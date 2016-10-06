أكثر من 60 مدنياً بين شهيد وجريح في مجزرة جديدة لتحالف واشنطن في قرية ثلثانة الجيش يواصل تقدّمه في ريف دمشق.. ويعطي المسلحين في أحياء حلب الشرقية فرصة إضافية

ارتكب تحالف واشنطن الاستعراضي لمحاربة داعش أمس مجزرة جديدة بحق الشعب السوري حين قصف طيرانه قرية ثلثانة بريف منطقة الباب شمالي حلب ما أسفر عن سقوط أكثر من 60 مدنياً بين شهيد وجريح.

مجزرة أمس تضاف إلى سلسلة طويلة من مجازر واشنطن وحلفائها التي شكلت ما سمته تحالفاً دولياً ضد داعش بشكل غير شرعي خارج مجلس الأمن الدولي حيث قتلت مئات المدنيين في منبج وقرى وبلدات الغندورة وطوخان الكبرى ودابق بريف حلب الشمالي، إضافة إلى استهداف مواقع للجيش العربي السوري، وتدمير البنى التحتية كان آخرها الأسبوع الماضي عندما دمر هذا التحالف 4 جسور على نهر الفرات بدير الزور لتقطيع أوصال المدينة.

كل تلك الجرائم ترتكب تحت بند قصف “بالخطأ” وهي كذبة ممجوجة ملّ العالم سماعها فالحقيقة أصبحت واضحة بأن كل هذه الاستهدافات الدموية الغاية منها قتل الشعب السوري وتدمير بناه، وتقديم الخدمة للتنظيمات التكفيرية للاستيلاء على مناطق جديدة.

وسط هذه الأجواء تابع الجيش العربي السوري مهمته الوطنية في محاربة الإرهاب وحقق تقدماً جديداً في حلب باستعادته السيطرة على مبنى مؤسسة المياه وعدد من المعامل على اتجاه مشفى الكندي و10 كتل أبنية على اتجاه العامرية، فيما أعلنت القيادة العامة للجيش تقليص عدد الضربات الجوية والمدفعية على مواقع الإرهابيين في الأحياء الشرقية للمدينة، حرصاً منها على تحسين الحالة الإنسانية للمدنيين الذين تأخذهم المجموعات الإرهابية كرهائن ودروع بشرية والمساعدة في خروج من يرغب منهم باتجاه المناطق الآمنة.

إنجازات الجيش تواصلت أيضاً على عدة جبهات قتال حيث قضت وحدات من قواتنا المسلحة على أكثر من 30 من إرهابيي النصرة ودمرت لهم 12 آلية متنوعة في الديرخبية وقضت على عدد من إرهابيي ما يسمى جيش الإسلام في الغوطة الشرقية، وفيما استعادت وحدة أخرى السيطرة على 8 كتل أبنية جنوب غرب تل أبو سية في منطقة خان الشيح، سقط عشرات القتلى والمصابين بين صفوف التنظيمات الإرهابية بنيران وحدات الجيش العاملة في ريفي حماة ودرعا.

وفي التفاصيل، نفذت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة عمليات نوعية على تجمعات التنظيمات الإرهابية في حلب أسفرت عن استعادة السيطرة على مؤسسة المياه ومعامل البيرة والزجاج والسجاد على اتجاه مشفى الكندي و10كتل أبنية على اتجاه حي العامرية، وتم خلال العمليات تدمير مركز قيادة للتنظيمات الإرهابية والقضاء على أكثر من 20 من أفرادها بينما فر الباقون تاركين أسلحة وذخيرة.

إلى ذلك أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تقليص عدد الضربات الجوية والمدفعية على مواقع الإرهابيين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وقالت في بيان بعد النجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة في حلب وقطع جميع طرق الإمداد للمجموعات الإرهابية في الأحياء الشرقية للمدينة وتدمير المراكز الحيوية للإرهابيين ومقراتهم، فإن القيادة العامة وحرصاً منها على تحسين الحالة الإنسانية للمدنيين في حلب الذين تأخذهم المجموعات الإرهابية كرهائن ودروع بشرية قررت تقليص عدد الضربات الجوية والمدفعية على مواقع الإرهابيين للمساعدة في خروج من يرغب من المواطنين باتجاه المناطق الآمنة.

وفي بيان ثانٍ أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن لديها معلومات دقيقة عن أماكن تواجد مقرات المسلحين ومستودعاتهم وأماكن تمركزهم في الأحياء الشرقية لحلب وكل من لا يستفيد من الفرصة المتاحة لإلقاء السلاح أو المغادرة سيلقى مصيره المحتوم، ودعت “جميع المسلحين في أحياء حلب الشرقية إلى عدم انتظار المساعدة من أحد فجميع خطوط الإمداد أصبحت مقطوعة ولا مجال أمامهم إلا إلقاء السلاح”، كما منحت “المسلحين في أحياء حلب الشرقية فرصة إضافية للاستفادة من مرسوم العفو وتسوية أوضاعهم أو إلقاء السلاح والمغادرة مع عائلاتهم، وذلك حرصاً منها على حقن الدماء وتفادياً لمزيد من الخراب.

وفي ريف دمشق اشتبكت وحدات الجيش العاملة على اتجاه الديرخبية بالريف الغربي مع مجموعات إرهابية تسللت إلى محيط عدد من النقاط العسكرية في المنطقة، وانتهى الاشتباك بإحباط محاولة التسلل ومقتل أكثر من 30 إرهابياً وتدمير 4 عربات نقل و8 دراجات نارية، فيما استعادت وحدة أخرى السيطرة على 8 كتل أبنية جنوب غرب تل أبو سية في منطقة خان الشيح، وتحققت استعادة السيطرة بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية أسفرت عن سقوط العديد من القتلى في صفوفها بينما لاذ الباقون بالفرار تاركين أسلحتهم وذخيرتهم.

