روسيا تتعرّض لضغوط خارجية غير مسبوقة بوتين: قوتنا الشرط الأهم والرئيسي للحفاظ على كيان دولتنا

على وقع الضغوط الخارجية غير المسبوقة التي تستهدف روسيا ودورها في المحيط الأوراسي والعالم، ضبط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلماته على إيقاع التحديات، معيداً إلى الأذهان تصريحات أسلافه بدعم حق روسيا التاريخي في أن تكون قوية، مستدركاً بالقول: “إننا لا نضفي على هذه الكلمات أي معنى مرتبط بغرور الدولة العظمى.. إننا لا نملي على أحد شيئاً ولا ننوي القيام بذلك”.

القوة التي تحدّث عنها بوتين، في كلمة له في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب (الدوما) الروسي بتشكيلته الجديدة، هي تلك القوة التي تحتاجها موسكو لتعزيز الأمن والقدرات الدفاعية للبلاد، والدفاع عن مواقفها في الساحة الدولية، في وقت تسخّر فيه القوى الغربية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية كل طاقاتها لنسف الدور الروسي الذي أحدث توازناً دولياً في السنوات الأخيرة، وعرقل على واشنطن انفرادها بالدول، وخفف من سطوتها، إيذاناً بعهد جديد لا مكان فيه للأحادية القطبية. وقال بوتين: “علينا أن نتذكّر دائماً أن قوة روسيا وكافة مكوّنات تلك القوة هي الشرط الأهم والرئيسي للحفاظ على كيان دولتنا، واستقلالنا ولوجود روسيا كبيت موحد يضم كافة الشعوب التي تعيش في بلادنا”، واستطرد قائلاً : “تكمن قوة روسيا بداخلنا، وداخل شعبنا، وفي تقاليدنا، وفي ثقافتنا، وفي اقتصادنا، وفي أراضينا الشاسعة وفي الثروة الطبيعية، وفي القدرة الدفاعية، طبعاً، لكن الشيء الأهم هو أن قوتنا تكمن في وحدة شعبنا”.

وتتم معظم الضغوط الخارجية التي تتعرض لها موسكو بإدارة أو إشراف من واشنطن، وقد تخطّت الألاعيب في المحيط الروسي كما في أوكرانيا، وتأليب الدول الأوروبية عليها، بالإضافة إلى المكائد والعراقيل في الأمم المتحدة وغير ذلك.

ووصلت حد مضايقة وتهديد الدبلوماسيين الروس وعائلاتهم على الأراضي الأمريكية، ومحاولة تجنيدهم، وهو ما حذّر منه نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من أن الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة وأفراد عائلاتهم يواجهون تهديدات من قبل أجهزة الأمن الأمريكية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن ريابكوف: “بات الوضع المحيط بالدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة بالفعل أكثر تعقيداً وخطورة”، مضيفاً: خلال العامين والنصف الماضيين “تصاعدت بشكل واضح محاولات عناصر الأمن الأمريكي تجنيد موظفيناً وقد انحدروا إلى أدنى مستوى في الأساليب البغيضة التي يتبعونها للضغط على دبلوماسيينا لدرجة تهديد عائلاتهم”.