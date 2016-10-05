6 تشرين 1973. . عندما يتحول النصر العسكري إلى هزيمة سياسية وبالعكس

د. مهدي دخل الله

فهم العلاقة بين ما يحدث في الميدان وما يحدث في السياسة ضروري اليوم لأن حربنا ضد الإرهاب وداعميه يمتزج فيها العسكري بالسياسي، الميداني بالديبلوماسي. وكل خلل في هذا التوازن الدينامي بين الجانبين قد يؤدي إلى كارثة. وتقود سورية وحلفاؤها، خاصة روســـيا، هذا التوازن في حرب عالمية كان المطلوب منها إنهاء ظاهرة «الاستقلالية السورية» في المنطقة ومن ثم السيطرة عليها كاملة..

لذلك نحن اليوم بحاجة إلى مراجعة دروس تشرين كلها، خاصة تلك التجربة المرة حيث تحول الانتصار العسكري إلى هزيمة سياسية هزت الوطن العربي وقضيته المركزية .. فلسطين. سورية شاركت بالنصر العسكري لكنها لم تستطع منع الهزيمة السياسية لأن القرار كان في القاهرة..

المشكلة أن الهزيمة السياسية انعكست سلباً على القضية كاملة وبالتالي على جميع المشاركين في هذه القضية، وفي مقدمهم سورية، على الرغم من أنه لم يكن لها يد فيها. ليس هذا فحسب، بل إن سورية كانت الخاسر الأكبر لأنها بعد عام 1973 أضحت وحيدة تماماً في مواجهة العدو الإسرائيلي والدفاع عن فلسطين..

خسرت (إسرائيل) الحرب عسكرياً لكنها لأول مرة تسللت إلى البيت العربي عبر النافذة التي فتحتها اتفاقات كامب ديفيد. كانت الهزيمة السياسية العربية مضاعفة: خروج مصر من صف المواجهة ودخول (إسرائيل) إلى «الحصن العربي المنيع» بعد انهيار لاءات الخرطوم الثلاث الشهيرة. أول «ثمار» الهزيمة السياسية العربية وصول جيش المحتل الإسرائيلي إلى بيروت الأمر الذي كان من المستحيل تصوره في فترة ماقبل 1973، وآخر هذه «الثمار» الغزل بين غالبية الدول العربية والكيان الصهيوني بما في ذلك دخول السعودية إلى اتفاقات كامب ديفيد من نافذة «تيران و صنافير» ناهيك عن بيان البحرين الذي يشيد «بالمناضل» شيمون بيريز وتأثر الرئيس «الفلسطيني» محمود عباس أمام نتنياهو أثناء العزاء. هل نتحدث عن الزيارات «الودية» التي يقوم بها خليجيون إلى الكيان، أم الكتب المدرسية المصرية التي تعتبر (إسرائيل) دولة صديقة ؟؟..

بالمقابل .. استطاعت سورية تحويل هزيمة عسكرية إلى نصر سياسي كبير بدءاً من عام 1982. نذكر جميعاً المعركة الجوية غير المتكافئة بين (إسرائيل) وسورية في سماء البقاع اللبناني، ودخول الصهاينة إلى لبنان بما في ذلك العاصمة. كل هذا النصر العسكري للصهاينة حولته سورية إلى نصر سياسي للقضية العربية حيث أدى الصمود السياسي والتعامل الحكيم مع القوى المختلفة بما في ذلك أمريكا و فرنسا وما كان يسمى بالجامعة العربية إلى تحول بنيوي أدى في النهاية إلى صعود ظاهرة المقاومة وخروج (إسرائيل) من لبنان مهزومة ودون توقيع..

النصر السياسي الذي حققته سورية في لبنان مازال قائماً على الرغم من خروج الجيش العربي السوري، ويتمثل في أمرين، وجود مقاومة فعالة على الساحة السياسية هناك، ووجود جيش وطني لبناني متماسك للمرة الأولى في تاريخ لبنان المعاصر. هذا الجيش أسهمت سورية مع قائد الجيش آنذاك إيميل لحود في بنائه وفق العقيدة الوطنية اللبنانية فكان أن استطاع الحفاظ على وحدة لبنان في أصعب الظروف..

اليوم تجني سورية ثمرة هذا النصر السياسي في الشقيقة الجارة. فتصوروا كيف سيكون موقف لبنان اليوم تجاه مايحدث في سورية لولا وجود المقاومة وهذا الجيش الوطني فيه !!

mahdidakhlala@gmail.com