اس 300 في طرطوس.. وموسكو تعقّب على واشنطن: فقدتُم السيطرة على الزمر المسلحة الجيش يوجه ضربات مكثفة إلى معاقل التكفيريين في أرياف دير الزور وحمص وحماة

أعربت روسيا عن خيبة أملها من القرار الأمريكي بتعليق المحادثات معها بشأن سورية، وشددت على أن قرار واشنطن جاء بعد عجزها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق وفصل الإرهابيين عما تسميه “المعارضة المعتدلة” وفشل محاولاتها استغلال الاتفاق لمنح الإرهابيين الفرصة لإعادة تجميع صفوفهم.

وفي معرض تعليقه على القرار الأمريكي أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن البعض في الولايات المتحدة سعى منذ بداية المحادثات إلى إفشال الاتفاق، فيما قالت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: إن الأمريكيين فقدوا السيطرة على الزمر المسلحة في سورية أو ربما دب الخلاف بين خارجيتهم والمخابرات المركزية ووزارة الدفاع الأمريكية وتابعت: لا أستبعد أن تريد أطراف معينة تقسيم سورية.

في حين بثت أمريكا حلقة جديدة من مسلسل أكاذيبها وهذه المرة على لسان وزير خارجيتها الذي قال بأن بلاده أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية لإحلال السلام في سورية واستئناف المحادثات مع موسكو، معتبراً أن وقف الأعمال القتالية يجب أن يشمل حظر الطيران السوري والروسي في مناطق محددة. وهذا يفسر بشكل واضح سعي الولايات المتحدة المتواصل لحماية إرهابيي جبهة النصرة والتستر على جرائمهم المستمرة بحق أبناء الشعب السوري في مختلف المناطق.

الرسالة الأمريكية تفهمتها التنظيمات التكفيرية التي وسعت نطاق اعتداءاتها الإجرامية، وأسفرت اعتداءاتها على السفارة الروسية بدمشق وعلى الأحياء السكنية في حلب والقنيطرة عن ارتقاء 7 شهداء وإصابة عشرات المواطنين بجروح، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

ميدانياً، وفيما نفذت وحدات من قواتنا المسلحة عمليات مكثفة ضد تجمعات وخطوط إمداد المجموعات الإرهابية وأوقعت في صفوفها خسائر فادحة في العديد والعتاد في أرياف حمص وحماة ودرعا ودير الزور، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول منظومة صواريخ “إس 300” إلى سورية، مؤكدة أن المعارضة في سورية الموالية للولايات المتحدة جزء لا يتجزأ من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وفي التفاصيل، وجه الطيران الحربي السوري سلسلة ضربات جوية على مناطق انتشار وتحركات لإرهابيي تنظيم داعش جنوب البانوراما على الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير تجمعات وآليات لهم.

وفي ريف حماة دمر الطيران الحربي دبابات وآليات وعربات للتنظيمات الإرهابية وقضى على أعداد من أفرادها في غارات مكثفة على تجمعاتهم وأوكارهم ومحاور تسللهم في أم حارتين وشرق الهبيط وضهرة السودا واللطامنة وصوران ومعردس وتل الزعتر وكفر زيتا بالريف الشمالي.

وفي منطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي دمر الطيران الحربي عدة مقرات وآليات للتنظيمات الإرهابية وقضى على عدد من أفرادها في طلعة جوية على تجمعاتهم وأوكارهم في بلدة التمانعة.

في ريف حمص وجه سلاحي الجو والمدفعية في الجيش العربي السوري ضربات محققة على مقرات وتجمعات وتحركات المجموعات الإرهابية في طلّس وكفرلاها وتل ذهب وعز الدين والفرحانية الغربية وتلبيسة ومحيط خنيفيس وتلول النظامي، وأدت الضربات إلى تدمير عربات مدرعة وآليات متنوعة للمجموعات الإرهابية والقضاء على عدد من أفرادها.

وفي وقت سابق دمرت وحدة من الجيش مقراً لإرهابيي حركة أحرار الشام في عملية نوعية على تحصيناتهم في بلدة تلبيسة وأسفرت العملية عن مقتل الإرهابي عبد القادر جحواني أحد متزعمي الحركة المرتبطة بالنظام السعودي الوهابي إضافة إلى سامر عبدو صطوف وعدنان حسين دعبول وعبد الوهاب الأشقر.

