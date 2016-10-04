أعلنت واشنطن تعليق التعاون الثنائي مع روسيا بشأن الملف السوري. فيما أكد وزير الخارجية الروسي أن التوافقات الأخيرة بين روسيا وأمريكا باتت طي النسيان بسبب غموض نهج الإدارة الأمريكية.

ماحدث أمس كان متوقعاً إذ حاولت الإدارة الأمريكية منذ إعلان الاتفاق يوم 9 أيلول الماضي أن تستغل فترة سريانه لتعطي المجموعات الإرهابية فرصة لالتقاط الأنفاس وتجميع قواها لشن هجمات واسعة على حلب وحماة ودرعا وليس تهيئة الظروف الملائمة لحل الأزمة كما حاولت الإيحاء بذلك من خلال دبلوماسيتها المعلنة ومحاولة إظهار جديتها بإيجاد مقاربات مشتركة مع روسيا حول سورية، وهذا ما دعا الكرملين إلى إعلان فشل المحادثات.

وفيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن واشنطن لا تتعاون بشأن تحديد مواقع المجموعات الإرهابية في سورية رغم دعوات موسكو إلى ذلك، مشدداً على أن الغرب يستخدم ورقة الملف الإنساني في كل مرة يحقق فيها الجيش العربي السوري بمساندة القوى الجوية الروسية الانتصارات على الإرهابيين، لفت نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تخجل من سياساتها في سورية وأصبحت تفصح عنها علناً، لافتاً إلى أن مرحلة الأسابيع الأخيرة كانت مقلقة وكشفت عن الكثير مما كان مخفياً خلف خطاب الأمريكيين. في وقت أكد الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف أن سورية دولة شريكة في محاربة الإرهاب، معرباً عن استعداد بلاده للتعاون معها واستقبال خبراء عسكريين سوريين للتدرب في قاعدة القوات الخاصة في الشيشان

ويبدو أن التنظيمات التكفيرية قد تلقت الإيعاز من مشغليها في الخارج برفع وتيرة إجرامها بحق المدنيين الأبرياء وأسفر تفجيران إرهابيان في ساحة العاصي في حماة إلى ارتقاء شهيدين وإصابة 12 مواطناً بجروح بينهم مصور “سانا” وكانت الحصيلة يمكن أن تكون أكبر بكثير لو استطاع انتحاري ثالث تفجير نفسه أثناء إسعاف الجرحى إذ تمكن أبطال جيشنا من قتله قبل أن يقدم على فعله الإجرامي.

وسط هذه الأجواء تابعت وحدات من قواتنا المسلحة عملياتها في ملاحقة إرهابيي داعش والنصرة حيث نفذ سلاح الجو طلعات مكثفة على تجمعات إرهابيي جيش الفتح في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي وكبدهم خسائر بالأفراد والعتاد. في حين قضت وحدات أخرى على إرهابيين من جبهة النصرة شرق تلبيسة ودمرت آليات لتنظيم داعش في محيط تلال الصوان بريف حمص.

وفي التفاصيل، ارتفع عدد ضحايا التفجيرين الإرهابيين الانتحاريين اللذين وقعا ظهر أمس في ساحة العاصي بمدينة حماة إلى 3 شهداء. وقال مصدر في قيادة شرطة حماة أن أحد جرحى التفجيرين ارتقى شهيداً متأثراً بإصابته البليغة ما يرفع عدد الشهداء إلى3 و11 جريحاً، وأضاف إن إرهابياً انتحارياً فجر نفسه في ساحة العاصي ظهر أمس وتبعه بعد نحو ربع ساعة تفجير إرهابي انتحاري ثان نفسه بحزام ناسف، لافتاً إلى أن عناصر الجهات المختصة قضت على إرهابي ثالث كان يحمل حزاماً ناسفاً قبل أن يفجر نفسه بين المواطنين وفرق الإسعاف التي حضرت إلى المكان لإسعاف الجرحى.

وكان المصدر قال في وقت سابق أن التفجيرين الإرهابيين تسببا بارتقاء شهيدين وإصابة 12 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في المكان. وذكر مراسل سانا في حماة أن من بين الجرحى الزميل إبراهيم عجاج مصور الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” الذي كان يقوم بتصوير الأضرار الناجمة عن التفجير الإرهابي الأول حيث أصيب بجروح متوسطة الخطورة نتيجة التفجير الإرهابي الثاني، وأكد أن الزميل عجاج بحالة صحية مستقرة وتم نقله إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج الطبي اللازم.

وفي الحسكة فجّر إرهابيون عبوة ناسفة داخل صالة السنابل للأفراح قرب قرية صفية على طريق الحسكة القامشلي وذلك خلال إقامة عرس في الصالة، ما أدى لارتقاء 30 شهيدا

وإصابة 90 شخصا بجروح.

