الأسلوب الأوروبي

في مباريات الجولة الماضية من الدوري الاسباني حصل التحول العجيب، فخسر برشلونة أمام سيلتا فيغو بنتيجة 3/4.

اللقطات الكثيرة التي شهدناها في المباراة وبعد المباراة لقطات تجعلنا نتحسّر على أوضاع كرتنا، ونفكر متى سنصل إلى نصف هذه الحالة الجميلة التي تظهر جمال هذه اللعبة.

بدأت المباراة بتقدم السيلتا فيغو بثلاثية نظيفة في أول نصف ساعة، ورغم ذلك لم يستسلم برشلونة، وسجل في بداية الشوط الثاني هدفين، قبل أن يسجل سيلتا فيغو الهدف الرابع، ومع ذلك واصل برشلونة اللعب وسجل هدفاً ثالثاً.

الجدير بالذكر هنا أن برشلونة، وربما هو أكثر ناد معروف وله شعبية في العالم، يحتل المركز الثاني قبل اللقاء، وسيلتا فيغو يحتل العاشر، ومع ذلك وجدنا هذه الحالة التنافسية الجميلة، الأمر الذي لا نراه بكرتنا، فإن لعب أحد الأندية لدينا ضد ناد آخر أفضل منه بالترتيب يدخل المباراة وهو مستسلم بالخفاء، ويعلن استسلامه مع أول هدف عليه.

أما ما حصل بعد المباراة فهو ما نتمنى أن نراه ولو لمرة واحدة في هذا الزمان، فقد أعلن سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة في لقاء صحفي أنه المسؤول عن خسارة فريقه، فمركزه مركز مؤثر، ولم تكن هذه أفضل مبارياته، وارتكب العديد من الأخطاء، ولم يقل أحد إن الحكم هو السبب وراء الخسارة.

مشاهد كثيرة يمكن أن نتعلّم منها في الدوريات الأوروبية، نتمنى أن يلاحظها القائمون، والعاملون، والمدربون، واللاعبون، علهم يساهمون ولو بشكل بسيط بتطوير كرتنا.