إلى ذلك وجه الطيران الحربي ضربات مكثفة على تجمعات لإرهابيي تنظيم داعش في محيط حقل شاعر شمال غرب مدينة تدمر أسفرت عن إيقاع قتلى ومصابين بين صفوفهم وتدمير عدد من العربات المزودة برشاشات.

وفي درعا وريفها اشتبكت وحدة من الجيش مع مجموعة إرهابية في منطقة درعا البلد وأوقعت 20 من أفرادها قتلى ودمرت ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر في حين لاذ الباقون بالفرار، ووجهت وحدة أخرى رمايات دقيقة على وكر للإرهابيين شمال شرق سد درعا أسفرت عن تدميره والقضاء على عدد منهم.

وفي ريف القنيطرة اشتبكت وحدة من الجيش مع مجموعة إرهابية تسللت إلى محيط إحدى النقاط العسكرية في محيط مزارع الأمل في موقع ظهرة الكسارة إلى الشمال الشرقي لقرية طرنجة بالريف الشمالي، أسفرت عن مقتل معظم أفراد المجموعة الإرهابية وإصابة الباقين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي.

شهداء وجرحى جراء اعتداءات إرهابية

من جهة ثانية سقطت3 قذائف هاون أطلقتها المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في حي جوبر والغوطة الشرقية على مبنى السفارة الروسية في دمشق.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الاعتداء وقع مساء أول أمس وأسفر عن أضرار مادية حيث انفجرت إحدى القذائف في حرم السفارة قرب المجمع السكني ولم يصب أحد بأذى بينما انفجرت قذيفتان قرب مبنى السفارة، وأوضحت أن المعلومات المتوافرة تؤكد أن القصف على السفارة تم انطلاقاً من حي جوبر حيث تنتشر مجموعات من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وما يسمى فيلق الرحمن.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذه الجريمة التي عرضت حياة الدبلوماسيين الروس للخطر إضافة إلى أنها انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي مؤكدة أن أحد أسباب هذه الجريمة يرتبط بموقف واشنطن مما يسمى المعارضة المسلحة، وأوضحت أن استهداف السفارة الروسية في دمشق جاء نتيجة تصرفات الولايات المتحدة وبعض حلفائها الذين يؤججون باستمرار الأزمة في سورية بمغازلتهم الإرهابيين والمتطرفين من مختلف الأطياف.

وأكدت الخارجية الروسية أن الرد على استفزازات المجرمين يجب أن يأتي على شكل جهود منسقة لمحاربة الإرهاب من قبل المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن الجانب الروسي سيتخذ جميع الخطوات الضرورية لإزالة الخطر الإرهابي واستعادة السلام والأمان في الأراضي السورية.

وفي سياق متصل ارتفعت حصيلة ضحايا اعتداء التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظامي أردوغان وآل سعود بالقذائف على الحرم الجامعي وأحياء سكنية بمدينة حلب وريفها الشمالي إلى 7 شهداء و71 جريحاً. وأشار مصدر في قيادة شرطة حلب إلى أن القذائف الصاروخية التي أطلقتها التنظيمات الإرهابية على الحرم الجامعي وأحياء المريديان وصلاح الدين والسبيل والجابرية وسليمان الحلبي والتلفون الهوائي والفرنسيسكان والأعظمية تسببت بارتقاء 7 شهداء 4 منهم طلاب في جامعة حلب وإصابة 67 شخصاً بجروح متفاوتة الخطوة، وبين أن الاعتداءات الإرهابية أوقعت أضراراً مادية في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار المصدر إلى سقوط أكثر من 30 قذيفة صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي ما تسبب بإصابة 4 أشخاص بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالمنازل والممتلكات العامة والخاصة.

