استعداداً لكأس التحدي والدوري الممتاز.. تعاقدات شبابية واعدة لكرة الكرامة

يبدو أن كرة الكرامة ممثّلة بفريقها الأول ستكون في الموسم المقبل في حلة شبابية جديدة من خلال التعاقدات الستة الجديدة التي قام بها مجلس إدارة النادي، واللاعبون الستة الذين سيلبسون القميص الأزرق هم: المهاجم حسن أبو كف من فريق تشرين، ولاعبا خط الوسط: طريف الزبدي القادم من فريق النواعير، ويوسف عرفة من تشرين، ولاعبو الكرامة العائدون إليه: الحارس حسين رحال من الجيش، وعامر تركاوي من الجيش أيضاً، وشعلان بيطار من الوحدة الدمشقي، وسيستمر عدد من اللاعبين باحترافهم مع الكرامة وهم: عبيدة السقي، وأنس بوطة، وفهد عودة، وعدي عيد، ومحمود اليونس، وبقاء أبناء النادي وهم: الحارسان عبد اللطيف نعسان حارس منتخبنا الأولمبي، وعبد المؤمن ملحم، والمدافعون: شاهر كاخي، وطه العايق، ومحمد القدور، وجهاد بسمار، ولاعبو الوسط: بلال المصري، وأمين الشبلي، وميلاد حمد، والمهاجم عبيدة كتوب، واللاعبون الشباب الذين تم ترفيعهم وهم: عروة الزرزوي كوسط يمين، وعمار مندو مدافع شمال، ومحمد الجندي كمهاجم، وزكريا الأيوبي خط وسط، وخالد حربه كمدافع، ومحمود زكريا مدافع، وهناك تعاقدات قادمة، وسيتم ترفيع بعض اللاعبين المميزين من الشباب، والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً.

ومن خلال هذه القائمة توضحت معالم الفريق الأزرق للموسم القادم الذي سينطلق في تشرين الثاني القادم بتسميته الجديدة “الممتاز”، وسيكون الكرامة أحد أقطابه الرئيسيين بعد أن تأهل إليه مباشرة مع الفرق الأخرى الخمسة التي لعبت في نهائي الدوري الماضي، وللعلم فإن كل اللاعبين الذين سيمثّلون الفريق تم اختيارهم من قبل اللجنة الفنية المختصة، والجهاز الفني للفريق.

وقد أكد مشرف الفريق، وعضو الإدارة ملاذ السباعي بأن اختيار هؤلاء اللاعبين جاء لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الدوري الممتاز، وأشار إلى أن مشاركتهم في كأس التحدي التي ستسبق الدوري ستكون بمثابة مباريات تجريبية بهدف تأقلمهم مع باقي زملائهم، مع العلم أن الفريق يشمل لاعبين من مختلف الأعمار الصغيرة، وذات الخبرة، لذا فإن الانسجام فيما بينهم مطلوب، وسيكون كأس التحدي فرصة مناسبة لهذا الانسجام.

حمص- نزار جمول