وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تكشف عن أجندة حافلة بأبعاد إنسانية واجتماعية.. التحــدي الأهــم حاليــاً هو تحقيــق الإيجابيــة اللازمــة مــن قــرار الدمــج

تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على خلق أداء جديد، ومفاهيم مختلفة للعمل الاجتماعي من خلال استقراء آراء العاملين في إطار العمل الاجتماعي، واستنباط المفيد في هذا المجال، وإبعاد المؤثرات السلبية التي تنعكس على المطلوب من الأداء في الشؤون الاجتماعية والعمل، وتشجيع مفهوم التشبيك بين الدوائر الاجتماعية والعاملين في هذا المجال. هذا ما أكدت عليه ريما القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال حوارنا معها، والذي تناولنا خلاله الكثير من المواضيع والقضايا الهامة والمحورية في عمل هذه الوزارة.

تقديم الرعاية

حول أداء الجمعيات التي تعمل لمنع الإتجار بالبشر، أوضحت القادري أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بدور الرعاية لضحايا الإتجار بالأشخاص، وتقديم كافة متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الصلة منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 لمنع جرائم الإتجار بالأشخاص مع مراعاة السرية اللازمة، وتقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بحقوقهم، فالجمعيات الأهلية المعنية بهذا الموضوع، ساهمت بالتعاون والتنسيق مع الوزارة بتأمين مكان آمن وملاذ لتلك الفئات، حيث كانت للوزارة تجربة معقولة من ناحية النتائج بالتعاون مع المجتمع الأهلي في مجال رعاية ضحايا الإتجار بالأشخاص، ونورد على سبيل المثال التعاون مع الجمعية السورية الدولية لرعاية النساء ضحايا الحرب (ليفانتينا) من خلال توفير ملاذ آمن للضحايا اللواتي لا يوجد مأوى لهن بشكل مؤقت، ونشر الوعي حول قضية النساء والفتيات ضحايا الحرب، وضرورة معالجة الآثار والتداعيات عليهن وعلى المجتمع، والقيام بحملات توعية، وتقديم الخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.

كما أعطى المرسوم التشريعي المذكور أعلاه أهمية خاصة للأطفال والنساء من خلال تشديد العقوبات بموجب المادة 8 منه في حال ارتكبت جريمة الإتجار بحق النساء أو الأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتأكيد هناك مساحة كبيرة من العمل يجب تفعيلها للمزيد من تقديم الخدمات من قبل الجمعيات حسب أهدافها، وهذا ما تسعى الوزارة جاهدة للوصول إليه من خلال تحسين آليات العمل، والإشراف لديها على الجمعيات المشهرة بموجب القانون 93 لعام 1985، وتابعت: هناك جهود كثيرة بدأت مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وتستمر مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد الدمج لنصل إلى الهدف الذي يتلخص بتوفير المرونة لعمل القطاع الأهلي، وبالوقت ذاته لتحقيق الانضباطية في عملها، وهذا ما يتيح الإنتاجية الإيجابية.

الجمعيات المحدثة

أما بالنسبة للجمعيات المحدثة لقطاعات محددة، وتعارض أدائها مع الهدف العام للرعاية الاجتماعية، أكدت القادري أن قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته، أجاز للمؤسسين تأسيس جمعيات وفقاً لما تقتضيه طبيعة المنطقة التي ستؤسس فيها الجمعية، وأن تخصص للعمل وفق أهدافها على قطاعات محددة، أو لصالح فئة محددة وفق خطط واستراتيجيات الوزارة استناداً إلى دراسة واقع كل منطقة واحتياجاتها، وهذا ما استدعى إصدار تعليمات لمديريات الشؤون في المحافظات لتوجيه المؤسسين بتحديد هدف الجمعية: (خيري- تنموي- تعليمي- بيئي-صحي)، وهذا لا يتعارض مع الهدف العام، بل يعزز القدرة على الوصول إليه عن طريق تكامل الجهود الحكومية والأهلية.

