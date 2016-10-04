بغداد تدعو النظام التركي للكف عن إطلاق التصريحات الاستفزازية: لا يمكن جعل العراق ساحة للأوهام الأردوغانية العثمانية

ارتفع عدد ضحايا التفجيرين الإرهابيين المنفصلين، اللذين وقعا أمس في محيط العاصمة العراقية بغداد، إلى 11 شهيداً و43 مصاباً، وأوضحت مصادر أمنية عراقية أن التفجيرين وقعا بفارق زمني محدود عبر انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين استهدف الأول سوقاً شعبية في منطقة حي العامل غرب العاصمة ما أسفر عن استشهاد ستة أشخاص وإصابة 25 آخرين ، فيما وقع الآخر قرب موكب عزاء في المشتل جنوب شرق بغداد وأسفر عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة 18 آخرين، ولم تتبن أي جهة التفجيرين.

يأتي ذلك فيما أكد مصدر عسكري عراقي مقتل 14 إرهابياً من تنظيم “داعش” بقصف جوي استهدف مواقعه في منطقة البو علي الجاسم التابعة ل‍جزيرة الرمادي شمال المدينة.

كما نفذت الطائرات العراقية سلسلة ضربات جوية على مصافي النفط المحلية “الحراقات” التابعة لـ “داعش” في قرية البكارة قرب قضاء الحويجة غرب كركوك ما أدى إلى مقتل ستة من عناصر التنظيم الإرهابي وتدمير الموقع بشكل كامل وإحراق ثلاثة صهاريج للنفط.

من جانبها ذكرت خلية الإعلام الحربي أن الطائرات العراقية وجهت ضربة جوية أسفرت عن تدمير مركز قيادة رئيسي لـ “داعش” يضم انتحاريين أجانب وعرباً ومخزناً للأسلحة وسيارتين مفخختين، وقتل من فيه في محافظة الأنبار.

وفي منطقة السكران غرب مدينة الرمادي قتل 17 إرهابياً من تنظيم “داعش” أثناء محاولتهم الهجوم على حاجز أمني.

وواصلت الشرطة الاتحادية استهداف “داعش” في الثرثار ومكحول والصينية، واعتقلت أحد عناصره في بغداد، وذكر قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أنه تمّ استهداف مراكز لـ “داعش” في صلاح الدين، كما جرى ضبط شحنة من المواد الكيماوية في بغداد، وقال: إن اللواء الثالث بالتعاون مع جهاز المخابرات احتجز شاحنة محملة بـ30 طناً من المواد الكيماوية غير المرخصة في منطقة القناة ببغداد.

ودمّر سلاح الجو العراقي مقراً لتنظيم “داعش” وسط مدينة الموصل، فيما كشف مصدر محلي في محافظة نينوى عن إصابة الإرهابي أبو بكر البغدادي متزعم التنظيم وثلاثة متزعمين آخرين بحالة من التسمم الشديد بعد تناولهم وجبة طعام نقلوا على أثرها إلى موقع مجهول تحت مراقبة شديدة، وأشار إلى أن التنظيم الإرهابي استنفر عناصره على خلفية الحادث وشن عمليات اعتقال واسعة طالت المنطقة التي كان البغدادي موجوداً فيها لمعرفة خلفيات الحادث.

سياسياً، اعتبرت الخارجية العراقية تصريحات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بشأن معركة تحرير الموصل بمثابة تدخل سافر في الشأن الداخلي العراقي، فيما طالبت حكومة أنقرة بإثبات حسن النوايا في محاربة الإرهاب.

وقال المتحدّث باسم الوزارة أحمد جمال: إن الخارجية العراقية ترفض التصريحات المتكرّرة الصادرة عن أردوغان بخصوص معركة تحرير الموصل، مشدداً على أن تلك التصريحات تعتبر تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي وتجاوزاً لمبادئ العلاقات الثنائية وحسن الجوار، وأن تصريحات ومواقف القيادة التركية تمثّل إزعاجاً وتعكيراً للعلاقات المرجوة بين البلدين كونها أهملت المواقف والدعوات الدولية الداعية إلى سحب القوات التركية المتسللة قرب مدينة بعشيقة واحترام السيادة العراقية.

وتابع جمال: إن حكومة أنقرة مطالبة بإثبات حسن النوايا والواقعية في محاربة الإرهاب من خلال دعم جهود الحكومة العراقية في المعارك الدائرة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي وصولاً إلى تحرير الموصل، داعياً تركيا إلى الكف عن إطلاق التصريحات الاستفزازية عديمة الجدوى، مؤكداً أن معركة تحرير الموصل ستكون بأيادي العراقيين وحدهم.

وكان القيادي في الحشد الشعبي العراقي كريم النوري اعتبر أن التدخل التركي في العراق مخالف للقانون الدولي، وقال: “لا نعطي لكلام أردوغان أهمية لأنه يتصرّف كسلطان عثماني جديد”، وأكّد أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي هو من يحدد ساعة الصفر لتحرير الموصل، وقال: “لا يمكن أن نجعل من العراق ساحة للحسابات الدولية”، وأوضح أن “الموصل أرض عراقية ونحن نقرّر من يحررها”، وأضاف: “سيشارك في تحرير الموصل كل المكوّنات العراقية ولا يحق لأردوغان تحديد ذلك”، مشدداً على أن التدخل التركي في العراق هو احتلال، قائلاً: “نحن نعتبر الوجود التركي في العراق مثل وجود داعش”.

وأضاف: “الاحتلال هو واحد، نحن نريد تحرير الموصل والحفاظ على عروبتها وعلى وحدتها الإدارية دون تدخّل أحد”، مؤكداً على أنه “لا يمكن أن نجعل العراق ساحة للطموحات الأردوغانية”.

وكالات