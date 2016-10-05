طالب بطرد السفير وقطع العلاقات الاقتصادية البرلمان العراقي: تواجد القوات التركية على أرضنا احتلال

رفض البرلمان العراقي أمس بالإجماع تواجد القوات التركية على الأراضي العراقية، وطالب بسحب السفير العراقي في تركيا وطرد السفير التركي من العراق، وذكر بيان للبرلمان العراقي صدر بعد جلسة اعتيادية نرفض قرار البرلمان التركي بتمديد بقاء للقوات التركية وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصف البرلمان تواجد القوات التركية بأنه تدخل سافر وشكل من أشكال الاحتلال، وطالب البيان الحكومة العراقية بطرد سفير تركيا من العراق وسحب سفير العراق في تركيا ، وقطع للعلاقات الاقتصادية وإيقاف تصدير النفط الخام العراقي عبر الأراضي التركية.

من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن محافظة نينوى ستعود لأهلها ودعا أهالي المحافظة إلى التعاون مع القوات الأمنية، وقال العبادي في كلمة إذاعية وجهها إلى أهالي الموصل: لقد حررنا كل مدن العراق من عصابة “داعش” ومحافظتي صلاح الدين والأنبار وأن الانتصار الكبير سيكتمل قريباً وسنحتفل بينكم هنا في الموصل ، وسنرفع راية العراق وسط مدينة الموصل كما رفعناها في الكثير من المدن والقرى التي عادت إلى حضن العراق وشعبه.

وبالتزامن مع كلمة العبادي انطلق بث إذاعة جمهورية العراق في الموصل ومقرها بلدة القيارة 60 كيلومتراً جنوبي الموصل لمساعدة سكان المدينة على البقاء آمنين خلال الهجوم العسكري المقبل لطرد مسلحي تنظيم “داعش” من المدينة وتحريرها.

وحسب رويترز فإن الإذاعة ستعطي تعليمات بشأن الطرق المحتملة للخروج الآمن والأماكن التي يتعين تجنبها وأين يجدون المساعدة وأرقام التليفونات التي يتصلون بها عند الطوارئ خلال الهجوم.

ميدانياً، أعلنت قيادة عمليات الأنبار تحرير منطقة الطرابشة شمالي الرمادي ورفع العلم العراقي فوق أبنيتها بعد هروب عناصر “داعش” منها، وأكد قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي عن تحرير 150 أسرة في جزيرة الرمادي كان يحتجزهم تنظيم “داعش” كدروع بشرية في البوعساف، وأضاف أن القوات الأمنية والعشائر تمكنت من تحرير جسر علي الحاتم في منطقة البوعساف وتواصل تلك القوات تقدمها نحو تطهير المنطقة من بعض الخلايا الإرهابية، وأن إعلان تحرير جزيرة الرمادي بات قريباً جداً.