمكانية منح الترخيص متوقفة على ضرورة موافقة الجوار، وأكد مدير مديرية صناعة دمشق توجيهات الحكومة في تقديم جميع التسهيلات للحصول على القرار وخاصة في الظروف الراهنة.

وتطرّق ثلجة إلى المنشآت القائمة في الظل (الأقبية والأبنية السكنية) من قبل الأزمة، مشيراً إلى سعي أصحابها للحصول على التراخيص، لكن وجودهم ضمن المباني السكنية وعدم موافقة الجوار كان حائلاً دون ذلك، مشدّداً على نيّة المحافظة إيجاد حل لتلك المنشآت عن طريق جرد عددها ونوعها ولاسيما أن معظمها صناعات خفيفة وغير مؤذية للبيئة، مؤكداً أن 90% من أصحاب المنشآت يرغبون بالترخيص وحسب التعليمات الجديدة –يقول ثلجة– تعطى تراخيص لكل المنشآت حتى لو كانت مخالفة بعد أخذ موافقة الجوار والنظر بمتابعتها التزاماتها لاحقاً.

بدوره أشار رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع إلى تسمية شخص من الغرفة إلى جانب وزارة الصناعة لإجراء عملية الجرد، مؤكداً أن معظم الأعمال التي تقوم بها منشآت الظل هي صناعة الأحذية والحقائب ومنشآت الخياطة.

وفي تصريح خاص لـ”البعث” بيّن المهندس ماهر ثلجة أن وزارة الصناعة تسعى لتقديم كل التسهيلات للصناعيين والتجار فيما يتعلق بالترخيص الصناعي، حيث وجّه الوزير جميع المديرين الصناعيين لمنح الرخص دون الحاجة لمراجعة أكثر من جهة، مؤكداً أن زمن منح الترخيص في الوزارة لا يتجاوز الساعة أو الساعتين، مشيراً إلى أن مهمة مراقبة نوع العمل الذي تزاوله المنشآت هي المحافظة كجهة إدارية لأن الوزارة ليس لديها الكادر الكافي للقيام بعملية الكشف رغم أن معظم أعمالها نسيجية وخفيفة، أما السعي لتنظيمها فهو بهدف معرفة نوع العمل وقوننته وبالتالي ضمان جميع المستلزمات المالية من أصحابها.