كما لحقت أضرار مادية بمزارع فلاحي قرية حضر في ريف القنيطرة جراء استهدافها من قبل إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بقذائف الهاون والرصاص المتفجر، وأفاد مصدر في قيادة شرطة المحافظة بأن إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة المنتشرين في أحراج جباثا الخشب أطلقوا بعد 4 قذائف هاون ورشقات من الرصاص المتفجر باتجاه المدنيين والمزارعين من قرية حضر في حقولهم بموقع الجلول إلى الجنوب من القرية، وأشار إلى أن الاعتداءات الإرهابية أسفرت عن وقوع أضرار مادية بالحقول وإحدى سيارات المزارعين دون وقوع إصابات بين الفلاحين.

الكرملين لا يرحب بفكرة تقييد حق النقض بشأن سورية

سياسياً، أكد المتحدث الصحفي باسم الكرملين ديميترى بيسكوف أمس أن الكرملين لا يرحب بفكرة تقييد حق النقض في مجلس الأمن الدولي بشأن سورية، وقال في معرض إجابته عن سؤال بشأن موقف موسكو من هذه المسألة: إن الموقف الروسي من ذلك سلبي.

وكان المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان زيد الحسين دعا في وقت سابق أمس إلى تقييد استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن حول سورية بذريعة إحالة ملف حلب إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبشأن القرار الأمريكي الأخير وقف الاتصالات مع روسيا بشأن الأزمة في سورية قال بيسكوف إن موسكو تلقت بأسف نبأ خروج الولايات المتحدة من الحوار حول التسوية في سورية لكنها لا تريد تضخيم الموضوع فيما يخص آفاق العلاقات الثنائية وأن الاتصالات بين العسكريين الروسيين والأمريكيين لتجنب وقوع حوادث في أجواء سورية ستبقى مستمرة.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية أكدت في بيان لها في وقت سابق أمس أن قرار واشنطن وقف المباحثات الروسية الأمريكية حول سورية هو تعبير عن عجز إدارة باراك أوباما عن تنفيذ الشرط الأساسي لاستمرار تعاون البلدين بما يخدم مصالح تجاوز الأزمة في سورية أو أنه لم تكن لديها بالأساس مثل هذه النية.

ماتفيينكو: انسحاب أمريكا يعود لانعدام الرغبة في تنفيذ الاتفاقات

بدورها أكدت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن انسحاب الولايات المتحدة من المحادثات مع روسيا حول سورية يعود لانعدام الرغبة لديها في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها أو أنها عجزت عن تنفيذها، وقالت: إن الأمريكيين فقدوا السيطرة على الزمر المسلحة في سورية أو ربما دب الخلاف بين خارجيتهم والمخابرات المركزية ووزارة الدفاع الأمريكية ولا أستبعد أن تريد أطراف معينة تقسيم سورية، وتابعت كل هذا يذكرني باحتضار الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها بلا مجد بعد أن أجهضت بالكامل سياستها الخارجية في الشرق الأوسط.

وأضافت ماتفيينكو أن المحادثات بين موسكو وواشنطن تحمل لهجة وعيد وإملاء لا نقبلها وتأخذ طريقا في اتجاهين اذ يستحيل فيه التفاوض على هوى الأمريكيين الذين لم يعتادوا سوى الإملاء على الجميع داعية الى إشراك المجتمع الدولي ومجلس الأمن في المحادثات بشأن سورية.

وحذرت ماتفيينكو من مغبة سير التطورات في اتجاه سيناريو حاد في سورية إذا ما تعطلت المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة حول الوضع في سورية مبينة أنه من غير المقبول إتاحة تصعيد الأزمة عبر الإطاحة بالسلطات السورية بالقوة.

من جهته رأى قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية أن من الضروري إبقاء قنوات الاتصال العسكري بين روسيا والولايات المتحدة حول سورية وذلك خدمة لضمان أمن العسكريين الروس هناك، وقال: لا أرى وجود أي تحفظات لدى الجانب الروسي على إبقاء هذه القنوات، معرباً عن أمله بأن تتقيد واشنطن بتعهداتها بالحفاظ على قنوات الاتصال العسكرية مع روسيا.

منظومة “إس 300” وصلت سورية

من جهة ثانية أكدت وزارة الدفاع الروسية أن المعارضة في سورية الموالية للولايات المتحدة جزء لا يتجزأ من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وأشار المتحدث باسم الوزارة الجنرال ايغور كوناشينكوف في تصريحات نشرتها وكالة سبوتنيك أمس إلى أن الولايات المتحدة أفشلت جميع اتفاقيات وقف الأعمال القتالية في سورية بعجزها عن فصل ما تسمى المعارضة عن تنظيم جبهة النصرة والسماح للإرهابيين بإجراء إعادة التموضع والحصول على السلاح.

