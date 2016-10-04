فن الوهم!!

تتزاحم التساؤلات والاستفسارات في أي نقاش يتناول واقع عمل وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن الكثير من الملفات الاجتماعية والحياتية للمواطن كعمالة الأطفال، ومكافحة التسول، وتوفير الرعاية للعديد من الفئات عبر إشرافها على مؤسسات ومعاهد الرعاية الاجتماعية، والغريب أنها لم تبادر خلال الأزمة إلى وضع خطة للطوارئ للتعامل مع المستجدات بطريقة تفاعلية، بل بقيت تعمل بنفس الوتيرة والآلية، والاختباء وراء الأحداث لتبرير ضعف وجودها في الشارع السوري، فلم تستطع تقديم نفسها للمجتمع من خلال خطة عمل واضحة الأهداف والخطوات، تبيّن فيها رؤيتها لكيفية معالجة الملفات المفتوحة منذ سنوات دون أي حلول، وهنا نستشهد بواقع عمل الجمعيات والمؤسسات المنضوية تحت مظلة المجتمع الأهلي بكافة أنواعها وتوجهاتها التي لا يخلو النقاش عنها من توجيه أصابع الاتهام لمجالس إداراتها التي يضعها الناس في موقع الشبه والتجريم، حيث يشككون في عملها، وتتهم بمحاولتها اقتناص الفرص والمكاسب على حساب المصلحة العامة، وطبعاً لا يُستثنى من ذلك أحد، حيث يسود التعميم، ووضع كل من يعمل تحت راية الجمعيات الأهلية والخيرية في خانة المستفيد، وهنا نسأل لماذا فشلت غالبية مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والجهات المعنية (وزارة الشؤون الاجتماعية) في حماية نفسها من الشبهات، وصيانة عملها من الانزلاق في مستنقع الفساد، وخسارة ثقة المجتمع بها، وإلى أي مدى نجحت وزارة الشؤون في أن تكون قاطرة للوحدة الاجتماعية والإنسانية، ورافعة قوية للجهود المبذولة في سبيل الإغاثة المجتمعية، وتقديم يد العون والمساعدة بمختلف أشكالها للمواطن السوري؟.

لا شك أن هذه التساؤلات المطروحة منذ سنوات لم ولن تجد إجابة شافية لها عند وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تتفنن في رسم الأوهام، حيث يمكن القول، استناداً للكثير من الشواهد، والدلائل المستنبطة من الواقع: إنها عجزت عن تفعيل نظام البطالة، والتقدم الاجتماعي للمحافظة، واستثمار رأس المال الاجتماعي بشكل فعال، بمعنى أنها لم تصل بعد إلى مستوى التخطيط لتقديم معونات حقيقية للمحتاجين، لا تقف عند حدود الدعم المادي، بل يندرج ضمنها تأمين فرص عمل عبر بوابات حقيقية وفعلية للعاطلين عن العمل، وبشكل يسهم بخفض العبء الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمع بدلاً من استمرار عملية استنزاف العمل الإنساني، والانشغال في دوامة المستحق من غير المستحق، وتشجيع الاتكالية، والاتكاء على المساعدات، خاصة مع وجود الجمعيات التي تلهث وراء البرستيج، والدعم المادي فقط دون أن يكون لها حضور فعلي في ميدان العمل الأهلي.

ورغم تقديرنا للجهود المبذولة لتطويرعمل الوزارة إلّا أننا وبكل صراحة، نرى أن هذه الوزارة، سواء قبل الدمج أو بعده، بحاجة إلى تكثيف حضورها الذي يتسم بالشكلية والتخفي وراء العديد من المبادرات الفردية الداعمة للعمل الأهلي والرعاية الاجتماعية بحيث يتم تجيير إيجابية عمل المجتمع الأهلي لحساب أدائها الذي نأمل أن يكون أكثر تفاعلية ووجوداً في الحياة العامة.

بشير فرزان