البحـرية اليمنية تحــذر سفن تحالف بني ســعود مــــن اختــراق المياه الإقليميــة

حذرت القوات البحرية والدفاع الساحلي التابعة للجيش اليمني أمس سفن دول تحالف بني سعود من اختراق مياه اليمن الإقليمية دون إذن سابق، وقالت في بيان: بعد مرور أكثر من سنة ونصف ودول تحالف العدوان ترتكب أبشع الجرائم بحق شعبنا اليمني من قتل للأطفال والنساء والشيوخ وقصف للأسواق والمنازل والمنشآت الحيوية وكل مقومات الحياة وقتل للصيادين البسطاء وتدمير مركباتهم على السواحل وفي الجزر، مضيفاً: السبت الماضي استهدفت السفينة العسكرية الإماراتية نوع “سويفت” بصاروخ نوعي أدى إلى تدميرها أمام سواحل مدينة المخا، والتي كانت تقوم طوال الفترة الماضية بأعمال الدعم اللوجستي لدول التحالف.

إلى ذلك، رفضت السعودية طلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد بن الحسين بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن، وقال عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام السعودي: إن بلاده لا تؤيد دعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد رفض الخميس الماضي فتح تحقيق مستقل في انتهاكات العدوان السعودي باليمن، وطالب بدلاً من ذلك لجنة تحقيق وطنية بالتحقيق في الانتهاكات التي ترتكب بما في ذلك قتل مدنيين والهجمات على مستشفيات، وأثارت الخطوة خيبة أمل الناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين دعوا إلى فتح تحقيق مستقل خاصة في الغارات الجوية التي يشنها تحالف عدوان بني سعود على اليمن.

من جهته، شدد ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام ومنسق الإغاثة الطارئة للأمم المتحدة على أن الحل السياسي في اليمن، هو الكفيل بوقف المعاناة التي يواجهها الشعب اليمني، مشيراً إلى أنه سيصبح مناصراً للقضية اليمنية بعد ما شاهده في الميدان وما اطلع عليه في الحديدة وصنعاء، وقال في مؤتمر صحفي: إن هناك نحو 7 ملايين شخص لا يستطيعون تأمين وجبتهم القادمة، مضيفاً: إن نتائج زيارته، لا شك، ستصب في خانة إقناع المجتمع الدولي والأطراف المانحة بمضاعفة الجهود لمساعدة الملايين، معلناً تخصيص 60 مليون دولار لمساعدة الناس في الشريط الساحلي بالحديدة غربي البلاد.

في الأثناء، واصلت طائرات تحالف بني سعود استهداف مواقع في صنعاء ومحيطها، حيث استهدفت أحد المجمعات العسكرية في قلب المدينة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم وتضرر عدد من المساكن في حي البليلي القريب من مبنى وزارة الدفاع، كما استهدفت الكلية الحربية وكلية الهندسة العسكرية وقاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء.

سياسياً، وفيما يسعى المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالتحضير لإحياء مفاوضات السلام اليمنية، وضع وفد صنعاء محددات مرحلة التفاوض المقبلة، وشدد في بيان له على ضرورة اعتماد أي لقاءات ومباحثات قادمة على مقترح لحل شامل من قبل الأمم المتحدة تقدمه مكتوباً بصورة رسمية كأرضية للنقاش، ورأى أنّ المقترح يجب أن يتضمن قبل كل شيء بند وقف العدوان ورفع الحصار والتوافق على مؤسسة رئاسية جديدة تعنى بإصدار قرار تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، وإلّا فإنّه سيبقى مجرّد رؤية جزئية ومنقوصة.

ودان وفد صنعاء في بيانه صمت المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة عن التصعيد العدواني الخطير للعدوان السعودي-الأميركي على الشعب اليمني، مشيراً إلى أنّ الصمت الدولي يفرض تعقيدات إضافية على مسار المفاوضات ويتسبب في عرقلته، مؤكداً عدم رغبة وجديّة دول العدوان ومرتزقته في السلام، خاصة مع استمرار الأعمال التصعيدية الممنهجة على كافة المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والتي كان آخرها ارتكاب عشرات المجازر والمذابح الوحشية خلال الأيام الماضية بحق المواطنين في أكثر من محافظة يمنية، مضيفاً: إنّ تحالف العدوان يضيّق الحصار أكثر على اليمن من خلال تكثيف العمليات العسكرية في كل الجبهات والسعي إلى نقل البنك المركزيّ من أمانة العاصمة، بالإضافة إلى منع الرحلات الجوية نهائياً من وإلى العاصمة صنعاء.

وكالات