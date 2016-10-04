الشرطة بطلاً للدوري بكرة الطائرة شــريط : إحــراز الفــوز بفريــق شــاب وجديــد إنجــاز هــام

تمكن نادي الشرطة من إحراز بطولة الدوري في كرة الطائرة للرجال بعد فوز مستحق في المباراة النهائية على الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وذلك في المرحلة الثالثة من الدوري السوري لكرة الطائرة والذي شارك فيه أربعة فرق، هي الشرطة والوحدة والسلمية والسودا والذي جرى في مدينة الفيحاء الرياضية من 30 أيلول وحتى 2 تشرين الأول.

مدرب فريق الشرطة مفيد شريط، أشار في تصريح للبعث أن المرحلة الثالثة من الدوري كانت قوية جداً، وكانت الفرق متقاربة في المستوى الفني، حيث شهدت هذه المرحلة منافسة شديدة بين الفرق، ونجح الشرطة في التفوق رغم حرمان أكثر من سبعة لاعبين من المخضرمين من المشاركة نتيجة قرار اتحاد اللعبة بعدم السماح لأكثر من لاعبين ممن تتجاوز أعمارهم 30عاماً من المشاركة ما أدى إلى مشاركة فريق الشرطة بلاعبين أعمارهم مناسبة، ولكنهم لا يملكون خبرة المخضرمين، ورغم ذلك تمكنوا من إحراز اللقب والحصول على بطولة الدوري السوري لكرة الطائرة نتيجة اللعب الجماعي الاحترافي، والتقيد بالتعليمات، وتعبئة الفراغات، وتوالي الضربات الساحقة، والتوزع الصحيح في الملعب.

ولفت شريط إلى أن مباريات هذا العام، شهدت قوة في الأداء، وخصوصاً المباراة مع فريق سلمية التي كانت مرهقة بشكل كبير للجانبين نظراً للإمكانات التي يتمتع بها لاعبو فريق السلمية، والتقارب في النتيجة على مدى المباراة إلى أن حسمها لاعبونا بفارق نقطتين في الشوط الخامس، وكانت المباراة مع فريق الوحدة من المباريات الندية والتي تمكنا فيها من التفوق، بينما كانت المباراة مع السودا أسهل قليلاً رغم الخبرة الكبيرة للاعبي فريقهم، وأثرت الأخطاء التحكيمية التي شهدتها البطولة على مجريات عدد من المباريات في مرة ثانية خلال هذا الموسم بعد دوري الشباب.

وختم شريط بالتأكيد على مواصلة التمرين للمشاركة في كافة الاستحقاقات القادمة والحفاظ على ما تم اكتسابه، مشيراً إلى أن مصلحة الفريق كانت العامل الأهم في اختيار اللاعبين الأساسيين والاحتياط، ومن سيلعب من المخضرمين، حيث كانت النتيجة جيدة، وتم تحقيق اللقب وإحراز بطولة الدوري السوري لكرة الطائرة.

ومثل فريق الشرطة الذي أحرز بطولة الدوري: الكابتن خطار ضعون، بسام أسود، ومحمد مقرقد، وأنس الماهر، ومهند إسماعيل، ونورس شهابي، وسمير غنام، ورامي جديد، وريمون مارديني، وإبراهيم الذياب، وأديب عمران، وأحمد قصار، بإدارة المدرب مفيد شريط، ومساعد المدرب إبراهيم خاروف.

مرهف هرموش