خلل العمل الإنمائي

وحول المشكلات الكبيرة في مجال أداء الجمعيات، خاصة المتخصصة بالإغاثة، كان رد الوزيرة: لقد نشطت الجمعيات الأهلية، ولاسيما خلال الأزمة، لسد الاحتياجات الطارئة والإنسانية تحت مسمى العمل الإغاثي، وخلال الأزمة الحالية، ونظراً لاختلاف الأولويات والاحتياجات، تطور عمل القطاع الأهلي ليشمل العمل الإغاثي والتنموي بما يتناسب مع الظروف الحالية، وبما لا يتعارض مع النظام الداخلي لها، بحيث يشمل تقديم الخدمات لأكبر شريحة من المواطنين والأسر المهجّرة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبمتابعة من مديريات الشؤون والعمل في المحافظات، وتعمل هذه الجمعيات وفق خطط واضحة ومحددة، سواء وفق قرارات مجالس إدارتها، أو وفق قرارات اللجنة العليا للإغاثة، واللجان الفرعية للإغاثة، وهنا لابد أن نفرّق بين نوعين من المساعدات المقدمة: النوع الأول هو تلك التي يكون مصدرها الدولة، والموارد الذاتية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهي موارد قلما تكون عرضة للتأخر في توزيعها عبر الجمعيات المختصة وفق خطط وقرارات مجالس الإدارات، والنوع الثاني هو تلك التي يكون مصدرها المساعدات المقدمة إلى سورية من المنظمات الدولية عبر الهلال الأحمر العربي السوري، والتي تتعرّض أحياناً لعدم انتظام في توزيعها، أو يتم أحياناً اتخاذ قرارات بتقليصها عندما لا تستلم هذه الجمعيات مخصصاتها من الإعانات للمهجّرين بشكل دوري، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير تسليمها لمستحقيها أحياناً، ما يخلق بعض الصعوبات ما بين المستفيدين والجمعيات، وتترجم غالباً بأنها تقصير من الجمعيات، وهناك لابد من التوضيح بأن الجمعيات التي تنشط في مجال الإغاثة، وتقدم خدماتها عبر اللجان الفرعية للإغاثة، ترتبط فنياً بالسادة المحافظين، ورؤساء اللجان الفرعية للإغاثة بالنسبة لنشاطات الإغاثة فقط، ولكن الارتباط الدائم من ناحية الإشراف هو دائماً لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسب القوانين الناظمة.

أداء جديد في مفهوم الرعاية

وفيما يخص تطوير العمل في مجالات الخدمات الاجتماعية والإغاثية، وضبط عدم استغلال ذوي الحاجة، أوضحت القادري: تسعى الوزارة، وبشكل جدي وعملي، لتوفير الرعاية للفئات الهشة، وتأهيلهم لإعادة إدماجهم في المجتمع بشكل عام من خلال إشرافها على مؤسسات ومعاهد الرعاية الاجتماعية المنتشرة في كافة أرجاء سورية، والتي تقدم خدماتها للفئات المستضعفة في الدور والمعاهد الحكومية بشكل مجاني، أو مأجور في الدور والمعاهد الخاصة: (أيتام- مسنون- نساء معنفات- متسولون ومتشردون- ذوو إعاقة- مجهولو النسب)، وبالطبع فإن آثار الأزمة في سورية استطالت أيضاً لتلقي بظلالها السلبية على نتائج هذه الجهود في ضوء تزايد الاحتياجات، أو خروج بعض المعاهد والمراكز من الخدمة جراء الاعتداءات الإرهابية المخربة، أو الاضطرار لتغيير برنامجها الوظيفي لتكون مراكز للإيواء، وتعمل الوزارة حالياً على استعادة الوظيفة الاعتيادية للمعاهد والمراكز قدر الإمكان، وعلى توظيف المباني التابعة لها لتكون بمثابة مؤسسات رعاية، كما تعمل بالتوازي من خلال مشاريعها الممولة من الموازنة الاستثمارية للوزارة على إحداث مراكز ضيافة جديدة للفئات التي تحتاج إلى عناية ورعاية خاصة، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع المجتمع لتطوير العمل وتقديم الخدمات من خلال تكامل الجهود والموارد الحكومية والأهلية المتخصصة، والجهود مستمرة لدى الوزارة لتفعيل عملية الرقابة الوقائية على عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفق برامج منتظمة لدى الوزارة، وهو ما يؤدي بتراكم أثره إلى منع استغلال ذوي الحاجة، وتركز الوزارة حالياً الجهود لدعم إشهار الجمعيات التي تهتم بشؤون الجرحى وذوي الإعاقة وتقديم الخدمات اللازمة لهم، أسوة بما تهتم به أيضاً لإشهار جمعيات أهلية تعنى بأسر الشهداء.

