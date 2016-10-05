المفتي حسون من بغداد: سورية والعراق توءمان في النصر على الإرهاب

أكد سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون أن سورية والعراق سيكونان توءمين في النصر على الإرهاب، وقال، خلال لقائه الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي رئيس هيئة الإفتاء العراقية في بغداد، “إن سورية والعراق هما توءمان منذ خلقهما الله عز وجل حتى اليوم والأجمل أنهما دائماً في الآلام معاً وفي النصر معاً، ونحن نطل على أبواب النصر”.

وأعرب المفتي حسون عن ثقته بأن الانتصارات التي يحققها الجيش العراقي في حربه على الإرهاب من الفلوجة والأنبار وصولاً إلى الموصل ستلاقي انتصارات الجيش العربي السوري في حلب والرقة.

من جانبه أكد الشيخ الصميدعي أن الفكر الذي وجهه الغرب علينا بدأ يضمحل ويهلك، لافتاً إلى أن “المرحلة القادمة ستكون لأهل الصلاح والاعتدال والوسطية الذين تتفطر أكبادهم قهراً وحزناً وألماً على ما يرونه اليوم من القتل والاستباحة والتدمير والخراب الذي يعم البلدان العربية والإسلامية”.

وكان سماحة المفتي حسون وصل إلى بغداد في زيارة تستغرق عدة أيام حيث يشمل برنامج الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين ومرجعيات دينية وإلقاء محاضرات في عدد من المؤسسات العراقية.

سانا