“جيش الإسلام”: تربطنا علاقات خاصة بـ “إسرائيل”

فيما تحاول التنظيمات الإرهابية في سورية رسم صورة وديعة لنفسها على أنها “معارضة معتدلة” وتدأب الولايات المتحدة على دعمها وتسعى جاهدة لرفع صفة الإرهاب عنها رغم جرائمها التي لا تقل وحشية عن جرائم تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين خرج متزعم تنظيم جيش الإسلام الإرهابي المدعو محمد علوش بتصريحات جديدة تظهر من جديد ارتباط تنظيمه بكيان الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد فيها عدم وجود أي نية لدى إرهابييه لمحاربة الكيان الصهيوني أو استهدافه.

وأشار موقع بلومبرغ الأميركي إلى أن علوش أقر بالمساعدات القيّمة التي قدمتها إسرائيل للإرهابيين بمختلف فصائلهم فهي أمنت مستشفيات ميدانية للمصابين من إرهابيي تنظيمه والتنظيمات الأخرى بما في ذلك عناصر من تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، معتبراً أن هذا التصرف هو “لفتة إنسانية من إسرائيل”.

وفي دليل على ارتباط أهدافه بشكل وثيق بأهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي في سورية والمنطقة أقر المدعو علوش بأن تنظيمه يستهدف الدولة في سورية ولا ينوي إطلاقاً شن حرب على إسرائيل، وكشف أن السعودية التي تدعم فصيله الإرهابي

إضافة إلى مشيخات خليجية أخرى، عززت من علاقاتها سراً مع إسرائيل خلال فترة رئاسة باراك أوباما خوفاً من تحسن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران.

ويقول المحلل السياسي الأميركي مايكل ويس مؤسس كتاب “داعش.. داخل جيش الإرهاب”: إن المسلحين في جيش الإسلام يقومون بالترويج لخطاب إجرامي طائفي وعمدوا إلى استعراض أسرى لديهم في أقفاص حديدية في الشوارع واستخدام الأسرى كدروع بشرية لحماية أنفسهم من الغارات الجوية.

ولا تعد تصريحات متزعم تنظيم جيش الإسلام هي الأولى من نوعها لهؤلاء الإرهابيين الذين يحاولون تصوير أنفسهم كمعارضة معتدلة فقد تسابق العديد منهم للتزلف لإسرائيل ومحاولة كسب ودها، وخرج أحد متزعمي التنظيم التكفيري وهو المدعو إسلام علوش في آب الماضي على منبر إسرائيلي ليعطي الوعود والتعهدات لكيان الاحتلال الغاصب بالسير في ركبه للقضاء على المقاومة الوطنية وتوقيع اتفاق استسلام يتخلى بموجبه عن الأرض السورية المحتلة التي قدم من أجلها السوريون آلاف الشهداء.

وتعهد الإرهابي المعروف بفكره الإجرامي في حديث مع باحثة صهيونية بالعمل على تحقيق هدف إسرائيل بمحاربة المقاومة ومنع وصول السلاح إليها في موقف يعكس تلاقي المصالح المشتركة بين الجانبين الإرهابيين ضد المقاومة وذلك استكمالاً لسلسلة طويلة من التنسيق الإسرائيلي المفضوح مع عصابات من يسمونهم “معارضة سورية” حيث سبق أن زار العديد من أفرادها من أمثال كمال اللبواني وعصام زيتون “تل أبيب” لتنسيق جرائم المجموعات الإرهابية ضد السوريين.

عواصم- وكالات