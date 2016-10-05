الشعوب العربية حيّة وترفض التطبيع

ما بين لاءات قمة الخرطوم الشهيرة، وجنازة الإرهابي شمعون بيريز، اختلف الواقع العربي جذرياً وتبدلت المفاهيم والقناعات، فالعصابات التي اغتصبت أرض فلسطين، وقتلت وشرّدت شعبها، أصبحت الصديق، لا بل الحليف في وجه الأخوة الأشقاء. وما نشهده اليوم من تباهي “عرب الاعتدال” باللقاء مع العدو والتباكي على موت قادته المجرمين، والسباق على إبرام صفقات الغاز معه يؤكد أن رفض العدو بات من المنسيات لدى هؤلاء؟!.

فمنذ وجود هذا الكيان الغاصب على الأرض الفلسطينية، رفضت الشعوب العربية كل المحاولات لفرضه كأمر واقع يجب القبول به والتعايش معه، وعملت على مقاطعة أي مشروع أو فكرة تهدف إلى خلق لقاء حتمي بينها وبين الصهاينة، حيث أسست الكثير من الجمعيات والمنتديات ومكاتب المقاطعة التي تكشف خطر التواصل مع الكيان وتؤكد مدى رفضها له.

ولكن الماكينة الإعلامية الصهيونية الضخمة سعت لاستثمار أي حدث مهما صغر لوضعه في خانة التطبيع، من خلال اللعب على وتر أن الثقافة والتعايش بين الشعوب يجب ألا تمنعه أي عوائق وإن كانت القضية المختلف عليها هي الأرض، وأن اللقاء بين المثقفين يسهل بشكل أو بآخر تذليل أي مشكلة مهما كبرت.

وعليه فقد شكلت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وكيان الاحتلال نقطة فاصلة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، وأحدثت شرخاً كبيراً بين الشعوب العربية نفسها في مسألة رفض وجود المحتل والقبول به، وبات التواصل مع العدو وخدمته وجهة نظر يدافع عنها موقعو الاتفاقية، وتوالت الهزّات إلى أن جاءت الضربة الموجعة عندما قبل أصحاب القضية الفلسطينية باتفاق مذل في “أوسلو”، فبرروا للكثير ممن يلهثون وراء التطبيع التعامل مع الكيان والتواصل معه، وكان آخر الهزات الهرولة السعودية غير المسبوقة على اللقاء مع الكيان وقادته وعلى الملأ دون خجل من تبعات ذلك على ما تبقى من القضية الفلسطينية والعربية والإسلامية.

كل هذه الصدمات لم تطفئ جذوة الرفض لوجود الكيان لدى الشعوب العربية الحية، فمازالت الجماهير العربية المصرية تطالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد المشؤومة، والأردنية تتظاهر وبالآلاف على اتفاقيات العار التي يبرمها النظام الأردني لحماية عرشه، في حين أكد الشعب السوري أن كل الحرب التي تشن على سورية لرفضها التنازل عن قضية فلسطين والمساومة عليها، كما فعل النظام العربي الرسمي، وأنها ورغم كل الجراح ستبقى فلسطين في أولى قضاياها الأساسية، والضمير العالمي مازال حياً، وما شهدناه خلال الدوري الأوروبي من امتلاء المدرجات بالأعلام الفلسطينية دليل على ذلك.

الغاصب والمحتل سيبقى عدواً رغم كل المحاولات التي تقوم بها الماكينة الإعلامية الصهيونية وعرب الاعتدال لمحو ذاكرة أمة وطمس تاريخها ونضالها.

ميس خليل