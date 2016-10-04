أهمية “الخدمي” تتقاطع مع “المعيشي”

لم ينجُ مشروع الحكومة الإلكترونية من تداعيات الأزمة الحالية شأنه شأن الكثير من المشاريع، حيث اصطدم بمعضلة التمويل الذي توقّف بالتزامن مع بدايات هذه الأزمة، على اعتبار وجود أولويات أرجأت المشروع -على ما يبدو- حتى إشعار آخر باستثناء بعض الخدمات التي سيتم التركيز عليها خلال هذه المرحلة.

نتفهّم التوجّه الحكومي وما أفضى إليه من أجندة أولويات تتوافق مع معطيات المرحلة ولاسيما تلك المتعلقة بالشأن المعيشي بالدرجة الأولى، لكن في المقابل نعتقد أن هناك الكثير من الجوانب المتعلقة بالشأن الخدمي التي لا تقل أهمية عن نظيره المعيشي وخاصة بعد أن تجاوزنا المرحلة الأصعب من الأزمة، إذ إن هناك نحو 30 خدمة لها الأولوية حالياً وبحاجة فعلية إلى أدنى مستويات الاهتمام والتفعيل، منها كل خدمات السجل المدني (القيد الفردي والعائلي وثيقة غير محكوم..الخ) ووثيقة غير موظف وبراءة ذمة من التأمينات الاجتماعية وبيانات المركبات وصورة عن السجلّين الصناعي والتجاري وغيرها، فهذه الخدمات مرتبطة بشكل وثيق بالبنية المجتمعية والحفاظ على الحقوق والملكيات العامة والخاصة وبالتالي لابد من أن تكون ضمن “فوكس” الاهتمام الحكومي.

فرغم أن بنك المعلومات الخاص بالسجل المدني هو الأفضل ويمتاز بأن كل بياناته متوفرة إلكترونياً وفق تأكيدات معظم المتابعين لهذا الموضوع، إلا أن آلية تشاركيته مع الحكومة ضعيفة، حيث لا يزال المواطن يعتمد على الورقيات لإنجاز معاملاته مع الدوائر الرسمية، علماً أنه من المفروض أن تدخل الوزارات على بنوك المعلومات وتأخذ المعلومات والبيانات المطلوبة.

ويأتي بنك وزارة النقل بالمرتبة الثانية ولديه مشكلات أيضاً بعدم تكامل المعلومات وانسجامها حيث إن كل محافظة تعمل وحدها في هذا المجال، وتأتي بنوك السجلات الصناعية والتجارية في المرتبة الثالثة وتعاني من تقصير واضح وعدم رغبة الجهات المعنية بها في تطويرها، مع الإشارة هنا إلى أنه تم العمل بموضوع السجل العقاري /الطابو/ وهو مشروع كبير لكن التمويل المتوفر له لا يتناسب مع حجم المشروع، وتم تجهيز البرمجيات التي سيتم بناء عليها رقمنة الصحف العقارية.

لا ننكر أن التمويل من أهم العقبات التي تواجه تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية ومكوّناتها من بنى تحتية وبنوك معلومات يستفاد منها لموضوع الدعم، وأن الأزمة الحالية التي نمرّ بها أفرزت تداعيات أدّت إلى تغيير الأولويات ما أدّى إلى تقهقر المشروع لاعتبارات تتعلق بالدرجة الأولى بالتمويل، ونشير في هذا السياق إلى أنه في حال تحقيق تنمية كبرى وشاملة في ظل عدم وجود موارد حكومية للتمويل، لابد من اعتماد أحد خيارين إما أن تبطئ الحكومة معدّلات التنمية، أو أن تدخل بشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية، ونختم بأنه ومنذ نحو ثلاث سنوات أو يزيد رفع الفريق التنفيذي للحكومة الإلكترونية دراسة لرئاسة مجلس الوزراء حول دعم بنوك المعلومات الأولية، ولم يصدر إلى الآن أي إجراء بهذا الخصوص..!.

حسن النابلسي

hasanla@yahoo.com