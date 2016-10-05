بريطانيا تحصّن جنودها من القانون الإنساني الأوروبي!

فيما تتباكى الحكومات الغربية على حقوق الإنسان وتذرف دموع التماسيح على من تزعم أنهم مضطهدون خارج الحدود كما يسوقون للمجموعات الإرهابية في سورية ويحاولون ابتزاز الدولة السورية بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان، فهي تعمل جاهدة لحماية جنودها الذين شاركوا في حروب واعتداءات خارج الحدود عبر سن قوانين تحصنهم من الملاحقات القانونية.

بالأمس أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بريطانيا ستتخذ إجراءات لإعفاء عسكرييها من القانون الإنساني الأوروبي لتفادي تعرضهم لملاحقات تتعلق بعملياتهم الخارجية. وسيسمح مشروع القانون للعسكريين البريطانيين بعدم الخضوع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حين يشاركون في نزاعات في الخارج، بناء على تقييم الظروف في كل من الحالات.

وقالت ماي في بيان “ستعمل حكومتي من أجل أن يتم الإقرار لقواتنا بالعمل الممتاز الذي تقوم به. والذين يخدمون في الخطوط الأمامية سيحظون بدعمنا حين يعودون إلى البلاد”، وتابعت “سنبادلهم بعرفان جميلنا وسنضع حداً لنظام الشكاوى الكيدية التي لاحقت الذين خدموا في نزاعات سابقة”.

ويهدف المشروع الذي أعلن عنه خلال مؤتمر الحزب المحافظ المنعقد في بيرمنغهام بوسط إنكلترا، إلى منع رفع شكاوى ضد القوات المسلحة البريطانية بناء على “اتهامات زائفة”، بحسب زعم وزير الدفاع مايكل فالون، والذي قال: “تم استغلال نظامنا القضائي لتوجيه اتهامات زائفة إلى جنودنا بصورة معممة”، مضيفاً “هذا تسبب بمعاناة كبرى لأشخاص جازفوا بحياتهم لحمايتنا، وكلف دافعي الضرائب الملايين، وهناك خطر جدي بأن يمنع قواتنا المسلحة من إنجاز عملها”.

وأوضحت الحكومة في بيانها أن العسكريين البريطانيين سيواصلون الالتزام بأحكام اتفاقيات جنيف رغم إعفائهم من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأنشأت لندن هيئة أطلقت عليها اسم “فريق الادعاءات التاريخية في العراق” مكلفة بالتحقيق في الاتهامات التي يوجهها مدنيون عراقيون إلى جنود بريطانيين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين اجتياح العراق عام 2003 ورحيل القوات القتالية من هذا البلد عام 2009.

وفي 31 آذار 2016 كانت الهيئة تجري تحقيقات في 1374 حالة سوء معاملة واختفاء وقتل، وتمت حتى الآن تسوية 326 حالة وتقديم تعويضات بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه استرليني تقريباً (23 مليون يورو).

وكالات- البعث