ميدانياً، نفذ سلاح الجو طلعات مكثفة على تجمعات إرهابيي جيش الفتح، طلعات تركزت على مواقع انتشار الإرهابيين في اللطامنة وطيبة الإمام ومعان وعطشان والكبارية والقاهرة وسكيك وكوكب ومحيط كراح ووادي حسين وتل بزام بريف حماة الشمالي وأسفرت عن تدمير دبابات وعربات مزودة برشاشات ومدافع وسقوط قتلى بين صفوفهم.

وفي ريف حمص نفذت وحدة من الجيش كميناً محكماً ضد مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة ما أسفر عن مقتل كامل أفراد المجموعة وتدمير أسلحتهم وعتادهم في مزارع أبو العنز شرق بلدة تلبيسة.

وفي الريف الشرقي تأكد تدمير آليات بعضها مزود برشاشات والقضاء على عدد من إرهابيي تنظيم داعش خلال عمليات نوعية لوحدة من الجيش على تجمعاتهم في محيط تلال الصوانة.

وفي درعا وريفها وجهت وحدة من الجيش ضربات دقيقة على بؤر إرهابية في منطقة درعا البلد أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد وتدمير أحد أوكارهم ومرابض مدفعية وهاون كانوا يستخدمونها في استهداف الأحياء السكنية الآمنة، ودمرت وحدة أخرى جرافة للإرهابيين كانت تقوم بأعمال تخريب وتجريف للمنازل والأراضي الزراعية في محيط سجن غرز بريف مدينة درعا الجنوبي الشرقي.

إلى ذلك قضت وحدة من الجيش على 3 إرهابيين من بينهم المدعو ملوح العايش أحد قياديي ما يسمى ألوية العمري وذلك خلال كمين محكم نصبته لمجموعة إرهابية كانت تستقل آلية دفع رباعي على طريق بلدة أيب- جدل بريف درعا.

واعترفت التنظيمات الإرهابية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل الإرهابي “العايش” متأثراً بإصابته بعد نقله إلى مشافي الأردن.

لافروف: التوافقات بين روسيا وأمريكا باتت طي النسيان

سياسياً، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التوافقات الأخيرة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة حول سورية باتت طي النسيان بسبب غموض نهج الإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أن موقف واشنطن المبهم من تصرفات “المعارضة السورية” يعرقل تنفيذ تلك الاتفاقات. وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الكمبودي براك سوكهون في موسكو أن التوافقات الروسية الأمريكية بشأن سورية علقت بسبب عدم الوضوح في كيفية رؤية واشنطن لنهج المعارضين وبسبب سياسة عدد من جماعات المعارضة والمسلحين الذين يرفضون تلك الاتفاقات أو يتهربون من تنفيذها، مبيناً أن إعادة تنفيذ التوافقات يتطلب إزالة كل غموض في هذا النهج.

كما وصف لافروف التصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين والخطوات الأمريكية بشأن سورية بأنها متباينة داعياً الإدارة الأمريكية إلى التخلي عن المواربات.

وفي تعليقه على التسريبات عن لقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع مجموعة ما تطلق عليها واشنطن معارضة معتدلة في سورية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي قال لافروف: إن الموقف الحقيقي للبيت الأبيض حول سورية يتميز بالتناقضات وكان بود الجانب الروسي أن يُزال أي غموض عن طريق تنفيذ الاتفاقات الروسية الأمريكية بشأن سورية، معتبراً أنه لا داعي لإصدار تعليقات رسمية على هذه التسريبات.

ورداً على القرار الأمريكي، قالت وزارة الخارجية الروسية: “إن واشنطن لم تفِ بالتزاماتها حسب الاتفاقات حول سورية”، وأضافت ماريا زاخاروفا، المتحدّثة باسم الوزارة، “إن إجراءات واشنطن سمحت للإرهابيين في سورية بإعادة ترتيب صفوفهم”.

وكان مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الروسية قال في وقت سابق: “إن قرار واشنطن تعليق التعاون الثنائي مع موسكو بشأن الملف السوري مخيب للآمال”.

غاتيلوف: واشنطن لا تتعاون بشأن تحديد مواقع الإرهابيين

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن واشنطن لا تتعاون بشأن تحديد مواقع المجموعات الإرهابية في سورية رغم دعوات موسكو إلى ذلك، وقال: إن روسيا دعت الولايات المتحدة مراراً إلى مقارنة الخرائط بخصوص أماكن وجود المجموعات الإرهابية المختلفة في سورية إلا أن واشنطن لا تذهب إلى التعاون في هذا الشأن، وأشار إلى أن ما تسمى المعارضة المعتدلة في سورية تعزز تحالفها مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وأن هذا الأمر أصبح واضحاً. وتابع غاتيلوف: إن الوضع في حلب شكل محور النقاشات الحالية بين موسكو وواشنطن، مشيراً إلى أن الطرفين لم يتوصلا إلى تفاهمات بشأن سورية.

