أربع وأربعون سنة مرّت.. من هنا..!؟

من الطبيعي أن تحكم علينا قسوة الظروف بضرورة التعايش معها، ولكن من غير الطبيعي أن نحكم على أنفسنا بالفشل وأن ندعها تحكمنا وتتحكّم بنا..

هذا الرأي نعتقد أنه مسلّمة لدى أيّ كان، سواء كان فرداً أم مجتمعاً أم دولة، يريد أن يكون له موقع تحت الشمس، في هذا العالم الذي لا يقيم وزناً للضعفاء..، ولا حتى تحت أي شعار كاذب من شعارات حقوق الإنسان، والسيادة للدول، وحق تقرير المصير..!.

وكم يبدو الأمس قريباً، رغم السنوات الأربع والأربعين التي مرّت على حرب تشرين التحرير، ورغم الفارق بالمكانة والإمكانات بين سبعينيات القرن الماضي والعشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين الذي نعيش مخاضات بدايته، التي سيتحدّد على أثرها نظام عالمي جديد، وبالتالي سيتحدّد مصير ومكانة وإمكانات منطقتنا العربية عامة وسورية خاصة لأنها بوابة الشرق.

نستذكر وأستذكر شخصياً كيف كانت تلك الأيام مفصلاً تاريخياً وسياسياً واقتصادياً غيّر وجه المنطقة، وبشيء من الخوض في التفاصيل أستذكر كيف كان الواقع الاقتصادي خلال أيام الحرب، حيث توفر مختلف الاحتياجات المعيشية والمعنوية للمواطن، لدرجة أن ذاك الطفل ذي الأعوام الثمانية، لم يكَد يشعر بأي نقص لمادة أو خوف وتحسّب..، رغم أن دمشق لم تكن تبعد سوى بضع عشرات الكيلومترات من خطوط الجبهة، بل كانت أقدامه تسبق عيونه متابعة سقوط أسطورة “الجيش الذي لا يقهر” في الجولان وكل السماء السورية.

كانت الإرادة والإدارة آنذاك عاملين من العوامل الرئيسة في تحقيق التحوّل العظيم، ليتابع التصحيح تطوّره وحداثته بإنجازات نقلت سورية من “قرية” إلى دولة ذات سيادة لأول مرة في تاريخها، سياسياً واقتصادياً وثقافياً..، فكانت الدولة العربية الأولى التي استطاعت تحقيق أمنها الغذائي، لا بل استطاعت أن تصدّره إلى نحو أكثر من 300 مليون شخص إقليمياً وعالمياً، محتلة المراتب الأولى في عدد من المحاصيل الزراعية على مستوى المنطقة والعالم.

واستطاعت أيضاً بصناعاتها الناشئة أن تكسب ولا تزال ثقة الدول المستوردة لبضائعها وخاصة الصناعات النسيجية والغذائية ومن ثم الصناعات التحويلية.

وإذا ما ولجنا إلى المستوى العلمي والتعليمي والصحي، نحتكم إلى المقارنة بين ما كانت عليه سورية قبل التحرير وبعده، ومن مؤشراته المحققة واقعاً مجانية التعليم والاستشفاء وتوزع المشافي العامة والمتخصصة والمراكز الصحية على مساحة الوطن، كما كانت شبكات كهربائها واتصالاتها وشبكات السدود والجسور واستصلاح الأراضي والجامعات والمدارس.

ومن باب المثال لا الحصر نشير إلى ما استطاعته الدولة السورية من إنجاز نعتقد أنه غاية في الأهمية، لأنه يدلّ على مدى إيمانها بالإنسان وتقديرها لمكانته ودوره، حيث تقدّمت على الكثير من دول المنطقة بقضائها على شلل الأطفال.

هذا والكثير غيره كمّاً ونوعاً، ما جعل صدر الشرق وقلبه هدفاً لسهام الاستهداف والتآمر الداخلي (الإخوان المجرمون في ثمانينيات القرن الماضي)، والخارجي الذي تكشَّف من خلال ما تلفَّظت به كوندوليزا رايز وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، حين سُئلت عن سبب عدم قدرة بلادها على التأثير في سورية، إذ أجابت: “حين ترسو بواخر قمحنا على الموانئ السورية سيكون ذلك”.

ما أشبه الماضي بالحاضر..، لكن مع اختلاف وتحوّل أعمى استطاعته “الفوضى الخلاقة” في كثير من العقول والنفوس الرثة البالية، ممّن تنكرت لتاريخ وإنجازات ومكانة يتباهى بها السوري واحترام وتقدير له أنَّى حل، لتحوّل ربيعنا إلى خريف دامٍ مدمّر، كانت هي أولى من تم بيعه وشراؤه في سوق نخاستها..!؟.

تقول الحكمة الألمانية: “الخبز القديم ليس قاسياً، الشيء القاسي هو ألا يكون هناك خبز”..، وما علموا أنه: “ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان”..وتحيا الأوطان..!؟.

ولأن سورية مهد الحضارات ودمشقها أقدم مدينة مأهولة في التاريخ لا تزال مأهولة، رغم ما مرّ عليها من غزاة وبرابرة، ويلوّح لها الآن..، ستظل ولن تعرف الفشل والانكسار..، وهذه هي حربنا التشرينية الجديدة، حكومة وشعباً.

قسيم دحدل

Qassim1965@Gmail.com