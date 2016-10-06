العراق: 22 قتيلاً من الحشد الشعبي بغارة جوية لـ”تحالف واشنطن”

تأججت الخلافات الدبلوماسية بين العراق وتركيا على خلفية قرار أنقرة تمديد احتلالها للأراضي العراقية، ورداً على استدعاء السفير العراقي لدى تركيا هشام علي أكبر إبراهيم العلاوي، استدعى العراق سفير أنقرة لديه، وأوضح متحدّث باسم وزارة الخارجية العراقية أن استدعاء السفير التركي جاء بسبب تصريحات أنقرة الاستفزازية بشأن إبقائها قواتها في العراق.

وعلى وقع الخلافات الدبلوماسية أعلن مسؤولون عراقيون أن غارة جوية للتحالف الدولي أدت إلى مقتل 22 عنصراً من قوات الحشد الشعبي العراقي وأصيب آخرون في قصف لطائرات ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على منطقة في ناحية القيارة شمال العراق.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن النائب العراقي أحمد الجبوري أحد قادة الحشد العشائري قوله: إن نحو 22 شخصاً قتلوا وأصيب 20 آخرون من الحشد الشعبي بغارات لطيران التحالف الدولي في منطقة خرايب جبر التابعة لناحية القيارة الواقعة جنوب الموصل شمال العراق.

وأوضح الجبوري أن القوة العراقية التي تعرضت للقصف الخاطئ كانت تحاصر مجموعة من إرهابيي تنظيم “داعش” في تلك المنطقة عندما وقعت الضربات الجوية.

من جانبه طالب المتحدث باسم العشائر العربية في محافظة نينوى مزاحم الحويت التحالف الدولي ومحافظة نينوى إلى إجراء تحقيق فوري بشأن الحادث.