من جهة أخرى بين غاتيلوف أنه من الصعب تخيل إرسال بعثة سلام أممية إلى سورية وأنه يجب أخذ موافقة الأطراف المتنازعة، معتبراً أنه لا يمكن التعويل على هذا في سورية الآن.

وفي وقت لاحق أكد غاتيلوف أن الغرب يستخدم ورقة الملف الإنساني في كل مرة يحقق فيها الجيش العربي السوري بمساندة القوى الجوية الروسية الانتصارات على الإرهابيين في سورية.

ودعا غاتيلوف في تصريح لمراسل سانا في موسكو إلى حل المسائل الإنسانية بصورة إيجابية عبر الجهات المختصة التابعة للأمم المتحدة والموجودة في سورية وقال لنا اتصالات مع الوكالة التابعة للمنظمة الدولية ونعمل بصورة وثيقة مع الحكومة السورية التي بذلت الشيء الكثير من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة وإذا تذكرنا دير الزور فإنه يجري هناك إنزال المساعدات الإنسانية التي يرسلها برنامج الغذاء العالمي من الجو بمساهمة طائرات روسية ونسعى من جهتنا لحل هذه المسائل وتقديم كل مساعدة ممكنة لذلك.

من جهته أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عدم تلقي روسيا أي إخطار من الولايات المتحدة بإلغائها الاتفاق الروسي الأمريكي حول سورية، وقال: إن أحداً لم يبلغ روسيا بإلغاء الاتفاق الروسي الأمريكي وهو قابل للاستئناف، مشيراً إلى أنه بالإمكان وضع لمسات جديدة يقوم برسمها الخبراء العسكريون من الجانبين في حال تطلب الأمر ولكن السؤال الذي يطرح هنا هو: هل واشنطن مستعدة لحل دبلوماسي أم أنها محت كل ذلك؟، وحذر ريابكوف من أنه في حال أعلنت الولايات المتحدة الخروج من الاتفاق فإن ذلك سيشكل خطأ استراتيجياً كبيراً.

وتابع ريابكوف: إن الولايات المتحدة لم تعد تخجل من سياساتها في سورية وأصبحت تفصح عنها علناً، لافتاً إلى أن مرحلة الأسابيع الأخيرة كانت مقلقة وكشفت عن الكثير من المستور وما كان مخفياً خلف خطاب زملائنا الأمريكيين .

قاديروف: سورية دولة شريكة في محاربة الإرهاب

في الأثناء أكد الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف أن سورية دولة شريكة في محاربة الإرهاب، معرباً عن استعداد بلاده للتعاون معها واستقبال خبراء عسكريين سوريين للتدرب في قاعدة القوات الخاصة في الشيشان، وقال: لا يوجد مدربون من الشيشان في سورية وليس هناك خطط لذلك فهذا الأمر ليس من اختصاصنا بل إنه من اختصاص القائد الأعلى في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأضاف الرئيس الشيشاني :إن بلاده مستعدة لدعوة العسكريين السوريين للتدريب في المركز الدولي لتحضير القوات الخاصة في غوديرميس، موضحاً أن الدولة السورية هي دولة شريكة وخاصة الآن حيث ينتشر الإرهابيون فيها وفي العالم ونحن جميعاً نحارب الإرهاب.

إيران تشدد على الحل السياسي للأزمة

وفي طهران أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أن حل الأزمة في سورية يجب أن يتم عبر الطرق السياسية ومن خلال اعتماد الحوار الوطني بين السوريين. وقال بروجردي خلال لقائه أمس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي ديريك فاندرمالن إن الإرهاب خطر رئيسي يهدد أمن واستقرار دول العالم بما فيها الدول الأوروبية ويشكل مشكلة تتجاوز حدود المنطقة وتهدد المجتمعات الإنسانية كافة، وأشار إلى الدعم الأمريكي للتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق، مؤكداً أن سياسة الغرب المتمثلة في تقديم الدعم لتلك التنظيمات بهدف تحقيق أهداف سياسة ما هي إلا لعبة خطرة ستلحق الضرر بالمجتمع الدولي أجمع.

من جهته اعتبر فاندرمالن أن انضمام مواطنين أوروبيين إلى تنظيم داعش الإرهابي أصبح ظاهرة تثير قلق أوروبا وقال: إن البرلمان البلجيكي يتابع بدقة التطورات الحالية بما فيها التحاق الشباب الأوروبي بالتنظيم الإرهابي، منوهاً بجهود إيران كبلد مهم وفاعل في المنطقة.

إلى ذلك جدد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان تأكيد بلاده على الحل السياسي لإنهاء الأزمة في سورية، مشيراً إلى أن بلاده تدعم أي إجراء يعتمد الحل السياسي.

البعث – سانا