شركات عربية وأجنبية تستقصي مرحلة التعافي في السوق العقارية السورية

دمشق-كنانة علي:

تعمل هيئة التطوير والاستثمار العقاري على تشجيع جذب الاستثمارات بتأسيس شركات تطوير عقاري محلية جديدة، وكذلك من قبل المغتربين السوريين في الخارج المتحفزين لدخول السوق السورية والمساهمة في بناء البلد وكذلك من الدول الصديقة.

وأمل الدكتور أحمد الحمصي مدير الهيئة في تصريح خاص لـ”البعث” خيراً من النشاط الملحوظ في الوقت الحالي كزيارات لمستثمرين محليين وسوريين مغتربين وبعض الشركات العربية والأجنبية التي تحاول أن تستقصي السوق العقاري السورية لتضع تصوّراتها لمرحلة التعافي وتخطط لدخول السوق السورية مستقبلاً، حيث تمّت ملاحظة حماسة وجدية للعمل والمساهمة في عملية البناء وإعادة الإعمار من خلال اللقاءات التي أجريت، وأبدى تفاؤلاً بعودة الاستقرار والأمان قريباً، ما يستدعي تلقف مرحلة من التعافي تتضافر فيها الجهود لمرحلة جديدة وتحقيق الأهداف التي أنيطت بالهيئة وفق الاستراتيجية المرسومة لها.

وأضاف الحمصي: إن الهيئة قامت بدراسة مشاريع التطوير العقاري المحدثة واختارت المشاريع ذات الأولوية منها والتي تسمح الظروف الراهنة بالمباشرة بتنفيذها

وتقوم الهيئة بالاتصال مع الجهات الإدارية التي تتبع لها المشاريع ذات الأولية لمساعدتها بالإعلان عن تنفيذ تلك المشاريع وذلك بوضع دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية واللازمة لعملية الإعلان عنها لتنفيذها ترافق ذلك مع تشكيل فرق عمل مشتركة بين الهيئة وتلك الجهات الإدارية، كما تقوم الهيئة مع الجهات الإدارية بإعادة النظر في مناطق التطوير العقاري المحدثة ذات الأولوية لتجزئتها إلى مراحل يسهل التقدم إلى تنفيذها من قبل المطورين العقاريين المعتمدين لدى الهيئة وتشجع الهيئة المستثمرين باستمرار.