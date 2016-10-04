العلاقة بين المثقف والسياسي في لقاء مفتوح باتحاد الكتاب

دمشق-محمد عرفات:

تحت عنوان “السياسي والثقافي.. ضرورة التكامل والارتقاء”، أقام فرع دمشق لاتحاد الكتّاب العرب، أمس لقاءً جمع الرفيق رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري الدكتور خلف المفتاح مع عدد من الأدباء والمثقفين، للنقاش والتحاور، بهدف خلق وعي مجتمعي منسجم ومتفاهم وقادر على إدراك حقيقة ما يجري في ظل الأزمة التي تواجه مجتمعاتنا.

وتحدّث الرفيق المفتاح عن أهمية أن تكون المحاور الجامعة ونقاط الالتقاء المشتركة بين السياسي والثقافي متمثّلة بالحرص على المصلحة العامة والمضي قُدماً نحو تحقيقها، وبالعمل على إشاعة ثقافة التناغم والتآلف بين أفراد المجتمع، وذكر أن الحديث عن العلاقة التي تجمع بين السياسي والمثقف، يتطلّب الإشارة إلى ضرورة وجود مناخ من الحرية والديمقراطية، يعطي للفرد القدرة على التعبير عن آرائه بمنتهى الحرية والشفافية.

ولفت إلى ما يقع على كاهل السياسي من بناء للمؤسسات وتطويرها، وإلى دور المثقف في بناء الأفراد والمجتمعات ونشر الوعي والمعرفة بين صفوف المواطنين، موضحاً ضرورة أن يكون هناك تناغم في دورَي المثقف والسياسي خدمةً للمصلحة العامة وإعلاءً لشأن الوطن، كما أشار إلى أن للساسة دوراً هاماً في قيادة المجتمعات والأوطان، لكنّ المفكرين والمثقفين بإمكانهم طرح أفكار قائدة يكون لها تأثير محوري وكبير، خاصةً أن القيادة اليوم تتجلى بالأفكار الذكية والإنجاز.

ورأى أن من أهم أسباب فشل المشروع النهضوي العربي، أنه كان مشروعاً نخبوياً اعتمد على نخبة المجتمع وبقي سجالاً بين المفكرين والمثقفين، موضحاً أهمية نزول المثقف والسياسي إلى الشارع والاطلاع عن كثب على واقع المجتمع وسلبياته حتى يعمدا إلى تغييره والارتقاء به، كما تطرّق إلى المشروع الوطني الكبير الذي جاء به السيد الرئيس بشار الأسد منذ تسلمه قيادة سورية في عام 2000، وإلى جهود دول الغرب والرجعية العربية وعملها الدؤوب باتجاه إفشال هذا المشروع وإثارة المؤامرات وتدبير المخططات للحيلولة دون تحقيقه، ولحرف سورية عن نهجها وثوابتها الوطنية.

وذكر الرفيق المفتاح أنه لا يوجد تباعد بين الثقافتين الوطنية والقومية، وأن المطلوب اليوم التركيز على الفكرة الوطنية الجامعة واستنهاض الهمم، خاصةً أن فكرة الوحدة التي يحلم بها العرب أجمعين تستدعي بناء أوطان قوية، الأمر الذي ينفي وجود أيّ تناقض بين القومية وتعزيز الفكرة الوطنية، وتطرّق إلى المحاولات الدؤوبة لجماعة “الإخوان المسلمين” واشتغالهم طوال تاريخهم من أجل القضاء على الفكرة القومية الجامعة وفكرة العروبة، ومحاربة كل التيارات الفكرية التي تنظّر للقومية العربية والأحزاب والقوى السياسية التي تنادي بالوحدة العربية، الأمر الذي جعل هذه الجماعة تبذل كل قواها لمحاربة حزب البعث وفكره.

وأشار الأدباء والمثقفون المشاركون إلى أن العلاقة التي تجمع السياسي والثقافي شائكة وجدلية، وكانت طوال عقود مثار نقاش طويل في المؤسسات الفكرية، مبيّنين أن هناك سياسيين حاولوا أن يتزينوا برداء المثقفين، الذين عمل بعضهم أيضاً على لعب دور السياسي والوصول إلى مناصب عليا، كما رأوا أن المثقفين العرب في الأردن ومصر وفلسطين المحتلة لم يستطيعوا القيام بدور فعّال لتلافي قيام السياسيين والقادة في هذه الدول بعقد معاهدات سلام مع “إسرائيل”، مؤكدين أن هؤلاء المثقفين لم يكن دورهم على قدر المأمول منهم.

وأوضح المشاركون أن المثقفين السوريين أثناء الأزمة الراهنة توزّعوا بين فئات ثلاث، الأولى ابتعدت عن القيام بالدور الوطني المنوط بها، بعد أن كانت المنابر تضج بصوتها قبل العدوان، أمّا الثانية فقد انتهجت طريقاً معادياً للوطن وكرّست كل جهدها للتأليب على الوطن والتآمر عليه، بينما الفئة الثالثة اكتشفت منذ بداية العدوان المخططات التي تدبَّر للوطن وتحاك ضده، وعلمت أن هناك مؤامرة تسعى باتجاه تمزيق الوطن وإشاعة الفُرقة والخلاف بين أفراد المجتمع، وبيّنوا أن المثقفين الموجودين الآن على الساحة العربية يتنوّعون بين ثقافة البترودولار التي تمولها وتسيطر عليها مشيخات الخليج، وبين الثقافة الإسلاموية الغالب عليها الفكر الجهادي المتطرّف والعقيم، وبين الثقافة الكولونيالية التي يخضع المنتسبون إليها لهيمنة وسطوة دول الغرب، مشيرين إلى أن هناك مثقفين وطنيين وقوميين يبذلون قصارى جهدهم للدفاع عن قضايا أمّتهم والذود عنها، ولإحداث منظومة معرفية ووعي كبيرَين بين أفراد وطنهم.