إلى ذلك قال كوناشينكوف أنه تم شحن بطارية من نظام الصواريخ المضادة للطائرات إس300 إلى الجمهورية العربية السورية بهدف تأمين أمن القاعدة الروسية البحرية في طرطوس وحماية القوارب العسكرية الروسية الموجودة عند السواحل السورية، وشدد على أن منظومة إس300 هي منظومة دفاعية بحتة ولا تشكل أي تهديد لأي طرف.

إيران: مواقف الأمريكيين تبرهن على دعمهم للإرهابيين

وفي طهران أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أن أداء ومواقف الأمريكيين في سورية تبرهن على دعم واشنطن السافر للتنظيمات الإرهابية فيها.

وقال بروجردي تعليقاً على قرار واشنطن وقف المباحثات مع روسيا حول سورية إن إجراءات الحكومة السورية إلى جانب سياسات إيران وروسيا في دعم هذه الإجراءات تقوم على التصدي للمجموعات الإرهابية وعلى أمريكا أن تعلم بأن هذه السياسات مستمرة ودائمة ولن تقبل التغيير، وأضاف إن اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية كان أداة أمريكا للسماح للإرهابيين باستعادة أنفاسهم موضحاً أن هذه القضية تكررت عدة مرات حيث استغلت المجموعات الإرهابية في كل مرة وقف الأعمال القتالية.

كيري يزعم مواصلة الجهود لإحلال السلام في سورية

في الأثناء أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية لإحلال السلام في سورية واستئناف المحادثات وأنها ستعمل مع موسكو على إحياء اتفاق وقف الأعمال القتالية على حد زعمه.

وقال كيري في كلمة ألقاها في صندوق مارشال الألماني في بروكسل سنقوم بالأمور الضرورية واللازمة عبر الأمم المتحدة أو عبر أطراف متعددة إلى حين التوصل إلى حل في سورية وسنظل ملتزمين بموقفنا السلمي عبر الأمم المتحدة وعبر مجموعة الدول الأخرى لحل الأزمة في سورية زاعماً أن بلاده ملتزمة بالإبقاء على سورية موحدة.

وحاول كيري التهجم على روسيا الاتحادية معتبراً أن دعمها للرئيس السوري تصرف غير مسؤول في حين أن التصرف الذي لا يمكن وصفه بغير المسؤول فقط هو قصف التحالف الذي تقوده واشنطن أحد مواقع الجيش العربي السوري في دير الزور وتنسيق عملياتها مع تنظيم داعش الإرهابي في حين أن العمليات الجوية الروسية في سورية وحدها التي طوقت هذا التنظيم الإرهابي وحدت من قدرته على التمدد بعد ضرب مصادر تمويله.

وادعى كيري أن بلاده ستظل دائماً ضد تنظيم داعش الإرهابي وضد تنظيمات أخرى لأن هذه التنظيمات ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وضد أوروبا في حين أن الوقائع على الأرض تؤكد أن الولايات المتحدة مستمرة في دعمها لهذه التنظيمات واستنساخ سياستها في أفغانستان سابقاً لاستخدام التنظيمات الإرهابية في تحقيق المصالح الجيوسياسية الأمريكية في المنطقة .

كي مون ودي ميستورا يدعوان لاستئناف المحادثات

من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون روسيا والولايات المتحدة إلى استئناف المحادثات بشأن سورية، وقال رأينا أن الولايات المتحدة وروسيا أوقفتا حالياً حوارهما، معرباً عن نيته التوجه إلى بروكسل لحضور مؤتمر حول أفغانستان حيث ستكون فرصة له للقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وبعض المسؤولين الروس رفيعي المستوى وكذلك مسؤولون من الاتحاد الأوروبي لحثهم على استئناف محادثاتهم.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دى ميستورا أكد في وقت سابق أمس ضرورة مواصلة المحادثات حول تسوية الأزمة في سورية.