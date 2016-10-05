“الاستهلاكية” تطلق معرض السجاد السوري من دمشق إلى المحافظات

دمشق – بسام عمار

وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي بمزيد من الإجراءات المتخذة في إطار سياسة التدخل الإيجابي لجهة تأمين السلع التي يحتاج إليها المواطنين، وذلك خلال افتتاحه أمس معرض السجاد الذي تقيمه المؤسسة العامة الاستهلاكية في مجمع الأمويين وبمشاركة وزير الصناعة أحمد حمو، مشيراً إلى خطة الاستهلاكية الخاصة بإقامة معارض متخصصة لتعزيز قدرتها على خفض أسعار السوق وأن المؤسسة وغيرها من مؤسسات التدخل نجحت إلى حد كبير في تحقيق هذا الهدف، معتبراً أن المعرض فرصة للمواطنين لتأمين احتياجاتهم من السجاد وبحسومات كبيرة عن السوق تتراوح بين 20 – 40%، وهو معرض غير تقليدي ومن خلاله نوجّه رسالة إلى العالم بأن الصناعة السورية موجودة وقائمة بعد ستة أعوام من الحرب كان القطاع الصناعي مستهدفاً فيها إلى حدّ كبير، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في مجال الصناعة ستعيد عجلة الإنتاج الصناعي والاقتصادي وسيكون لها آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني.

وزير الصناعة أحمد الحمو ذكر أن المنتجات المعروضة أثبتت أن الصناعة السورية قائمة وستتطوّر مستقبلاً وتنوّعها خير دليل على قوّتها، ولاسيما أن المواد الداخلة فيها من إنتاج محلي، وأن الوزارة تقدّم كل الدعم والعون للإنتاج الصناعي، مشيراً إلى أن الأسعار مناسبة جداً للمستهلكين.

مدير المؤسسة الاستهلاكية المهندس عمار محمد أوضح أن المعرض الذي سيستمر مدة شهر سينطلق من دمشق إلى كل المحافظات بحيث سيكون هناك أكثر من صالة في كل محافظة، وأن جميع المعروضات هي من إنتاج محلي للقطاعين العام والخاص وبسعر مناسب وجودة عالية، حيث يتراوح سعر المتر بين 2600 – 11000 ليرة، وهناك خدمة القص والحياكة للزبون مباشرة ضمن المجمع وبشكل مجاني، مؤكداً أن المعارض التي أقامتها المؤسسة مؤخراً مكّنتها من تحقيق أرقام مبيعات عالية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، وأن معارض المؤسسة استطاعت منافسة مثيلاتها في القطاع الخاص، داعياً المواطنين إلى زيارة هذه المعارض والاستفادة من أسعارها.

وقال محمد: يتوفر لدى المؤسسة تشكيلة سلعية لكل المواد التي يحتاج إليها المواطن وبأسعار تنافسية، وأن المؤسسة تقوم باستمرار بدراسة هذه التشكيلة، وإضافة سلع عليها بحيث تكون صالاتها الملاذ الآمن للمواطن في ظل الارتفاع الكبير للأسعار.