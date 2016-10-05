ربيع الجودة يرسّخ معايير الأداء وجائزة مادية ومعنوية لأفضل تجربة “جمعيــــة الجــــودة”: الإعمــــار بـلا جــــودة يــؤدّي إلـــى الفســــاد!

دحض المستشار هشام كحيل رئيس الجمعية العلمية السورية للجودة، كل ما يُشاع حول عدم فعالية هذه الجمعية وأن وجودها مجرّد ترف تنموي، مؤكداً وجودها التنموي كحالة لابد منها في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، وربط المستشار في حديثه لـ”البعث” بين الإعمار والجودة، معتبراً أن انتفاء الثاني عن الأول يعني فساداً، وأن تطبيق معايير الأداء يعيد الإعمار وفق الشكل الصحيح.

مساعٍ ولكن..!

ورغم مساعي الجمعية لتطوير الأداء بيّن كحيل أن ثمّة عدم تعاون مع بعض الجهات مثل وزارة التربية، إذ إن مدير مركز تطوير المناهج التعليمية اعتذر عن المشاركة المجانية للجمعية في تطوير المناهج وفق معايير الجودة، مشيراً إلى أن عدداً من المكاتب الخاصة بالجودة تقدّم بعروض غير مجانية مشابهة لعرض الجمعية وستغطى بدعم من الجهات الدولية كـ”يونيسيف”، وقد رفعت الجمعية كتاباً بهذا الخصوص إلى وزير التربية الذي لم تتلقَّ الجمعية منه أية إجابة حتى تاريخه. في المقابل تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على تصحيح جودة المادة التعليمية في جميع الكليات ومراحل التعليم العالي والارتقاء بمستوى الجامعات السورية.

تحسين مستمر

وأشار كحيل إلى أن هذه المساعي تنبع من صلب مهام الجمعية المتمثلة بالتعاون مع الجهات التربوية والتعليمية في مجال تطوير المناهج التربوية والتعليمية، والمساهمة بوضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالجودة، وتوفير المناخ الملائم للتحسين المستمر لمستوى جودة السلع أو الخدمات بما يحقق إرضاء الزبائن وحماية حقوقهم، إضافة إلى التعاون مع الوزارات والمؤسسات والنقابات وغرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والجمعيات الوطنية الأخرى لرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات الوطنية.

وأكد كحيل أن الجمعية قامت بالعديد من الدورات المتخصصة بالجودة منها نظام إدارة الجودة أيزو 9001، ونظم أمن وسرية المعلومات وفق المواصفة القياسية أيزو 27001، وإدارة الجودة في المصارف وكذلك في القطاع الصحي، والكايزن الياباني في التحسين المستمر، وإدارة الموارد البشرية، ونظام سلامة الغذاء أيزو 22000، وغيرها من الدورات التي تطوّر الأداء بمجالات العمل الإنتاجية والخدمية والتعليمية كافة، مبيّناً أن هذه الدورات كفيلة بتحويل المعلومة التي يتلقاها خريجو الجامعات بالاختصاصات كافة إلى خبرة عملية بعد صقلها.

تطوير

وأوضح كحيل أن الجمعية شاركت باللجنة المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء لتطوير البنية التحتية للجودة في سورية وفقاً للمتطلبات الدولية، ومن خلال إيجاد البيئة الملائمة للجودة عبر إصدار تشريعات جديدة ومراجعة التشريعات المطبّقة وخاصة المتعلقة بالمواصفات والقياس والاعتماد وتقييم المطابقة ومراقبة الأسواق وسلامة المنتجات.

وأشار كحيل إلى أنه ومن ضمن خطة الجمعية للأشهر الستة القادمة منح جائزة الجودة لأفضل بحث أو دراسة أو تجربة مطبّقة في مجال الجودة بالقطاع الإنتاجي أو الخدمي أو التعليمي العام والخاص وذلك في ربيع 2017، مبيّناً أنه ستتم تسميته ربيع الجودة لأفضل بحث أو تجربة، وستكون الجوائز ذات قيمة مادية ومعنوية، وستشكّل لجنة تقييم علمية متخصصة وسيموّل النشاط من جهات وطنية.

حسن النابلسي