وفي وقت لاحق تصدت وحدات من الجيش لاعتداءات المجموعات الإرهابية على عدد من النقاط العسكرية في جوبر وعربين وتل الصوان وحتيتة الجرش والمصح ومخيم الوافدين في الغوطة الشرقية وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين.

وفي ريف حماة اشتبكت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية مع مجموعات تكفيرية مما يسمى جيش الفتح والعزة والفرقة الوسطى شنت هجوماً كبيراً على اتجاه قرى أبو عبيدة وجبين وتل ملح بالريف الشمالي، وانتهت الاشتباكات بإحباط الهجوم بعد مقتل 48 إرهابياً وإصابة العشرات وتدمير عربات بي ام بي ومصفحات وسيارات محملة بالذخيرة و5 سيارات مزودة برشاشات ثقيلة.

كما نفذت وحدة من الجيش عدداً من الكمائن على محاور تسلل الإرهابيين بين ريف سلمية ومنطقة الرستن صادرت خلالها كميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة كانت معدة للتهريب إلى منطقة الرستن.

وفي ريف حمص نفذت وحدات من الجيش ضربات مدفعية مكثفة بإسناد من سلاح الجو على مواقع انتشار تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في قرى تل ذهب وبرج قاعي وعز الدين والقنيطرات ودير فول وأم شرشوح بالريف الشمالي، وأسفرت العملية عن تدمير عدد من الآليات وسقوط عشرات القتلى والمصابين بين صفوف الإرهابيين.

وفي درعا وريفها نفذت وحدات من الجيش عمليات مكثفة على تجمعات وبؤر إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له في منطقة درعا البلد ومحيطي النعيمة والغارية الغربية، أسفرت عن تدمير مقر للإرهابيين في حي العباسية ومقتل عدد منهم في منطقة درعا البلد.

وفي وقت لاحق قضت وحدات من الجيش على إرهابيين كانوا يقومون بأعمال التحصين وتجريف الأراضي لإقامة سواتر ترابية جنوب شرق مؤسسة الكهرباء وفي مخيم النازحين بدرعا البلد. وأدت عمليات الجيش على تجمعات الإرهابيين في درعا المحطة إلى تدمير 3 نقاط محصنة شرق ساحة بصرى وسيارة جنوب بناء قطيفان والقضاء على عدد من الإرهابيين.

كما قضت وحدة من الجيش على مجموعة إرهابية ودمرت ما بحوزتها من أسلحة وذخائر في رمايات دقيقة شمال غرب جسر الغارية الغربية بالريف الشمالي الشرقي، في حين أوقعت وحدة من الجيش عدداً من الإرهابيين قتلى ومصابين شرق بلدة النعيمة.

وفي دير الزور دمرت وحدات من الجيش مقرات وتجمعات وآليات لتنظيم داعش الإرهابي في أحياء العمال والجبيلة والرشدية والحويقة وغرب تل بروك وشرق المطار العسكري.

تحالف واشنطن يرتكب مجزرة جديدة في ريف حلب

في الأثناء أفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن قرية ثلثانة بريف منطقة الباب شمالي مدينة حلب تعرضت منتصف الليلة قبل الماضية لغارات جوية عنيفة شنها طيران التحالف الأمريكي ما أدى إلى استشهاد مالا يقل عن 20 شخصاً بينهم 3 أطفال إضافة إلى إصابة 40 آخرين إصابات غالبيتهم خطرة ما يجعل عدد الشهداء قابلاً للزيادة.

وتحدثت المصادر عن وقوع دمار كبير في عشرات المنازل وسط القرية التي لجأت إليها عشرات العائلات في وقت سابق هرباً من جرائم تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من ريف حلب الشمالي.

كما استهدف إرهابيو جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية المنضوية تحت زعامتها حي الميدان في مدينة حلب بعشرات القذائف الصاروخية سقطت بالتزامن مع عودة الطلاب من مدارسهم ما تسبب بارتقاء شهيدين وإصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، كما ألحق الاعتداء الإرهابي أضراراً مادية كبيرة في عدد من المنازل والمحلات التجارية والسيارات في الحي.

من جهة ثانية أعلن الكرملين أن موسكو تنظر بسلبية لمنع واشنطن إصدار بيان رئاسي في مجلس الأمن يدين استهداف الإرهابيين السفارة الروسية بدمشق بقذائف الهاون، مؤكداً في الوقت ذاته أن موسكو منفتحة للتعاون مع واشنطن حول سورية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف رداً على سؤال حول منع واشنطن تبني مشروع البيان الروسي: إن موسكو تنظر إلى ذلك بشكل سلبي.

وكانت روسيا وزعت أول أمس مسودة بيان في مجلس الأمن الدولي تدين قصف سفارتها في دمشق من قبل الإرهابيين المنتشرين في حي جوبر والغوطة الشرقية إلا أن الولايات المتحدة وحلفاءها البريطانيين والأوكرانيين حالوا دون إصدار البيان عبر إدخال عناصر غريبة إليه بطريقة خرقاء وفق ما ذكرت أمس البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة.

واعتبر بيسكوف أنه لا يمكن مكافحة الإرهاب في سورية بفعالية دون مشاركة الولايات المتحدة إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن في الجانب الأمريكي.