يــا.. خديجــة

د. نضال الصالح

عينا الشيخ الذي كان فتى قبل ثلاثة وأربعين عاماً تضيقان حتى تكادا تصيران مجرى ضيّقاً لدمع فحسب، دمع باهظ الملوحة، ما إنْ يبدأ المشهد في الشاشة أمامهما نشيده الذي كان الشيخ الفتى رأى قبل نحو أربعين عاماً: “ألف حبل مشنقة، ولا يقولوا بو عمر خاين يا خديجة”.

العينان تضيقان، ثم تحتشدان بدمع ملح، ثم تعبران بغير صورة ممّا لم ينس الشيخ من تلك الأيّام التي كانت قبل ثلاثة وأربعين عاماً، أيّام الحرب، حرب تشرين، ولم يكن آنذاك غير فتى لا يعرف من الحروب سوى ما كان قرأ في كتب التاريخ، وسوى ما كان يتلامح غبشاً من حرب عندما كان طفلاً في نحو العاشرة من العمر، حرب حزيران.

يستعيد الشيخ تلك الأيام، بل واحداً منها، بل فجراً من لياليها على نحو أدقّ، عندما، صباح ذلك اليوم، غافل قائد الجيش الشعبي في مدينته حلب، وصعد السيارة العسكرية التي حملت متطوعين إلى مطار النيرب ليصدوا عن المطار أيّ محاولة لإنزال مظلّي يمكن أن يقوم به العدوّ قريباً من المطار.

يتذكر الشيخ الذي كان فتى آنذاك كيف نهره المساعد الذي كان رآه بين المتطوعين وهو يوزّعهم على الخنادق المحيطة بالمطار، وكيف أمره بأن يعود مع السيارة التي حملته معهم إلى حلب، ومن ثمّ إلى بيت أهله، ثم رجاءه، بل ضراعته إلى المساعد، أن يسمح له بالبقاء ذلك اليوم، ذلك اليوم وحده، ثمّ يعود، مع أول سيارة، إلى حلب.

الآن، وبعد ثلاثة وأربعين عاماً، والصوت يتردّد صداه في الغرفة حيث يجلس الشيخ وحيداً بعد أن أتت الحرب على أفراد أسرته جميعاً، الحرب التي صار عمرها نحو ست من السنوات، والتي كانت هجّرته من غير بيت في غير حيّ من حلب. الآن، والصوت يتردّد: “ألف حبل مشنقة ولا يقولوا بو عمر خاين يا خديجة”، يستعيد الشيخ ذلك الفجر من تلك الحرب التي كانت قبل ثلاثة وأربعين عاماً، عندما هبط طيّار من الأعداء في الحقل المحيط بمطار النيرب، ثم صورة الرجال المتطوعين الذين توزعوا بين غير مكان من الحقل لاصطياده، ثمّ صورة ذلك الطيّار الذي أردى غير رجل منهم شهيداً بمسدسه، ثم هو نفسه وهو يقفز من الخندق، وينقض عليه، ثم يمسكه من أسفل ساقيه، ثم يعاجله بحجر كان قريباً منه، فيتدفق الدم من رأسه، ثم يسقط على الأرض مدنّساً التراب بجسده وبتلك الدماء التي لم تتوقّف عن الخوار.

الآن، والشيخ الذي كان فتى آنذاك يستعيد ذلك الفجر الذي كان، ثمّ خديجة التي كان يحبّ، ويدسّ رسائله إليها في حقيبتها المدرسية كلّ صباح، ثمّ المشهد الذي كان في الشاشة قبل دقائق، ومن قبل صور تلك الضباع التي ظهرت كنبت شيطانيّ في مدينته قبل أربع من السنين، والتي طاردته من مكان إلى آخر لأنه كان يجهر برأيه فيما كانت تزعم من الشعارات. الآن، وعينا الشيخ الفتى تضيقان، ثم تحتشدان بدمع ملح، يردّد مع الصدى: ولا يقولوا أبو محمد خاين يا خديجة.