قانون واضح وتفسير مغاير

وفيما يخص القانون الذي ينص على إعانة مالية للمعاق، سألنا القادري.. لماذا يستثنى من هو أعزب رغم إعاقته الكبيرة؟ فأشارت أن القانون السوري الصادر بشأن رعاية ذوي الإعاقة رقم 34 لعام 2004 ضمن أحكام المادة 6 الفقرة 4 ينص على منح الأسر الفقيرة التي ترعى المصابين بالشلل الدماغي رواتب لمساعدتهم وإعانتهم، وفقاً لحالات الشلل الدماغي وخطورتها، حيث تم تقسيم هذه الحالات لثلاثة أنواع هي: الشلل الرباعي والثلاثي والشلل النصفي والشلل الشقي ووحيد الطرف، وعليه فإن القانون لم يمنع منح المعوق الأعزب الإعانة المذكورة، وإنما الإعانة تمنح للأسر التي ترعى مصابين بالشلل الدماغي كما سبق ذكره، وهناك خدمات أخرى تقدم من خلال المراكز والمعاهد التابعة للوزارة تعنى بالنواحي التعليمية والتمكينية والعلاجية، وتقديم المعينات الحركية، إلى جانب ذلك يقوم المجتمع الأهلي بتقديم الدعم والمساعدة المالية أو الصحية أو العينية (المعالجة فيزيائية- الأدوية-الكراسي والتجهيزات..الخ)، حسب أهداف كل جمعية ونوع الإعاقة التي تهتم برعايتها، وقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على مدى سنوات عملها المستمرة بالترخيص لإشهار مايفوق 90 جمعية تعنى بمجالات مختلفة من الإعاقة.

تحدٍّ أمام الوزارة

إعادة دمج الوزارتين، وكيف سينعكس ذلك على تطوير العمل؟ بالتأكيد هناك نقاط إيجابية عديدة للدمج، ولكن يبقى التحدي الأهم أمام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حالياً هو تحقيق الإيجابية اللازمة من قرار الدمج، وهي تكامل الموارد لهدف تكامل المخرجات، ولكن ليس بأسلوب العودة إلى الخلف وأداء المهام وفق ما كانت عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سابقاً، بل بأسلوب متقدم يستقي من الطموحات والخطط العملية التي تم العمل عليها خلال مرحلة فصل الوزارتين، لتكون تحدياً عملياً حتمياً تتابع الوزارة جهودها من خلاله للتمكن من التصدي إلى الاحتياجات الحالية والمتوقعة في مرحلة التعافي، وهذا بالطبع يتطلب جدية عالية في العمل وجهوداً استثنائية تتضافر فيها كافة الأيدي السورية من القطاعات المختلفة العام والخاص والأهلي، ولدينا نقاط قوة بأن الكادر العامل لدى الوزارة اعتاد مواضيع العمل ومواضيع الشأن الاجتماعي، وبالتالي من خلال دعمه وتطويرة وبناء قدراته سيكون مؤهلاً ليحقق قوة الوزارة، وسيعيد برمجة العمل المشترك بما يساهم في تقديم الأفضل للمواطن، ونورد على سبيل المثال كيفية تكامل المخرجات من خلال العديد من الملفات المشتركة، والتي سيتم التركيز عليها، كالحد من ظاهرة عمل الأطفال، وتفعيل دور مفتشي العمل في مكافحة هذه الظاهرة، والحد من انتشارها، والاستفادة من مخرجات الإغاثة الإنتاجية لتوفير فرص عمل، والأمثلة كثيرة.

ابتسام المغربي