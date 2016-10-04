التجربة اليابانية تدحض ما تشيعه التقارير الدولية حول سلبيات الاعتماد على الذات

دمشق-البعث:

قارب خبراء اقتصاديون التجربة اليابانية في قياس أفق معاودة النهوض السوري من زاوية التفاؤل، إذ يلحظ المتتبع للتجربة اليابانية، والنهوض الفريد لاقتصادها، إثر هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، أن أس نجاح هذه التجربة يكمن باعتمادها على الذات بتعزيز بنيتها الاقتصادية والبشرية من جهة.

ويعتبر هؤلاء أن مثل هذه المقاربة تدحض كل ما يشاع ويسرّب من تقارير للمنظمات الدولية عن صعوبة وربما استحالة النهوض الاقتصادي لأي دولة تتعرّض لأزمة ما كما الحال في سورية.

في المقابل لا ننكر أهمية الخبرات والمساعدات والاستثمارات الأجنبية وما تقدّمه من دعم لوجستي ومادي ومعرفي لأي دولة كانت، إلا أن قدومها واستدامتها وجديتها، مرتبط إلى حد كبير بالمناخ والوضع الأمني الداخلي والإقليمي والدولي من جهة، وبالمواقف السياسية والأيديولوجية من جهة أخرى، وذلك وفق ما يؤكده الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية الذي اعتبر أنه لابد من الاعتماد على الذات واستنهاض جميع الطاقات الحقيقية البشرية والمادية والتمويلية المحلية السورية، بما فيها الطاقات العلمية والأكاديمية البحثية، التي يجب أن تُشكّل المنصة الصلبة التي من شأنها تدعيم الجانبين الكمي والنوعي لعملية إعادة الإعمار، ودفع عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة المستدامة بشكل عام.