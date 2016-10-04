الحكومة تقدّم حصيلة عملها خلال شهرين عباس: تحويل عناوين البيان الوزاري إلى مسارات عمل

دمشق-عمر المقداد:

بدأت أعمال الجلسة الأولى من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني لمجلس الشعب، أمس، برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وأعضاء الحكومة.

وأشارت عباس إلى أهمية العناوين التي قدّمتها الحكومة في بيانها الوزاري قبل أكثر من شهرين، والتي تحتاج منها إلى ترجمة حقيقية يلمس نتائجها المواطن وتعود بالخير على الوطن، وقالت: لقد لاحظنا كسلطة تشريعية ورقابية مؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه، نأمل أن تستمر وتتحوّل إلى مسارات عمل مبرمجة من حيث الآليات والبرامج الزمنية، وأن يرافقها تحرّكات للفريق الحكومي على مختلف الصعد.

وتناولت رئيسة المجلس الوضع الميداني والسياسي وتشعباته الإقليمية والدولية واعتبرت أنه غاية في التعقيد، معتبرة أنه بالرغم من هذه التعقيدات والمحاولات الحثيثة لتأزيمه، إلا أن مسار الأحداث ميدانياً وسياسياً يسير باتجاه رؤية الدولة السورية للحل على أساس محاربة الإرهاب كأولوية دولية، والحوار والمصالحة بين أبناء الوطن وتسوية أوضاع المغرر بهم كأولوية وطنية.

من جانبه قدّم خميس حصيلة عمل الحكومة خلال الشهرين الماضيين، وأكد أن الحكومة عملت على محورين: الأول يتعلّق بالأولويات العاجلة، وفي مقدّمتها الدعم الكامل للقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، وإعادة تدوير عجلة الإنتاج في القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتأمين احتياجات المواطنين، والثاني: وضع استراتيجيات تساعد الدولة والمجتمع على تجاوز آثار الحرب وأضرارها الفادحة، والسير قدماً نحو إعادة إعمار وبناء سورية المتجدّدة الموحدة صاحبة السيادة والقرار، وأضاف: تمّ البدء بإعداد آلية لتطوير هيكلية قطاع مجلس الوزراء كمؤسسة، وإعداد نظام داخلي جديد يتناسب والظروف الحالية ومتطلّبات العمل للفترة المستقبلية، مبيّناً أن الحكومة تدرس حالياً رؤية لإضافة تعويضات للقوات المسلحة تحت مسمى “تعويض مهمات لعملهم”، وسيكون هذا الأمر قيد التنفيذ قريباً، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تطوير آلية العمل بما يخص ملف الشهداء والجرحى بهدف وصول مستلزمات ومخصصات ذويهم دون أي عناء.

وأشار خميس الى أن الملف الآخر الضاغط الذي تعمل عليه الحكومة هو الملف الاقتصادي لتأمين المتطلبات الأساسية اليومية لأبناء الوطن، لافتاً إلى أنه كانت هناك خطوات كبيرة في مجال تسهيل عملية التصدير، وكشف، في الوقت نفسه، أن الحكومة وضعت خطة لإطلاق 11 مشروعاً تنموياً في الريف وتمّ تخصيص موازنتها، وأولويات وآلية عمل لتشجيع الزراعة وتأمين كل متطلبات إعادة الإنتاج الزراعي بكل المكوّنات، وزادت قيمة الموازنة المخصصة للقطاعين الزراعي والصناعي، ولفت إلى أنها بصدد استيراد 7000 بقرة وتسهيل استيراد كل مستلزمات الدواجن ورفع إنتاج البيض من 17 مليون بيضة سنوياً إلى 50 مليون بيضة.

كما كشف أن لدى الحكومة دراسة لأعداد عمال العقود المؤقتين، وستبدأ بتثبيت عقود ذوي الشهداء، وهم نحو 22 ألفاً، إضافة إلى تثبيت العاملين المؤقّتين عبر خطوات تدريجية من خلال الملاكات المتوفّرة.

وحول قطاع الطاقة، أكد خميس أن القطاع النفطي سيشهد خلال الأشهر القريبة تحسّناً في تأمين مستلزمات الإنتاج وفي تأمين مستلزمات المواطنين من المحروقات والحاجة اليومية.

ومن ثم أفسحت رئيسة المجلس المجال أمام أعضاء المجلس لتقديم مداخلاتهم، التي تركزت على القضايا المعيشية والخدمية، فدعا المتحدّثون للإسراع بمشروع إعادة الإعمار ومنح ذوي الشهداء والجرحى من المدنيين بطاقة شهيد، وتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة، وإعادة العمال، الذين صرفوا من العمل ولم تتمّ إدانتهم قضائياً، إلى وظائفهم، وإيجاد خطة اقتصادية حكومية واضحة خاصة بالمستوردات والصادرات، والقضاء على ظاهرة تهريب السلع التي تضر بالاقتصاد الوطني، وكبح جماح الأسعار وضبطها وإطلاق عملية الإنتاج للحد من التضخم ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بالاقتصاد الوطني بشقيه الزراعي والصناعي.

وفي معرض ردّه على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أوضح المهندس خميس أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعدّت اللمسات الأخيرة لتطبيق قانون التطوير العمراني على جميع المحافظات، وهو أهم نقطة بالنسبة لمرحلة إعادة الإعمار، وأضاف: إن تطوير العملية الإنتاجية والاقتصادية من أولويات الحكومة إلى جانب تسويق محصول الحمضيات وتصديره، حيث تمّ اتخاذ إجراءات تسهّل عمليات التسويق والتصدير وهناك فريق حكومي يشرف على ذلك.