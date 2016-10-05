مشاريع بـ (10,6) مليار ليرة غير كافية أمام 7500 مهندس وعامل

مشاريع بـ (10,6) مليار ليرة غير كافية أمام 7500 مهندس وعامل

05 / 10 / 2016 الصفحة الأولى

هذا المقال رقم : 36 من 45 من العدد 2016-10-5-15660

2016-10-5-15660

دمشق – كنانة علي:
يبدو أن جبهات العمل التي تتصدى لها الشركة العامة للبناء والتعمير على مساحة المحافظات وتقدر قيمتها بـ (10,6) مليار ليرة وتعود بمجملها إلى القطاع العام غير كافية بالقياس إلى الإمكانات والقدرات البشرية والفنية الموجودة في الشركة والتي تصل إلى  7500 عامل مهندس وفني وإداري وقوى عاملة مهنية وعدد لا بأس به من الآليات الهندسية والإنتاجية، إضافة إلى الآليات الجديدة التي تم شراؤها من خلال الخطط الاستثمارية المرصودة بالإضافة إلى الآلات المقدمة من وزارة الإسكان والأشغال العامة.
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