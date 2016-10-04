دوري تجريبي

أقر اتحاد كرة القدم بطولة كأس التحدي للأندية المتأهلة إلى الدور النهائي من دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، بهدف تنشيط الفرق الكبيرة التي لا تلعب الآن، وسيقام الكأس بأسلوب الدوري ذهاباً وإياباً، والفرق المشاركة هي الجيش والوحدة والشرطة والمحافظة والاتحاد والكرامة.

فريق الكرامة بإطار استعداداته للمشاركة بالدوري الممتاز، يهدف لأن تكون مشاركته في كأس التحدي مشاركة تجريبية، غرضها زيادة الاستعداد واختيار التشكيلة الأمثل ليشارك بها في الدوري، فمؤخراً عيّن نادي الكرامة جهازاً فنياً وإدارياً جديداً، واستقدم مجموعة من اللاعبين، هم حسين رحال، وعامر تركاوي من الجيش، وشعلان بيطار من الوحدة، ويوسف عرفة، وحسن أبو كف من تشرين، وطريف الزبدي من النواعير، وذلك بالإضافة إلى ترفيع بعض لاعبي فريق شبابه لينضموا لفريق الرجال.

فالهدف الأساسي لفريق الكرامة من مشاركته بكأس التحدي ليس الفوز باللقب، بل التحضير للدوري الممتاز من خلال المشاركة بهذه البطولة، إضافة للتدريبات اليومية المكثفة.. يقول المثل من عرف قدره وقف عنده، ونادي الكرامة تعامل بمصداقية مع جمهوره، فلم يعدهم بالفوز ببطولة كأس التحدي، فهو يعرف أنه لا يستطيع ضمن إمكانياته الحالية، لكنه وعدهم بالنتائج المرجوة من هذه المشاركة، التي نأمل أن تتحقق بأفضل صورة ليصبح الدوري الممتاز دورياً حماسياً أكثر يحتوي على مجموعة من الفرق التي ستزيد الدوري جمالاً.

وفي هذا السياق كانت (البعث)، قد تحدثت في مقالات وأعداد سابقة عن استعدادات باقي الأندية، فالاتحاد استقدم العديد من اللاعبين الكبار الذين من المتوقع أن يعيدوا ألق أهلي حلب السابق، وكان الجيش قد غيّر الجهاز الفني والتدريبي للفريق، وتعاقد مع بعض اللاعبين بهدف تحسين أدائه وخاصة من الناحية الهجومية، بينما الوحدة بالإضافة لتعاقداته الجديدة، فقد جلب العديد من التجهيزات الجديدة ويعد بموسم ناري، أما من ناحية الدوري التصنيفي، فقد كانت البداية مشجعة لنادي المجد، ويبدو أن عينه موجّهة للدوري الممتاز، وسيكون رقماً مزعجاً فيه لباقي الأندية.

هذه الأخبار تبعث في قلبنا السرور، فكلها تنبئنا بموسم جديد قوي لن يكون فيه التنافس بين فريقين فقط، بل مجموعة فرق ستدخل خط المنافسة، على أمل أن نرى بطلاً جديداً للدوري.

“البعث”