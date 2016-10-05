الزعبي لوفد الجبهة العالمية لمناهضة الامبريالية: الولايات المتحدة سبب كل ما يجري في المنطقة

أكد نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية عمران الزعبي أن الولايات المتحدة الأمريكية والسياسات الامبريالية العالمية سبب كل ما يجري في المنطقة من إرهاب ودمار، وأوضح، خلال لقائه وفد الجبهة العالمية لمناهضة الامبريالية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تزعم أنها تحارب الإرهاب في العالم بينما يقوم كل حلفائها في المنطقة بمد التنظيمات الإرهابية المسلحة سواء في سورية أو في اليمن أو في ليبيا بكل أدوات الدعم، وأشار إلى أن سورية لديها أدلة كثيرة على تورط حكومة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بتهريب الأسلحة وتدريب وتسهيل مرور إرهابيين.

من جانبها أكدت عضو الوفد التركية عيشة ليرزان جانر أن الولايات المتحدة وضعت مشروع الشرق الأوسط الكبير من أجل الاستيلاء على المنطقة ونهب ثرواتها وتهاجم بذرائع مختلفة كل دولة تقاوم هذا المشروع، فيما قال المحامي التركي آيتاج أونسال عضو الجبهة الشعبية التركية لمناهضة الامبريالية: أثبتنا بالأدلة القاطعة كيف سهلت حكومة أردوغان مرور ونقل السلاح والمسلحين إلى سورية وتقدمنا بطلبات قانونية لإغلاق المعسكرات التي تم افتتاحها لتدريب الإرهابيين.

وفي تصريح للصحفيين أكد الكاتب والمحلل السياسي المغربي ادريس هاني منسق وفد الجبهة العالمية لمناهضة الامبريالية أن الحرب على سورية هي حرب الامبريالية على المنطقة وأن سورية تقوم بواجبها التاريخي ليس من أجلها فقط وإنما من أجل المنطقة كلها ومن أجل العالم.

وتضم الجبهة العالمية لمناهضة الامبريالية أعضاء من فلسطين والأردن والعراق وسورية ولبنان وإيران وتركيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا كما يتبع لها عدد من المنظمات والمؤسسات والمجالس الشعبية في تركيا والمنطقة والعالم.

سانا