تعاقدات جديدة للمحافظة

جدد نادي المحافظة مؤخراً عقد اللاعب هاني الدهان، بعد أن قدم مستويات جيدة الموسم الماضي. و تعاقد النادي مع اللاعب حسام السمان لموسم واحد، بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي الاتحاد الحلبي الذي أعلن قبل شهر عن ضمه للاعب.

وأعلن المحافظة، قبل أيام، عن إبرام عدة صفقات أبرزها ضم أحمد شيحه حارس مرمى فريق النضال، ورائف حليمة، وعمر الترك لاعب فريق الجيش، وجابر خطاب، وجلال الدكر القادم من فريق حطين، وأحمد العلي لاعب فريق الاتحاد الحلبي.

ويقود الفريق المدرب أنس السباعي بعد أن قدم المدرب غسان معتوق استقالته، والسباعي درب الفريق قبل عام وشغل سابقاً منصب مساعد مدرب المنتخب الوطني ورئيس اللجنة الفنية في دمشق، ويحضر حالياً لشهادة الدكتوراه من جامعة تشرين – كلية التربية الرياضية.

دمشق- البعث